Justin Timberlake: ‘Después de lo que vimos hoy, todos deberíamos apoyar a Britney en este momento’

(CNN) — Britney Spears una vez declaró que Justin Timberlake era su gran amor y el miércoles, él le demostró su amor después de que ella habló durante su audiencia de tutela.

En Twitter, Timberlake dijo: «Después de lo que vimos hoy, todos deberíamos apoyar a Britney en este momento».

Spears y Timberlake comenzaron a salir cuando eran adolescentes y confirmaron que eran pareja en 1999, habiéndose conocido como estrellas infantiles cuando ambos formaban parte del elenco de «The All New Mickey Mouse Club».

Su relación fue objeto de cuentos de hadas en el mundo de la música pop y en 2002 se habló mucho sobre su separación.

Spears se casaría y se divorciaría más tarde del bailarín y rapero Kevin Federline, con quien tiene dos hijos.

Timberlake, quien ha estado casado con la actriz Jessica Biel desde 2012, tuiteó «Jess y yo enviamos nuestro amor y nuestro apoyo absoluto a Britney en estos momentos. Esperamos que los tribunales y su familia hagan las cosas bien y la dejen vivir como ella quiera vivir».

Jess and I send our love, and our absolute support to Britney during this time. We hope the courts, and her family make this right and let her live however she wants to live.

— Justin Timberlake (@jtimberlake) June 24, 2021

«Nadie NUNCA debería ser retenido en contra de su voluntad … o tener que pedir permiso para acceder a todo por lo que han trabajado tan duro», continuó.

El cantante y actor también dijo: «Independientemente de nuestro pasado, bueno o malo, y no importa cuánto tiempo haya pasado … lo que le está ocurriendo no está bien. Ninguna mujer debería tener restricciones para tomar decisiones sobre su propia cuerpo».

Se refería a la afirmación de Spears durante la audiencia acerca de que, como parte de la tutela ordenada por la corte, se vio obligada a usar métodos anticonceptivos.

Ella también se quejó de que tiene muy poca privacidad, que se ha visto obligada a actuar, a tomar medicamentos y a asistir a sesiones de terapia.

La audiencia del miércoles fue la primera vez que el mundo escuchó hablar extensamente a Spears sobre el arreglo legal que comenzó en 2008 cuando su padre, Jamie Spears, junto con el abogado Andrew Wallet fueron nombrados tutores de su patrimonio multimillonario luego de una serie de problemas personales muy publicitados.

Después de que Wallet renunció en 2019, Jamie Spears fue el único responsable de supervisar las finanzas de su hija hasta que un juez nombró a Bessemer Trust en noviembre de 2020 para servir como co-tutor.

