Live Radio
Home » College Football » Rose Bowl Winners

Rose Bowl Winners

The Associated Press

January 1, 2026, 7:39 PM

Jan. 1, 2026 — CFP: Indiana 38, Alabama 3

Jan. 1, 2025 — CFP: Ohio St. 41, Oregon 21

Jan. 1, 2024 — CFP: Michigan 27, Alabama 20, OT

Jan. 2, 2023 — Penn St. 35, Utah 21

Jan. 1, 2022 — Ohio State 48, Utah 45

Jan. 1, 2021 — CFP: Alabama 31, Notre Dame 14

Jan. 1, 2020 — Oregon 28, Wisconsin 27

Jan. 1, 2019 — Ohio State 28, Washington 23

Jan. 2, 2017 — Southern Cal 52, Penn State 49

Jan. 1, 2016 — Stanford 45, Iowa 16

Jan. 1, 2015 — Oregon 59, Florida State 20

Jan. 1, 2014 — Michigan State 24, Stanford 20

Jan. 1, 2013 — Stanford 20, Wisconsin 14

Jan. 2, 2012 — Oregon 45, Wisconsin 38

Jan. 1, 2011 — TCU 21, Wisconsin 19

Jan. 1, 2010 — Ohio State 26, Oregon 17

Jan. 1, 2009 — Southern Cal 38, Penn State 24

Jan. 1, 2008 — Southern Cal 49, Illinois 17

Jan. 1, 2007 — Southern Cal 32, Michigan 18

Jan. 4, 2006 — Texas 41, Southern Cal 38

Jan. 1, 2005 — Texas 38, Michigan 37

Jan. 1, 2004 — Southern Cal 28, Michigan 14

Jan. 1, 2003 — Oklahoma 34, Washington State 14

Jan. 3, 2002 — Miami 37, Nebraska 14

Jan. 1, 2001 — Washington 34, Purdue 24

Jan. 1, 2000 — Wisconsin 17, Stanford 9

Jan. 1, 1999 — Wisconsin 38, UCLA 31

Jan. 1, 1998 — Michigan 21, Washington State 16

Jan. 1, 1997 — Ohio State 20, Arizona State 17

Jan. 1, 1996 — Southern Cal 41, Northwestern 32

Jan. 2, 1995 — Penn State 38, Oregon 20

Jan. 1, 1994 — Wisconsin 21, UCLA 16

Jan. 1, 1993 — Michigan 38, Washington 31

Jan. 1, 1992 — Washington 34, Michigan 14

Jan. 1, 1991 — Washington 46, Iowa 34

Jan. 1, 1990 — Southern Cal 17, Michigan 10

Jan. 2, 1989 — Michigan 22, Southern Cal 14

Jan. 1, 1988 — Michigan State 20, Southern Cal 17

Jan. 1, 1987 — Arizona State 22, Michigan 15

Jan. 1, 1986 — UCLA 45, Iowa 28

Jan. 1, 1985 — Southern Cal 20, Ohio State 17

Jan. 2, 1984 — UCLA 45, Illinois 9

Jan. 1, 1983 — UCLA 24, Michigan 14

Jan. 1, 1982 — Washington 28, Iowa 0

Jan. 1, 1981 — Michigan 23, Washington 6

Jan. 1, 1980 — Southern Cal 17, Ohio State 16

Jan. 1, 1979 — Southern Cal 17, Michigan 10

Jan. 2, 1978 — Washington 27, Michigan 20

Jan. 1, 1977 — Southern Cal 14, Michigan 6

Jan. 1, 1976 — UCLA 23, Ohio State 10

Jan. 1, 1975 — Southern Cal 18, Ohio State 17

Jan. 1, 1974 — Ohio State 42, Southern Cal 21

Jan. 1, 1973 — Southern Cal 42, Ohio State 17

Jan. 1, 1972 — Stanford 13, Michigan 12

Jan. 1, 1971 — Stanford 27, Ohio State 17

