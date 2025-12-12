Live Radio
Maxwell Award Winners

The Associated Press

December 12, 2025, 11:56 PM

Winners of the Maxwell Award for the outstanding collegiate player, presented by the Maxwell Memorial Football Club of Philadelphia:

2025_Fernando Mendoza, Indiana, QB

2024_Ashton Jeanty, Boise State, RB

2023_Michael Penix Jr., Washington, QB

2022_Caleb Williams, Southern Cal, QB

2021_Bryce Young, Alabama, QB

2020_DeVonta Smith, Alabama, WR

2019_Joe Burrow, LSU, QB

2018_Tua Tagovailoa, Alabama, QB

2017_Baker Mayfield, Oklahoma, QB

2016_Lamar Jackson, Louisville, QB

2015_Derrick Henry, Alabama, RB

2014_Marcus Mariota, Oregon, QB

2013_AJ McCarron, Alabama, QB

2012_Manti Te’o, Notre Dame, LB

2011_Andrew Luck, Stanford, QB

2010_Cam Newton, Auburn, QB

2009_Colt McCoy, Texas, QB

2008_Tim Tebow, Florida, QB

2007_Tim Tebow, Florida, QB

2006_Brady Quinn, Notre Dame, QB

2005_Vince Young, Texas, QB

2004_Jason White, Oklahoma, QB

2003_Eli Manning, Mississippi, QB

2002_Larry Johnson, Penn State, TB

2001_Ken Dorsey, Miami, QB

2000_Drew Brees, Purdue, QB

1999_Ron Dayne, Wisconsin, RB

1998_Ricky Williams, Texas, RB

1997_Peyton Manning, Tennessee, QB

1996_Danny Wuerffel, Florida, QB

1995_Eddie George, Ohio State, RB

1994_Kerry Collins, Penn State, QB

1993_Charlie Ward, Florida State, QB

1992_Gino Torretta, Miami, Fla., QB

1991_Desmond Howard, Michigan, WR

1990_Ty Detmer, Brigham Young, QB

1989_Anthony Thompson, Indiana, RB

1988_Barry Sanders, Oklahoma State, RB

1987_Don McPherson, Syracuse, QB

1986_Vinny Testaverde, Miami, QB

1985_Chuck Long, Iowa, QB

1984_Doug Flutie, Boston College, QB

1983_Mike Rozier, Nebraska, RB

1982_Herschel Walker, Georgia, RB

1981_Marcus Allen, Southern Cal, RB

1980_Hugh Green, Pittsburgh, DE

1979_Charles White, Southern Cal, RB

1978_Chuck Fusina, Penn State, QB

1977_Ross Browner, Notre Dame, DE

1976_Tony Dorsett, Pittsburgh, RB

1975_Archie Griffin, Ohio State, RB

1974_Steve Joachim, Temple, QB

1973_John Cappelletti, Penn State, RB

1972_Brad Van Pelt, Michigan State, LB

1971_Ed Marinaro, Cornell, RB

1970_Jim Plunkett, Stanford, QB

1969_Mike Reid, Penn State, DT

1968_O.J. Simpson, Southern Cal, RB

1967_Gary Beban, UCLA, QB

1966_Jim Lynch, Notre Dame, LB

1965_Tommy Nobis, Texas, LB

1964_Glenn Ressler, Penn State, OG

1963_Roger Staubach, Navy, QB

1962_Terry Baker, Oregon State, QB

1961_Bob Ferguson, Ohio State, RB

1960_Joe Bellino, Navy, RB

1959_Richie Lucas, Penn State, QB

1958_Pete Dawkins, Army, RB

1957_Bob Reifsnyder, Navy, C

1956_Tommy McDonald, Oklahoma, HB

1955_Howard “Hopalong” Cassady, Ohio State, HB

1954_Ron Beagle, Navy, E

1953_Johnny Lattner, Notre Dame, QB

1952_Johnny Lattner, Notre Dame, QB

1951_Dick Kazmaier, Princeton, RB

1950_Francis “Reds” Bagnell, Penn, HB

1949_Leon Hart, Notre Dame, E

1948_Chuck Bednarik, Penn, C-LB

1947_Doak Walker, So. Methodist, HB

1946_Charlie Trippi, Georgia, HB

1945_Felix “Doc” Blanchard, Army, FB

1944_Glenn Davis, Army, HB

1943_Bob Odell, Penn, HB

1942_Paul Governali, Columbia, QB

1941_Bill Dudley, Virginia, HB

1940_Tom Harmon, Michigan, HB

1939_Nile Kinnick, Iowa, HB

1938_Davey O’Brien, Texas Christian, QB

1937_Clint Frank, Yale, HB

