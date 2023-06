Atrévete a desnudarte: 20 de las mejores playas nudistas del mundo

(CNN) — Ha sido un año excepcional para el nudismo en todo el mundo. Berlín anunció hace poco que las…

Berlín anunció hace poco que las mujeres ya pueden hacer “topless” en las piscinas públicas de la capital alemana, mientras que la isla de Nantucket hizo lo propio el pasado diciembre, después de que sus residentes votaran a favor de la “igualdad de género en las playas”.

Tras un paréntesis de varios años a causa de la pandemia de covid, la campaña “Free the Nipple” volvió con desfiles en “topless” en Nueva York, Vancouver, París y otros lugares. Y la figura femenina apenas velada fue la declaración de moda du jour en la Met Gala, la Semana de la Moda de Milán, los premios BRIT de Londres y otros eventos de primera fila.

Por qué amo ir a las playas nudistas

Mientras tanto, hay más lugares que nunca para tomar el sol, nadar o construir castillos de arena “al natural” en las playas de todos los continentes.

Desde costas rocosas a arenas finas como el talco, y desde bahías de grandes ciudades a costas solitarias, ahora hay cientos de playas donde es perfectamente legal (o al menos legal de facto) retozar junto al mar sin más ropa que el traje con el que llegaste al mundo.

“La arena suave y tersa, la cálida brisa marina, las suaves olas y la presencia de muchos nudistas hacen que una playa sea ideal para ir vestido”, dice Nicky Hoffman, de The Naturist Society, redactora jefa de la revista Nude & Natural y coautora de “The World’s Best Nude Beaches & Resorts”.

Aunque los destinos de playa en los que es opcional llevar ropa parezcan un invento moderno, en realidad se trata de una idea bastante antigua, producto de la mojigata época victoriana.

En la década de 1880, el poeta estadounidense Walt Whitman ensalzó las virtudes del “baño de aire adánico”, sus paseos y baños desnudos por Timber Creek, en Nueva Jersey, y escribió sobre “el libre y estimulante éxtasis de la desnudez en la naturaleza”.

El movimiento nudista se desarrolló en Europa y Norteamérica durante la primera mitad del siglo XX, con la creación de parques urbanos, campings y, finalmente, playas para aquellos que querían disfrutar de la naturaleza en su estado más natural.

Una de las consecuencias de la década de 1960, social y sexualmente liberal, fue el movimiento de “playas libres”, que dio lugar a la proliferación de playas nudistas en todo el mundo.

Su popularidad continúa hoy en día, y cada año aparecen más. He aquí 20 de las mejores playas nudistas del mundo:

12. Playa Massarandupió, Bahía, Brasil

11. Playa Zipolite, Oaxaca, México

10. Mpenjati Beach, KwaZulu-Natal, Sudáfrica

9. Playa Cap d'Agde, Francia

8. Playa Pequeña, Maui, Hawai

7. Playa de Es Cavallet, Ibiza, España

6. Anse de Grande Saline, St. Barts

5. Playa Roja, Creta, Grecia

4. Playa Wreck, Vancouver, Canadá

3. Buhne 16, Sylt, Alemania

2. Playa Lady Bay, Sydney, Australia

1. Playa Black's, La Jolla, California

Playa Naturista Chihuahua, Uruguay

Situada a unos 30 minutos en auto de Punta del Este, la playa nudista más conocida de Uruguay se asoma a la bahía de Portezuelo, en la costa atlántica.

Las dunas fotogénicas y las temperaturas del agua, que alcanzan los 25 °C incluso en el invierno austral, contribuyen a su atractivo.

Tras décadas como escapada nudista no oficial, Chihuahua obtuvo por fin el estatus legal en 2000.

Desde entonces, los servicios se han ampliado hasta incluir el complejo de ropa opcional Hotel El Refugio Nudista Naturista.

Playa Naturista Chihuahua, Avenida Las Amarras, 20003 Chihuahua, Uruguay

Playa nudista de Nida, Lituania

Puede que el gélido mar Báltico no parezca el lugar más adecuado para darse un chapuzón desnudo. Sin embargo, esta preciosa playa situada en el largo y arenoso Curonian Spit es uno de los lugares más pintorescos de Europa para desnudarse.

Con sus dunas cubiertas de flores silvestres (de las más altas de Europa) y su bosque litoral, la playa fue el centro de una colonia de artistas del siglo XIX que atrajo a muchos de los pintores, poetas y escritores más importantes de la época.

