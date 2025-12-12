Maxwell Award Winners

Winners of the Maxwell Award for the outstanding collegiate player, presented by the Maxwell Memorial Football Club of Philadelphia:
2025_Fernando Mendoza, Indiana, QB
2024_Ashton Jeanty, Boise State, RB
2023_Michael Penix Jr., Washington, QB
2022_Caleb Williams, Southern Cal, QB
2021_Bryce Young, Alabama, QB
2020_DeVonta Smith, Alabama, WR
2019_Joe Burrow, LSU, QB
2018_Tua Tagovailoa, Alabama, QB
2017_Baker Mayfield, Oklahoma, QB
2016_Lamar Jackson, Louisville, QB
2015_Derrick Henry, Alabama, RB
2014_Marcus Mariota, Oregon, QB
2013_AJ McCarron, Alabama, QB
2012_Manti Te’o, Notre Dame, LB
2011_Andrew Luck, Stanford, QB
2010_Cam Newton, Auburn, QB
2009_Colt McCoy, Texas, QB
2008_Tim Tebow, Florida, QB
2007_Tim Tebow, Florida, QB
2006_Brady Quinn, Notre Dame, QB
2005_Vince Young, Texas, QB
2004_Jason White, Oklahoma, QB
2003_Eli Manning, Mississippi, QB
2002_Larry Johnson, Penn State, TB
2001_Ken Dorsey, Miami, QB
2000_Drew Brees, Purdue, QB
1999_Ron Dayne, Wisconsin, RB
1998_Ricky Williams, Texas, RB
1997_Peyton Manning, Tennessee, QB
1996_Danny Wuerffel, Florida, QB
1995_Eddie George, Ohio State, RB
1994_Kerry Collins, Penn State, QB
1993_Charlie Ward, Florida State, QB
1992_Gino Torretta, Miami, Fla., QB
1991_Desmond Howard, Michigan, WR
1990_Ty Detmer, Brigham Young, QB
1989_Anthony Thompson, Indiana, RB
1988_Barry Sanders, Oklahoma State, RB
1987_Don McPherson, Syracuse, QB
1986_Vinny Testaverde, Miami, QB
1985_Chuck Long, Iowa, QB
1984_Doug Flutie, Boston College, QB
1983_Mike Rozier, Nebraska, RB
1982_Herschel Walker, Georgia, RB
1981_Marcus Allen, Southern Cal, RB
1980_Hugh Green, Pittsburgh, DE
1979_Charles White, Southern Cal, RB
1978_Chuck Fusina, Penn State, QB
1977_Ross Browner, Notre Dame, DE
1976_Tony Dorsett, Pittsburgh, RB
1975_Archie Griffin, Ohio State, RB
1974_Steve Joachim, Temple, QB
1973_John Cappelletti, Penn State, RB
1972_Brad Van Pelt, Michigan State, LB
1971_Ed Marinaro, Cornell, RB
1970_Jim Plunkett, Stanford, QB
1969_Mike Reid, Penn State, DT
1968_O.J. Simpson, Southern Cal, RB
1967_Gary Beban, UCLA, QB
1966_Jim Lynch, Notre Dame, LB
1965_Tommy Nobis, Texas, LB
1964_Glenn Ressler, Penn State, OG
1963_Roger Staubach, Navy, QB
1962_Terry Baker, Oregon State, QB
1961_Bob Ferguson, Ohio State, RB
1960_Joe Bellino, Navy, RB
1959_Richie Lucas, Penn State, QB
1958_Pete Dawkins, Army, RB
1957_Bob Reifsnyder, Navy, C
1956_Tommy McDonald, Oklahoma, HB
1955_Howard “Hopalong” Cassady, Ohio State, HB
1954_Ron Beagle, Navy, E
1953_Johnny Lattner, Notre Dame, QB
1952_Johnny Lattner, Notre Dame, QB
1951_Dick Kazmaier, Princeton, RB
1950_Francis “Reds” Bagnell, Penn, HB
1949_Leon Hart, Notre Dame, E
1948_Chuck Bednarik, Penn, C-LB
1947_Doak Walker, So. Methodist, HB
1946_Charlie Trippi, Georgia, HB
1945_Felix “Doc” Blanchard, Army, FB
1944_Glenn Davis, Army, HB
1943_Bob Odell, Penn, HB
1942_Paul Governali, Columbia, QB
1941_Bill Dudley, Virginia, HB
1940_Tom Harmon, Michigan, HB
1939_Nile Kinnick, Iowa, HB
1938_Davey O’Brien, Texas Christian, QB
1937_Clint Frank, Yale, HB
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.