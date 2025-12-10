Live Radio
Sports on TV for Dec. 15 – 21

The Associated Press

December 10, 2025, 10:07 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Dec. 15

COLLEGE SOCCER (MEN’S)

7 p.m.

ESPNU — NCAA College Cup: TBD, Championship, Cary, N.C.

NBA BASKETBALL

7 p.m.

PEACOCK — Detroit at Boston

9:30 p.m.

PEACOCK — Houston at Denver

NFL FOOTBALL

8:15 p.m.

ESPN — Miami at Pittsburgh

ESPN2 — Miami at Pittsburgh (MNF with Peyton and Eli)

NHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — Florida at Tampa Bay

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

USA — English Premier League: AFC Bournemouth at Manchester United

_____

Tuesday, Dec. 16

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

ACCN — Lipscomb at Duke

6:30 p.m.

PEACOCK — Toledo at Michigan St.

7 p.m.

CBSSN — Florida St. at Dayton

ESPN — Louisville at Tennessee

ESPN2 — South Carolina at Clemson

PEACOCK — DePaul at St. John’s

SECN — UMKC at Oklahoma

8 p.m.

ACCN — ETSU at North Carolina

PEACOCK — Valparaiso at Northwestern

8:30 p.m.

PEACOCK — Butler at UConn

9 p.m.

ESPN2 — Towson at Kansas

SECN — Queens (N.C.) at Arkansas

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

10 p.m.

BTN — Cal Poly at UCLA

COLLEGE FOOTBALL

9 p.m.

ESPN — IS4S Salute to Veterans Bowl: Troy vs. Jacksonville St., Montgomery, Ala.

NBA BASKETBALL

8:30 p.m.

PRIME VIDEO — Emirates NBA Cup: TBD, Championship, Las Vegas

NHL HOCKEY

TNT — Edmonton at Pittsburgh

TRUTV — Edmonton at Pittsburgh

10 p.m.

TNT — Colorado at Seattle

TRUTV — Colorado at Seattle

_____

Wednesday, Dec. 17

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6:30 p.m.

FS1 — Creighton at Xavier

SECN — Saint Francis (Pa.) at Florida

7 p.m.

ESPN2 — Vanderbilt at Memphis

8:30 p.m.

FS1 — Georgetown at Marquette

9 p.m.

BTN — UTSA at Southern Cal

10 p.m.

CBSSN — Air Force at San Diego St.

10:30 p.m.

FS1 — Arizona St. at UCLA

11 p.m.

BTN — Portland at Oregon

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

ACCN — E. Kentucky at Louisville

7 p.m.

PEACOCK — Marquette at UConn

8 p.m.

ACCN — UNC-Wilmington at North Carolina

CBSSN — UNLV at Grand Canyon

9 p.m.

SECN — Northwestern St. at Texas

COLLEGE FOOTBALL

5 p.m.

ESPN — StaffDNA Cure Bowl: Old Dominion vs. South Florida, Orlando, Fla.

8:30 p.m.

ESPN — 68 Ventures Bowl: Louisiana-Lafayette vs. Delaware, Mobile, Ala.

GOLF

4:30 a.m. (Thursday)

GOLF — DP World Tour: The AfrAsia Bank Mauritius Open, First Round, Heritage La Réserve GC, Bel Ombre, Savanne, Mauritius

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBATV — L.A. Clippers at Oklahoma City

NHL HOCKEY

TNT — Utah at Detroit

TRUTV — Utah at Detroit

10 p.m.

TNT — New Jersey at Vegas

TRUTV — New Jersey at Vegas

_____

Thursday, Dec. 18

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

5 p.m.

ESPNU — Hampton vs. Jackson St., College Park, Ga.

7:30 p.m.

ESPNU — Norfolk St. vs. Grambling St., College Park, Ga.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

ACCN — S. Dakota St. at Duke

ESPN2 — South Carolina at South Florida

COLLEGE FOOTBALL

9 p.m.

ESPN2 — Xbox Bowl: Missouri St. vs. Arkansas St., Frisco, Texas

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

6:30 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Semifinal, Kansas City, Mo.