Si caminas lo suficiente hacia el sur, llegarás a una valla que marca la frontera entre Lituania y Rusia.

Playa Nudista de Nida, Nidos-Smiltynės pl., Nida, Lituania

Playa de Little Palm, Waiheke, Nueva Zelandia

Little Palm Beach, Nueva Zelandia.

Aunque técnicamente es legal ir desnudo en cualquier playa de Nueva Zelandia, amante de la libertad personal, los nudistas del país tienden a congregarse en lugares conocidos donde la ropa es opcional, como Little Palm Beach, en la isla de Waiheke.

Para llegar a este recóndito lugar hay que hacer un trayecto de 40 a 60 minutos en ferry desde Auckland, tomar un taxi o compartir auto hasta la costa norte de la isla, y después una corta caminata cuesta abajo.

Puedes terminar tu aventura playera en las numerosas bodegas, restaurantes y galerías de arte de Waiheke.

Little Palm Beach, Miro Road, Isla Waiheke 1081, Nueva Zelandia

Playa de Nugal, Croacia

Flanqueada por escarpados acantilados y a la sombra de los pinos, a esta remota playa de tierra firme frente a la isla de Brač se llega por un estrecho sendero que parece hecho para cabras más que para personas que buscan una escapada sin ropa por el Adriático.

Asegúrate de llevar una toalla gruesa o incluso una silla de playa; como en muchas playas croatas, la superficie es de guijarros más que de arena.

Nugal está a media hora a pie de la ciudad más cercana, aunque también se puede llegar en barco o kayak de mar desde Makarska o Tučepi.

Playa de Nugal, 21300 Makarska, Croacia

Playa Moshup, Martha’s Vineyard, Massachusetts

Playa Moshup, Massachussetts.

Situada en el extremo occidental de la isla, Moshup es una larga playa curvilínea que rodea un promontorio coronado por el histórico faro Gay Head (construido en 1799).

Situada justo debajo del antiguo faro, la parte nudista se encuentra bajo acantilados de arenisca de color óxido que fueron declarados Monumento Natural Nacional en 1966.

Moshup está abierta gratuitamente a cualquiera que quiera quitarse la ropa, a diferencia de Lucy Vincent, la playa nudista privada de la isla.

Moshup Beach, 71 Moshup Trail, Aquinnah, MA 02535

Black’s Beach, La Jolla, California

Situada bajo los acantilados de 100 metros de altura de Torrey Pines, Blacks ha sido el lugar favorito del Estado Dorado para broncearse durante más de 50 años y fue en su día la única playa nudista legal de todo Estados Unidos.

Larga, ancha y bendecida con un gran oleaje, a la playa se llega por el zigzagueante sendero Ho Chi Minh desde el Torrey Pines Gliderport, en lo alto del acantilado, cerca de la Universidad de California en San Diego.

Black’s Beach, Torrey Pines Scenic Drive, San Diego, CA 92037

Playa de Lady Bay, Sydney, Australia

La playa de Lady Bay obtuvo su estatus legal por primera vez en 1976. Crédito: Evelyn Proimos/Flickr

Aunque a veces parece que casi todas las playas de Australia son de ropa opcional, aquí hay varias playas nudistas oficiales, como Lady Bay (también conocida como Lady Jane Beach).

Enclavada justo en el South Head del puerto de Sydney, es pequeña y estrecha, pero increíblemente apartada para estar situada en una ciudad tan grande.

Los salientes rocosos que rodean South Head también se utilizan para tomar el sol al desnudo.

Playa de Lady Bay, Watson’s Bay, Sydney, Australia

Buhne 16, Sylt, Alemania

“Sonríe y desnúdate” podría ser el lema de los nudistas en esta isla del mar del Norte, donde la temperatura media del agua en verano es de unos gélidos 17 °C.

Técnicamente, todas las playas de Sylt son de ropa opcional, pero Buhne 16 fue la primera y sigue siendo el principal lugar de la costa alemana para tomar el sol al desnudo.

Es un lugar donde los bañistas pueden relajarse en las famosas sillas de mimbre a rayas azules y blancas o dejarse llevar en las fiestas playeras de verano.

Buhne 16, Listlandstr 133b, 25980 Kampen (Sylt), Alemania; +49 4651 4996

Wreck Beach, Vancouver, Canadá

Anunciada como una de las playas nudistas más largas del mundo, con 7,8 kilómetros de longitud, Wreck Beach es en realidad una serie de arenales, llanuras de guijarros y afloramientos rocosos que rodean el extremo de Point Grey.

