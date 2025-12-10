Sports on TV for Dec. 15 – 21

Adv13-14
(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, Dec. 15
COLLEGE SOCCER (MEN’S)
7 p.m.
ESPNU — NCAA College Cup: TBD, Championship, Cary, N.C.
NBA BASKETBALL
7 p.m.
PEACOCK — Detroit at Boston
9:30 p.m.
PEACOCK — Houston at Denver
NFL FOOTBALL
8:15 p.m.
ESPN — Miami at Pittsburgh
ESPN2 — Miami at Pittsburgh (MNF with Peyton and Eli)
NHL HOCKEY
7 p.m.
NHLN — Florida at Tampa Bay
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
USA — English Premier League: AFC Bournemouth at Manchester United
_____
Tuesday, Dec. 16
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6 p.m.
ACCN — Lipscomb at Duke
6:30 p.m.
PEACOCK — Toledo at Michigan St.
7 p.m.
CBSSN — Florida St. at Dayton
ESPN — Louisville at Tennessee
ESPN2 — South Carolina at Clemson
PEACOCK — DePaul at St. John’s
SECN — UMKC at Oklahoma
8 p.m.
ACCN — ETSU at North Carolina
PEACOCK — Valparaiso at Northwestern
8:30 p.m.
PEACOCK — Butler at UConn
9 p.m.
ESPN2 — Towson at Kansas
SECN — Queens (N.C.) at Arkansas
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
10 p.m.
BTN — Cal Poly at UCLA
COLLEGE FOOTBALL
9 p.m.
ESPN — IS4S Salute to Veterans Bowl: Troy vs. Jacksonville St., Montgomery, Ala.
NBA BASKETBALL
8:30 p.m.
PRIME VIDEO — Emirates NBA Cup: TBD, Championship, Las Vegas
NHL HOCKEY
TNT — Edmonton at Pittsburgh
TRUTV — Edmonton at Pittsburgh
10 p.m.
TNT — Colorado at Seattle
TRUTV — Colorado at Seattle
_____
Wednesday, Dec. 17
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6:30 p.m.
FS1 — Creighton at Xavier
SECN — Saint Francis (Pa.) at Florida
7 p.m.
ESPN2 — Vanderbilt at Memphis
8:30 p.m.
FS1 — Georgetown at Marquette
9 p.m.
BTN — UTSA at Southern Cal
10 p.m.
CBSSN — Air Force at San Diego St.
10:30 p.m.
FS1 — Arizona St. at UCLA
11 p.m.
BTN — Portland at Oregon
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
6 p.m.
ACCN — E. Kentucky at Louisville
7 p.m.
PEACOCK — Marquette at UConn
8 p.m.
ACCN — UNC-Wilmington at North Carolina
CBSSN — UNLV at Grand Canyon
9 p.m.
SECN — Northwestern St. at Texas
COLLEGE FOOTBALL
5 p.m.
ESPN — StaffDNA Cure Bowl: Old Dominion vs. South Florida, Orlando, Fla.
8:30 p.m.
ESPN — 68 Ventures Bowl: Louisiana-Lafayette vs. Delaware, Mobile, Ala.
GOLF
4:30 a.m. (Thursday)
GOLF — DP World Tour: The AfrAsia Bank Mauritius Open, First Round, Heritage La Réserve GC, Bel Ombre, Savanne, Mauritius
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBATV — L.A. Clippers at Oklahoma City
NHL HOCKEY
TNT — Utah at Detroit
TRUTV — Utah at Detroit
10 p.m.
TNT — New Jersey at Vegas
TRUTV — New Jersey at Vegas
_____
Thursday, Dec. 18
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
5 p.m.
ESPNU — Hampton vs. Jackson St., College Park, Ga.
7:30 p.m.
ESPNU — Norfolk St. vs. Grambling St., College Park, Ga.
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
ACCN — S. Dakota St. at Duke
ESPN2 — South Carolina at South Florida
COLLEGE FOOTBALL
9 p.m.
ESPN2 — Xbox Bowl: Missouri St. vs. Arkansas St., Frisco, Texas
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
6:30 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Semifinal, Kansas City, Mo.