9 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Semifinal, Kansas City, Mo.

GOLF

4:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: The AfrAsia Bank Mauritius Open, First Round, Heritage La Réserve GC, Bel Ombre, Savanne, Mauritius

4:30 a.m. (Friday)

GOLF — DP World Tour: The AfrAsia Bank Mauritius Open, Second Round, Heritage La Réserve GC, Bel Ombre, Savanne, Mauritius

NBA BASKETBALL

7 p.m.

NBATV — New York at Indiana

10 p.m.

NBATV — Sacramento at Portland

NFL FOOTBALL

8:15 p.m.

PRIME VIDEO — L.A. Rams at Seattle

_____

Friday, Dec. 19

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

5 p.m.

ESPNU — Grambling St. vs. Hampton, College Park, Ga.

6:30 p.m.

FS1 — Seton Hall at Providence

7:30 p.m.

ESPNU — Norfolk St. vs. Jackson St., College Park, Ga.

8 p.m.

FOX — Wisconsin vs. Villanova, Milwaukee

9:30 p.m.

TNT — Abilene Christian at BYU

TRUTV — Abilene Christian at BYU

10 p.m.

BTN — Cal Poly at UCLA

11:30 p.m.

ESPN2 — Washington at Seattle U., Seattle

COLLEGE FOOTBALL

11 a.m.

ESPN — Myrtle Beach Bowl: Kennesaw St. vs. W. Michigan, Conway, S.C.

2:30 p.m.

ESPN — Union Home Mortgage Gasparilla Bowl: Memphis vs. NC State, Tampa, Fla.

8 p.m.

ABC — CFP First Round: Alabama at Oklahoma

ESPN — CFP First Round: Alabama at Oklahoma

ESPN2 — CFP First Round: Alabama at Oklahoma (SkyCast)

SECN — CFP First Round: Alabama at Oklahoma (SkyCast)

GOLF

4:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: The AfrAsia Bank Mauritius Open, Second Round, Heritage La Réserve GC, Bel Ombre, Savanne, Mauritius

5 a.m. (Saturday)

GOLF — DP World Tour: The AfrAsia Bank Mauritius Open, Third Round, Heritage La Réserve GC, Bel Ombre, Savanne, Mauritius

NBA BASKETBALL

7 p.m.

PRIME VIDEO — Philadelphia at New York

9:30 p.m.

PRIME VIDEO — Oklahoma City at Minnesota

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

Noon

ESPNU — Winter Showcase: TBD

2:30 p.m.

ESPNU — Winter Showcase: TBD

NHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — Vancouver at N.Y. Islanders

_____

Saturday, Dec. 20

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

BTN — Oakland vs. Michigan St., Detroit

12:30 p.m.

CBS — St. John’s vs. Kentucky, Atlanta

USA — Liberty at Dayton

2 p.m.

CBSSN — Colorado St. at Utah St.

3 p.m.

CBS — Ohio St. vs. North Carolina, Atlanta

4 p.m.

ESPN — Memphis at Mississippi St.

PEACOCK — Northwestern vs. Butler, Indianapolis

5:30 p.m.

CBS — Houston vs. Arkansas, Newark, N.J.

6 p.m.

BTN — Bucknell at Iowa

ESPN — Maryland at Virginia

6:30 p.m.

PEACOCK — Auburn vs. Purdue, Indianapolis

8 p.m.

BTN — Penn at Rutgers

ESPN — Duke vs. Texas Tech, New York

ESPNU — Stanford vs. Colorado, Phoenix

FS1 — Xavier at Georgetown

8:30 p.m.

PEACOCK — Marquette at Creighton

10:30 p.m.

ESPN2 — San Diego St. vs. Arizona, Phoenix

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

10:30 a.m.

FOX — Louisville vs. Tennessee, New York

1 p.m.

FOX — Iowa vs. UConn, New York

COLLEGE FOOTBALL

Noon

ABC — CFP First Round: Miami at Texas A&M

ESPN — CFP First Round: Miami at Texas A&M

ESPN — CFP First Round: Miami at Texas A&M (Field Pass)

ESPNU — CFP First Round: Miami at Texas A&M (SkyCast)

SECN — CFP First Round: Miami at Texas A&M (SkyCast)

3:30 p.m.

