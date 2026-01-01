Rose Bowl Winners

Jan. 1, 2026 — CFP: Indiana 38, Alabama 3
Jan. 1, 2025 — CFP: Ohio St. 41, Oregon 21
Jan. 1, 2024 — CFP: Michigan 27, Alabama 20, OT
Jan. 2, 2023 — Penn St. 35, Utah 21
Jan. 1, 2022 — Ohio State 48, Utah 45
Jan. 1, 2021 — CFP: Alabama 31, Notre Dame 14
Jan. 1, 2020 — Oregon 28, Wisconsin 27
Jan. 1, 2019 — Ohio State 28, Washington 23
Jan. 2, 2017 — Southern Cal 52, Penn State 49
Jan. 1, 2016 — Stanford 45, Iowa 16
Jan. 1, 2015 — Oregon 59, Florida State 20
Jan. 1, 2014 — Michigan State 24, Stanford 20
Jan. 1, 2013 — Stanford 20, Wisconsin 14
Jan. 2, 2012 — Oregon 45, Wisconsin 38
Jan. 1, 2011 — TCU 21, Wisconsin 19
Jan. 1, 2010 — Ohio State 26, Oregon 17
Jan. 1, 2009 — Southern Cal 38, Penn State 24
Jan. 1, 2008 — Southern Cal 49, Illinois 17
Jan. 1, 2007 — Southern Cal 32, Michigan 18
Jan. 4, 2006 — Texas 41, Southern Cal 38
Jan. 1, 2005 — Texas 38, Michigan 37
Jan. 1, 2004 — Southern Cal 28, Michigan 14
Jan. 1, 2003 — Oklahoma 34, Washington State 14
Jan. 3, 2002 — Miami 37, Nebraska 14
Jan. 1, 2001 — Washington 34, Purdue 24
Jan. 1, 2000 — Wisconsin 17, Stanford 9
Jan. 1, 1999 — Wisconsin 38, UCLA 31
Jan. 1, 1998 — Michigan 21, Washington State 16
Jan. 1, 1997 — Ohio State 20, Arizona State 17
Jan. 1, 1996 — Southern Cal 41, Northwestern 32
Jan. 2, 1995 — Penn State 38, Oregon 20
Jan. 1, 1994 — Wisconsin 21, UCLA 16
Jan. 1, 1993 — Michigan 38, Washington 31
Jan. 1, 1992 — Washington 34, Michigan 14
Jan. 1, 1991 — Washington 46, Iowa 34
Jan. 1, 1990 — Southern Cal 17, Michigan 10
Jan. 2, 1989 — Michigan 22, Southern Cal 14
Jan. 1, 1988 — Michigan State 20, Southern Cal 17
Jan. 1, 1987 — Arizona State 22, Michigan 15
Jan. 1, 1986 — UCLA 45, Iowa 28
Jan. 1, 1985 — Southern Cal 20, Ohio State 17
Jan. 2, 1984 — UCLA 45, Illinois 9
Jan. 1, 1983 — UCLA 24, Michigan 14
Jan. 1, 1982 — Washington 28, Iowa 0
Jan. 1, 1981 — Michigan 23, Washington 6
Jan. 1, 1980 — Southern Cal 17, Ohio State 16
Jan. 1, 1979 — Southern Cal 17, Michigan 10
Jan. 2, 1978 — Washington 27, Michigan 20
Jan. 1, 1977 — Southern Cal 14, Michigan 6
Jan. 1, 1976 — UCLA 23, Ohio State 10
Jan. 1, 1975 — Southern Cal 18, Ohio State 17
Jan. 1, 1974 — Ohio State 42, Southern Cal 21
Jan. 1, 1973 — Southern Cal 42, Ohio State 17
Jan. 1, 1972 — Stanford 13, Michigan 12
Jan. 1, 1971 — Stanford 27, Ohio State 17
Jan. 1, 1970 — Southern Cal 10, Michigan 3
Jan. 1, 1969 — Ohio State 27, Southern Cal 16
Jan. 1, 1968 — Southern Cal 14, Indiana 3
Jan. 2, 1967 — Purdue 14, Southern Cal 13
Jan. 1, 1966 — UCLA 14, Michigan State 12
Jan. 1, 1965 — Michigan 34, Oregon State 7
Jan. 1, 1964 — Illinois 17, Washington 7
Jan. 1, 1963 — Southern Cal 42, Wisconsin 37
Jan. 1, 1962 — Minnesota 21, UCLA 3
Jan. 2, 1961 — Washington 17, Minnesota 7
Jan. 1, 1960 — Washington 44, Wisconsin 8
Jan. 1, 1959 — Iowa 38, California 12
Jan. 1, 1958 — Ohio State 10, Oregon 7
Jan. 1, 1957 — Iowa 35, Oregon State 19
Jan. 2, 1956 — Michigan State 17, UCLA 14
Jan. 1, 1955 — Ohio State 20, Southern Cal 7
Jan. 1, 1954 — Michigan State 28, UCLA 20
Jan. 1, 1953 — Southern Cal 7, Wisconsin 0
Jan. 1, 1952 — Illinois 40, Stanford 7
Jan. 1, 1951 — Michigan 14, California 6
Jan. 2, 1950 — Ohio State 17, California 14
Jan. 1, 1949 — Northwestern 20, California 14
Jan. 1, 1948 — Michigan 49, Southern Cal 0
Jan. 1, 1947 — Illinois 45, UCLA 14
Jan. 1, 1946 — Alabama 34, Southern Cal 14
Jan. 1, 1945 — Southern Cal 25, Tennessee 0
Jan. 1, 1944 — Southern Cal 29, Washington 0
Jan. 1, 1943 — Georgia 9, UCLA 0
Jan. 1, 1942 — Oregon State 20, Duke 16
Jan. 1, 1941 — Stanford 21, Nebraska 13
Jan. 1, 1940 — Southern Cal 14, Tennessee 0
Jan. 2, 1939 — Southern Cal 7, Duke 3
Jan. 1, 1938 — California 13, Alabama 0
Jan. 1, 1937 — Pittsburgh 21, Washington 0
Jan. 1, 1936 — Stanford 7, SMU 0
Jan. 1, 1935 — Alabama 29, Stanford 13
Jan. 1, 1934 — Columbia 7, Stanford 0
Jan. 2, 1933 — Southern Cal 35, Pittsburgh 0
Jan. 1, 1932 — Southern Cal 21, Tulane 12
Jan. 1, 1931 — Alabama 24, Washington State 10
Jan. 1, 1930 — Southern Cal 47, Pittsburgh 14
Jan. 1, 1929 — Georgia Tech 8, California 7
Jan. 2, 1928 — Stanford 7, Pittsburgh 6
Jan. 1, 1927 — Alabama 7, Stanford 7
Jan. 1, 1926 — Alabama 20, Washington 19
Jan. 1, 1925 — Notre Dame 27, Stanford 10
Jan. 1, 1924 — Navy 14, Washington 14
Jan. 1, 1923 — Southern Cal 14, Penn State 3
Jan. 2, 1922 — Washington & Jefferson 0, California 0
Jan. 1, 1921 — California 28, Ohio State 0
Jan. 1, 1920 — Harvard 7, Oregon 6
Jan. 1, 1919 — Great Lakes 17, Mare Island 0
Jan. 1, 1918 — Mare Island 19, Camp Lewis 7
Jan. 1, 1917 — Oregon 14, Pennsylvania 0
Jan. 1, 1916 — Washington State 14, Brown 0
Jan. 1, 1902 — Michigan 49, Stanford 0