9 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Semifinal, Kansas City, Mo.
GOLF
4:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: The AfrAsia Bank Mauritius Open, First Round, Heritage La Réserve GC, Bel Ombre, Savanne, Mauritius
4:30 a.m. (Friday)
GOLF — DP World Tour: The AfrAsia Bank Mauritius Open, Second Round, Heritage La Réserve GC, Bel Ombre, Savanne, Mauritius
NBA BASKETBALL
7 p.m.
NBATV — New York at Indiana
10 p.m.
NBATV — Sacramento at Portland
NFL FOOTBALL
8:15 p.m.
PRIME VIDEO — L.A. Rams at Seattle
_____
Friday, Dec. 19
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
5 p.m.
ESPNU — Grambling St. vs. Hampton, College Park, Ga.
6:30 p.m.
FS1 — Seton Hall at Providence
7:30 p.m.
ESPNU — Norfolk St. vs. Jackson St., College Park, Ga.
8 p.m.
FOX — Wisconsin vs. Villanova, Milwaukee
9:30 p.m.
TNT — Abilene Christian at BYU
TRUTV — Abilene Christian at BYU
10 p.m.
BTN — Cal Poly at UCLA
11:30 p.m.
ESPN2 — Washington at Seattle U., Seattle
COLLEGE FOOTBALL
11 a.m.
ESPN — Myrtle Beach Bowl: Kennesaw St. vs. W. Michigan, Conway, S.C.
2:30 p.m.
ESPN — Union Home Mortgage Gasparilla Bowl: Memphis vs. NC State, Tampa, Fla.
8 p.m.
ABC — CFP First Round: Alabama at Oklahoma
ESPN — CFP First Round: Alabama at Oklahoma
ESPN2 — CFP First Round: Alabama at Oklahoma (SkyCast)
SECN — CFP First Round: Alabama at Oklahoma (SkyCast)
GOLF
4:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: The AfrAsia Bank Mauritius Open, Second Round, Heritage La Réserve GC, Bel Ombre, Savanne, Mauritius
5 a.m. (Saturday)
GOLF — DP World Tour: The AfrAsia Bank Mauritius Open, Third Round, Heritage La Réserve GC, Bel Ombre, Savanne, Mauritius
NBA BASKETBALL
7 p.m.
PRIME VIDEO — Philadelphia at New York
9:30 p.m.
PRIME VIDEO — Oklahoma City at Minnesota
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
Noon
ESPNU — Winter Showcase: TBD
2:30 p.m.
ESPNU — Winter Showcase: TBD
NHL HOCKEY
7 p.m.
NHLN — Vancouver at N.Y. Islanders
_____
Saturday, Dec. 20
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
BTN — Oakland vs. Michigan St., Detroit
12:30 p.m.
CBS — St. John’s vs. Kentucky, Atlanta
USA — Liberty at Dayton
2 p.m.
CBSSN — Colorado St. at Utah St.
3 p.m.
CBS — Ohio St. vs. North Carolina, Atlanta
4 p.m.
ESPN — Memphis at Mississippi St.
PEACOCK — Northwestern vs. Butler, Indianapolis
5:30 p.m.
CBS — Houston vs. Arkansas, Newark, N.J.
6 p.m.
BTN — Bucknell at Iowa
ESPN — Maryland at Virginia
6:30 p.m.
PEACOCK — Auburn vs. Purdue, Indianapolis
8 p.m.
BTN — Penn at Rutgers
ESPN — Duke vs. Texas Tech, New York
ESPNU — Stanford vs. Colorado, Phoenix
FS1 — Xavier at Georgetown
8:30 p.m.
PEACOCK — Marquette at Creighton
10:30 p.m.
ESPN2 — San Diego St. vs. Arizona, Phoenix
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
10:30 a.m.
FOX — Louisville vs. Tennessee, New York
1 p.m.
FOX — Iowa vs. UConn, New York
COLLEGE FOOTBALL
Noon
ABC — CFP First Round: Miami at Texas A&M
ESPN — CFP First Round: Miami at Texas A&M
ESPN — CFP First Round: Miami at Texas A&M (Field Pass)
ESPNU — CFP First Round: Miami at Texas A&M (SkyCast)
SECN — CFP First Round: Miami at Texas A&M (SkyCast)
3:30 p.m.