TNT — CFP First Round: Tulane at Mississippi

TRUTV — CFP First Round: Tulane at Mississippi

4 p.m.

ABC — FCS Tournament: TBD, Semifinal

ESPN2 — Division II Tournament: TBD, Championship

7:30 p.m.

ESPN2 — FCS Tournament: TBD, Semifinal

TNT — CFP First Round: James Madison at Oregon

TRUTV — CFP First Round: James Madison at Oregon

GOLF

5 a.m.

GOLF — DP World Tour: The AfrAsia Bank Mauritius Open, Third Round, Heritage La Réserve GC, Bel Ombre, Savanne, Mauritius

2 a.m. (Sunday)

GOLF — DP World Tour: The AfrAsia Bank Mauritius Open, Final Round, Heritage La Réserve GC, Bel Ombre, Savanne, Mauritius

NBA BASKETBALL

5 p.m.

NBATV — Houston at Denver

7:30 p.m.

NBATV — Charlotte at Detroit

10:30 p.m.

NBATV — L.A. Lakers at L.A. Clippers

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

6 p.m.

ESPNU — Winter Showcase: TBD

NFL FOOTBALL

5 p.m.

FOX — Philadelphia at Washington

8:20 p.m.

FOX — Green Bay at Chicago

NHL HOCKEY

12:30 p.m.

NHLN — Detroit at Washington

7 p.m.

NHLN — Vancouver at Boston

SOCCER (MEN’S)

7:30 a.m.

USA — English Premier League: Chelsea at Newcastle United

10 a.m.

USA — English Premier League: West Ham United at Manchester City

12:30 p.m.

NBC — English Premier League: Liverpool at Tottenham Hotspur

3 p.m.

USA — English Premier League: Crystal Palace at Leeds United

_____

Sunday, Dec. 21

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

BTN — Pittsburgh at Penn St.

1 p.m.

CW — Vanderbilt at Wake Forest

1 p.m.

ESPN — Mississippi at NC State

TNT — Southern U. at Baylor

TRUTV — Southern U. at Baylor

3 p.m.

ESPN — Cincinnati at Clemson

ESPN2 — Oregon St. at Arizona St.

4 p.m.

BTN — Brown at Southern Cal

PEACOCK — La Salle at Michigan

4:30 p.m.

FS1 — UConn at DePaul

6 p.m.

BTN — Campbell at Minnesota

PEACOCK — Oregon vs. Gonzaga, Portland, Ore.

8 p.m.

BTN — N. Dakota at Nebraska

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

1 p.m.

ESPN2 — Kansas at Iowa St.

6 p.m.

ESPN — Oregon vs. Stanford, San Francisco

8:30 p.m.

ESPN — Southern Cal vs. California, San Francisco

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

3:30 p.m.

ABC — NCAA Tournament: TBD, Championship, Kansas City, Mo.

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

1 p.m.

ESPNU — Winter Showcase: TBD

3:30 p.m.

ESPNU — Winter Showcase: TBD

6 p.m.

ESPNU — Winter Showcase: TBD

8:30 p.m.

ESPNU — Winter Showcase: TBD

NFL FOOTBALL

1 p.m.

CBS — Regional Coverage: Buffalo at Cleveland, Kansas City at Tennessee, Cincinnati at Miami, N.Y. Jets at New Orleans

FOX — Regional Coverage: L.A. Chargers at Dallas, Minnesota at N.Y. Giants, Tampa Bay at Carolina

4:05 p.m.

FOX — Regional Coverage: Jacksonville at Denver OR Atlanta at Arizona

4:25 p.m.

CBS — Regional Coverage: Pittsburgh at Detroit OR Las Vegas at Houston

8:20 p.m.

NBC — New England at Baltimore

PEACOCK — New England at Baltimore

NHL HOCKEY

1 p.m.

NHLN — Washington at Detroit

7 p.m.

NHLN — Toronto at Dallas

SOCCER (MEN’S)

11:30 a.m.

USA — English Premier League: Manchester United at Aston Villa

_____

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

