Live Radio
Home » College Football » John Mackey Award Winners

John Mackey Award Winners

The Associated Press

December 13, 2025, 12:06 AM

(Outstanding Tight End)

2000 — Tim Stratton, Purdue

2001 — Daniel Graham, Colorado

2002 — Dallas Clark, Iowa

2003 — Kellen Winslow II, Miami

2004 — Heath Miller, Virginia

2005 — Marcedes Lewis, UCLA

2006 — Matt Spaeth , Minnesota

2007 — Fred Davis, Southern Cal

2008 — Chase Coffman, Missouri

2009 — Aaron Hernandez, Florida

2010 — D. J. Williams, Arkansas

2011 — Dwayne Allen, Clemson

2012 — Tyler Eifert, Notre Dame

2013 — Austin Seferian-Jenkins, Washington

2014 — Nick O’Leary, Florida State

2015 — Hunter Henry, Arkansas

2016 — Jake Butt, Michigan

2017 — Mark Andrews, Oklahoma

2018 — T.J. Hockenson, Iowa

2019 — Harrison Bryant, Florida Atlantic

2020 — Kyle Pitts, Florida

2021 — Trey McBride, Colorado State

2022 — Brock Bowers, Georgia

2023 — Brock Bowers, Georgia

2024 — Tyler Warren, Penn State

2025 — Eli Stowers, Vanderbilt

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

College Football | Other Sports News | Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up