TNT — CFP First Round: Tulane at Mississippi
TRUTV — CFP First Round: Tulane at Mississippi
4 p.m.
ABC — FCS Tournament: TBD, Semifinal
ESPN2 — Division II Tournament: TBD, Championship
7:30 p.m.
ESPN2 — FCS Tournament: TBD, Semifinal
TNT — CFP First Round: James Madison at Oregon
TRUTV — CFP First Round: James Madison at Oregon
GOLF
5 a.m.
GOLF — DP World Tour: The AfrAsia Bank Mauritius Open, Third Round, Heritage La Réserve GC, Bel Ombre, Savanne, Mauritius
2 a.m. (Sunday)
GOLF — DP World Tour: The AfrAsia Bank Mauritius Open, Final Round, Heritage La Réserve GC, Bel Ombre, Savanne, Mauritius
NBA BASKETBALL
5 p.m.
NBATV — Houston at Denver
7:30 p.m.
NBATV — Charlotte at Detroit
10:30 p.m.
NBATV — L.A. Lakers at L.A. Clippers
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
6 p.m.
ESPNU — Winter Showcase: TBD
NFL FOOTBALL
5 p.m.
FOX — Philadelphia at Washington
8:20 p.m.
FOX — Green Bay at Chicago
NHL HOCKEY
12:30 p.m.
NHLN — Detroit at Washington
7 p.m.
NHLN — Vancouver at Boston
SOCCER (MEN’S)
7:30 a.m.
USA — English Premier League: Chelsea at Newcastle United
10 a.m.
USA — English Premier League: West Ham United at Manchester City
12:30 p.m.
NBC — English Premier League: Liverpool at Tottenham Hotspur
3 p.m.
USA — English Premier League: Crystal Palace at Leeds United
_____
Sunday, Dec. 21
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
BTN — Pittsburgh at Penn St.
1 p.m.
CW — Vanderbilt at Wake Forest
1 p.m.
ESPN — Mississippi at NC State
TNT — Southern U. at Baylor
TRUTV — Southern U. at Baylor
3 p.m.
ESPN — Cincinnati at Clemson
ESPN2 — Oregon St. at Arizona St.
4 p.m.
BTN — Brown at Southern Cal
PEACOCK — La Salle at Michigan
4:30 p.m.
FS1 — UConn at DePaul
6 p.m.
BTN — Campbell at Minnesota
PEACOCK — Oregon vs. Gonzaga, Portland, Ore.
8 p.m.
BTN — N. Dakota at Nebraska
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
1 p.m.
ESPN2 — Kansas at Iowa St.
6 p.m.
ESPN — Oregon vs. Stanford, San Francisco
8:30 p.m.
ESPN — Southern Cal vs. California, San Francisco
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
3:30 p.m.
ABC — NCAA Tournament: TBD, Championship, Kansas City, Mo.
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
1 p.m.
ESPNU — Winter Showcase: TBD
3:30 p.m.
ESPNU — Winter Showcase: TBD
6 p.m.
ESPNU — Winter Showcase: TBD
8:30 p.m.
ESPNU — Winter Showcase: TBD
NFL FOOTBALL
1 p.m.
CBS — Regional Coverage: Buffalo at Cleveland, Kansas City at Tennessee, Cincinnati at Miami, N.Y. Jets at New Orleans
FOX — Regional Coverage: L.A. Chargers at Dallas, Minnesota at N.Y. Giants, Tampa Bay at Carolina
4:05 p.m.
FOX — Regional Coverage: Jacksonville at Denver OR Atlanta at Arizona
4:25 p.m.
CBS — Regional Coverage: Pittsburgh at Detroit OR Las Vegas at Houston
8:20 p.m.
NBC — New England at Baltimore
PEACOCK — New England at Baltimore
NHL HOCKEY
1 p.m.
NHLN — Washington at Detroit
7 p.m.
NHLN — Toronto at Dallas
SOCCER (MEN’S)
11:30 a.m.
USA — English Premier League: Manchester United at Aston Villa
_____