Jan. 1, 1970 — Southern Cal 10, Michigan 3

Jan. 1, 1969 — Ohio State 27, Southern Cal 16

Jan. 1, 1968 — Southern Cal 14, Indiana 3

Jan. 2, 1967 — Purdue 14, Southern Cal 13

Jan. 1, 1966 — UCLA 14, Michigan State 12

Jan. 1, 1965 — Michigan 34, Oregon State 7

Jan. 1, 1964 — Illinois 17, Washington 7

Jan. 1, 1963 — Southern Cal 42, Wisconsin 37

Jan. 1, 1962 — Minnesota 21, UCLA 3

Jan. 2, 1961 — Washington 17, Minnesota 7

Jan. 1, 1960 — Washington 44, Wisconsin 8

Jan. 1, 1959 — Iowa 38, California 12

Jan. 1, 1958 — Ohio State 10, Oregon 7

Jan. 1, 1957 — Iowa 35, Oregon State 19

Jan. 2, 1956 — Michigan State 17, UCLA 14

Jan. 1, 1955 — Ohio State 20, Southern Cal 7

Jan. 1, 1954 — Michigan State 28, UCLA 20

Jan. 1, 1953 — Southern Cal 7, Wisconsin 0

Jan. 1, 1952 — Illinois 40, Stanford 7

Jan. 1, 1951 — Michigan 14, California 6

Jan. 2, 1950 — Ohio State 17, California 14

Jan. 1, 1949 — Northwestern 20, California 14

Jan. 1, 1948 — Michigan 49, Southern Cal 0

Jan. 1, 1947 — Illinois 45, UCLA 14

Jan. 1, 1946 — Alabama 34, Southern Cal 14

Jan. 1, 1945 — Southern Cal 25, Tennessee 0

Jan. 1, 1944 — Southern Cal 29, Washington 0

Jan. 1, 1943 — Georgia 9, UCLA 0

Jan. 1, 1942 — Oregon State 20, Duke 16

Jan. 1, 1941 — Stanford 21, Nebraska 13

Jan. 1, 1940 — Southern Cal 14, Tennessee 0

Jan. 2, 1939 — Southern Cal 7, Duke 3

Jan. 1, 1938 — California 13, Alabama 0

Jan. 1, 1937 — Pittsburgh 21, Washington 0

Jan. 1, 1936 — Stanford 7, SMU 0

Jan. 1, 1935 — Alabama 29, Stanford 13

Jan. 1, 1934 — Columbia 7, Stanford 0

Jan. 2, 1933 — Southern Cal 35, Pittsburgh 0

Jan. 1, 1932 — Southern Cal 21, Tulane 12

Jan. 1, 1931 — Alabama 24, Washington State 10

Jan. 1, 1930 — Southern Cal 47, Pittsburgh 14

Jan. 1, 1929 — Georgia Tech 8, California 7

Jan. 2, 1928 — Stanford 7, Pittsburgh 6

Jan. 1, 1927 — Alabama 7, Stanford 7

Jan. 1, 1926 — Alabama 20, Washington 19

Jan. 1, 1925 — Notre Dame 27, Stanford 10

Jan. 1, 1924 — Navy 14, Washington 14

Jan. 1, 1923 — Southern Cal 14, Penn State 3

Jan. 2, 1922 — Washington & Jefferson 0, California 0

Jan. 1, 1921 — California 28, Ohio State 0

Jan. 1, 1920 — Harvard 7, Oregon 6

Jan. 1, 1919 — Great Lakes 17, Mare Island 0

Jan. 1, 1918 — Mare Island 19, Camp Lewis 7

Jan. 1, 1917 — Oregon 14, Pennsylvania 0

Jan. 1, 1916 — Washington State 14, Brown 0

Jan. 1, 1902 — Michigan 49, Stanford 0

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up