Con la Universidad de Columbia Británica justo enfrente, un flujo constante de estudiantes y profesores se han despojado de sus ropas en esta playa desde principios de la década de 1970, cuando se hizo popular por primera vez.

Los árboles de hoja perenne que bordean la orilla y los picos nevados al otro lado del agua complementan el ambiente canadiense.

Wreck Beach, Vancouver, Columbia Británica; Canadá + 604 224 5739

Playa Roja, Creta, Grecia

Esta recóndita playa del sur de Creta es uno de los lugares favoritos para tomar el sol desnudo en Grecia.

Llamada así por su arena de color ocre y sus acantilados, a la Playa Roja (o Kokkini Ammos) se llega tras una caminata de 20 minutos desde Matala o un corto trayecto en barco desde el paseo marítimo del pueblo.

Pionera entre los hippies europeos de la década de 1960, la playa ofrece alquiler de sillas y sombrillas y alberga un pequeño bar llamado Yiannis, famoso por sus mojitos.

Nota: las misteriosas esculturas rupestres del final de la playa son una creación moderna y no antiguas reliquias minoicas.

Playa Roja, Matala, Creta 702 00, Grecia

Anse de Grande Saline, San Bartolomé

Aunque el Caribe esté lleno de playas maravillosas y tranquilas, esta playa salvaje de arena blanca en la parte trasera de San Bartolomé es uno de los pocos lugares de las islas donde se tolera la desnudez pública (aunque tomar el sol desnudo está técnicamente prohibido en San Bartolomé).

Anse de Grande Saline (o Saline Beach) es otra playa de autoservicio. Los visitantes deberán llevar todo lo necesario para pasar un día en la orilla, sobre todo protector solar, ya que no hay sombra que valga.

L’Esprit, un excelente restaurante francés, se encuentra a poca distancia de Grand Saline y merece la pena visitarlo. Eso sí, no te olvides de volver a ponerte la ropa antes de ir.

Anse de Grande Saline, San Bartolomé

¿Buscando una playa nudista? Estas son las 12 mejores del mundo

Platja des Cavallet, Ibiza, España

Situada entre el azul profundo del Mediterráneo y las salinas multicolores, cerca del punto más meridional de Ibiza, la playa nudista oficial de Es Cavallet está dividida en varias secciones diferentes, como una zona de fiesta en un club de playa, un ambiente gay y una sección central más apartada donde se reúnen los que no llevan ropa.

Sin embargo, los nudistas no son los únicos que frecuentan esta zona. Esas cosas de color rosa brillante que verás paseando al fondo no son turistas quemados por el sol, sino flamencos a los que les gusta reunirse en las salinas poco profundas.

Platja des Cavallet, 07818, Islas Baleares, España

Little Beach, Maui, Hawai

Little Beach: una playa de ropa opcional en el Parque Estatal Makena de Maui. Crédito: Shutterstock

Flanqueada por antiguos flujos de lava y respaldada por un cono de ceniza volcánica, Little Beach sería lo más genial aunque no pudieras quitarte la ropa.

Forma parte del Parque Estatal de Makena, en la costa sureste de la isla, y tiene vistas a un santuario marino nacional famoso por sus tortugas marinas, delfines, ballenas y peces tropicales.

Los árboles que hay detrás de la arena proporcionan un poco de sombra y la cala está bien protegida para nadar.

Además, un círculo de tambores y bailarines de fuego entretienen a la multitud durante las puestas de sol de los domingos.

Little Beach, Parque Estatal de Makena, Makena Rd, Kihei, HI 96753, EE.UU.

Playa de Cap d’Agde, Francia

Cap d’Agde es una emblemática localidad nudista del sur de Francia. Crédito: Shutterstock

A veces llamada la “Ciudad Desnuda”, Cap d’Agde Naturist Village es el mayor balneario del mundo en el que la ropa es opcional y atrae hasta 40.000 visitantes en un día cualquiera de temporada alta.

Los visitantes son libres de ir desnudos donde quieran: restaurantes y tiendas, oficinas de correos o bancos, navegar en su barco o descansar en la larga playa pública (donde la desnudez es obligatoria, incluso para quienes no se hospedan en el complejo).

Los no residentes pueden pernoctar en el hotel naturista, el camping o las unidades de alquiler.

Pueblo naturista de Cap d’Agde, Rond-Point du Bagnas, 34300 Agde, Francia; +33 4 67 26 00 26

Playa de Mpenjati, KwaZulu-Natal, Sudáfrica

La playa de Mpenjati obtuvo el estatus de playa nudista oficial en 2014. Crédito: Rajesh Jantilal/AFP/Getty Images

La única playa nudista oficial de Sudáfrica, y quizá el único arenal legal sin obligación de vestir de todo el continente africano, se encuentra en la Reserva Natural de Mpenjati, al sur de Durban.

Su estatus legal se consiguió en 2014, pero vino acompañado de una lista de prohibiciones que incluían no mirar fijamente, no fotografiar, no comportarse de forma sugerente, etc.

El clero local y otras personas siguen organizando protestas (legales y de otro tipo) contra la designación desnuda.

Reserva Natural de Mpenjati, Palm Beach, Port Edward, Sudáfrica

Playa Zipolite, Oaxaca, México

En la playa Zipolite, en México, se tolera tomar el sol al desnudo. Crédito: Shutterstock

Vive tus fantasías de “Y tu mamá también” en la playa donde se rodaron muchas de las escenas de la sensual película mexicana de 2001 protagonizada por Gael García Bernal.

Esta playa, creada por hippies mexicanos y estadounidenses en la década de 1960, se extiende a lo largo de unos dos kilómetros, con acantilados rocosos a ambos lados, y es famosa por ser una playa de ropa opcional (aunque aquí no es legal).

Mientras que la playa principal está repleta de hoteles económicos y cafeterías, en el extremo oriental hay un pequeño arenal llamado Playa del Amor que ofrece mucha más intimidad.

Playa Zipolite, San Pedro Pochutla, Oaxaca, México

Metsoke Dragot, Israel

Flota desnudo en las cálidas y ultrapotentes aguas saladas y cubre tu cuerpo desnudo con relajante barro negro con infusión de minerales en esta playa rocosa de la orilla occidental del mar Muerto.

Quizá el único lugar del Cercano Oriente donde se tolera cualquier tipo de desnudez pública, Metsoke Dragot se encuentra a una hora en auto de Jerusalén y requiere un corto pero accidentado trayecto por una carretera sin asfaltar para llegar a la orilla.

Está permitido acampar en la orilla. El único hotel y bar cercano es el Metzoke Dragot Travelers Village, situado en lo alto de un acantilado.

Metsoke Dragot, carretera 90, Mar Muerto, Israel

Praia Massarandupió, Bahía, Brasil

Playa nudista Praia Massarandupió, en Bahía. Crédito: Fred Schinke/Flickr

Puede que los bikinis de tirantes de Copacabana dejen al descubierto mucha carne brasileña, pero no tanta como esta playa nudista de la costa de Bahía.

A dos horas en auto al norte de Salvador, la playa nudista está a un kilómetro a pie desde el estacionamiento, a lo largo de la costa flanqueada por cocoteros, dunas onduladas y olas muy surfeables.

Praia Massarandupió, Bahía, Brasil

Spiaggia di Guvano, Vernazza, Italia

Spiaggia de Guvano es popular entre los bañistas nudistas desde los años 60.

Situada en las hermosas Cinque Terre, esta playa nudista italiana parece sacada de una película (piense en “Swept Away”, la versión de 1974 dirigida por Lina Wertmüller).

Dentro del pueblo italiano que ha sido repoblado por estadounidenses

A la mística de la playa se añade el hecho de que sólo se puede acceder a ella a través de un viejo túnel ferroviario abandonado (no olvides llevar una linterna) en un camino desde el pueblo de Corniglia.

Guvano es totalmente primitiva, sin instalaciones de ningún tipo, así que tómalo en cuenta a la hora de planificar tu visita.

La playa también es de guijarros en lugar de arena, pero el agua es clara, limpia y preciosa.

Spiaggia di Guvano, 19018 Vernazza, SP, Italia

Haulover Beach Park, Miami, Florida

Haulover, la playa nudista pública más popular de Estados Unidos, atrae cada año a más de 1,3 millones de personas con el torso desnudo a sus blancas arenas y cálidas aguas.

La parte en la que no se puede ir vestido, delimitada en ambos extremos por vallas, ofrece alquiler de camastros y sombrillas, así como socorristas.

Dado el clima estelar del sur de Florida, cualquier día suele haber alguien disfrutando del sol sin ropa.

Pero las mayores aglomeraciones se producen durante la Semana Nacional del Desnudo, en julio, y siempre que Haulover intenta batir un nuevo récord Guinness de baño al desnudo.

Haulover Beach Park, 10800 Collins Ave, Miami Beach, FL 33154; + (305) 944-3040

