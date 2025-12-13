Heisman Winners

(x-vacated)
2025_Fernando Mendoza, Indiana, QB
2024_Travis Hunter, Colorado, WR/CB
2023_Jayden Daniels, LSU, QB
2022_Caleb Williams, Southern Cal, QB
2021_Bryce Young, Alabama, QB
2020_DeVonta Smith, Alabama, WR
2019_Joe Burrow, LSU, QB
2018_Kyler Murray, Oklahoma, QB
2017_Baker Mayfield, Oklahoma, QB
2016_Lamar Jackson, Louisville, QB
2015_Derrick Henry, Alabama, RB
2014_Marcus Mariota, Oregon, QB
2013_Jameis Winston, Florida State, QB
2012_Johnny Manziel, Texas A&M, QB
2011_Robert Griffin III, Baylor, QB
2010_Cam Newton, Auburn, QB
2009_Mark Ingram, Alabama, RB
2008_Sam Bradford, Oklahoma, QB
2007_Tim Tebow, Florida, QB
2006_Troy Smith, Ohio State, QB
2005_x-Reggie Bush, Southern Cal, RB
2004_Matt Leinart, Southern Cal, QB
2003_Jason White, Oklahoma, QB
2002_Carson Palmer, Southern Cal, QB
2001_Eric Crouch, Nebraska, QB
2000_Chris Weinke, Florida St., QB
1999_Ron Dayne, Wisconsin, RB
1998_Ricky Williams, Texas, RB
1997_Charles Woodson, Michigan, CB
1996_Danny Wuerffel, Florida, QB
1995_Eddie George, Ohio State, TB
1994_Rashaan Salaam, Colorado, RB
1993_Charlie Ward, Florida State, QB
1992_Gino Torretta, Miami, QB
1991_Desmond Howard, Michigan, WR
1990_Ty Detmer, Brigham Young, QB
1989_Andre Ware, Houston, QB
1988_Barry Sanders, Oklahoma State, RB
1987_Tim Brown, Notre Dame, WR
1986_Vinny Testaverde, Miami, QB
1985_Bo Jackson, Auburn, TB
1984_Doug Flutie, Boston College, QB
1983_Mike Rozier, Nebraska, TB
1982_Herschel Walker, Georgia, HB
1981_Marcus Allen, Southern Cal, TB
1980_George Rogers, South Carolina, HB
1979_Charles White, Southern Cal, TB
1978_Billy Sims, Oklahoma, HB
1977_Earl Campbell, Texas, FB
1976_Tony Dorsett, Pittsburgh, HB
1975_Archie Griffin, Ohio State, HB
1974_Archie Griffin, Ohio State, HB
1973_John Cappelletti, Penn State, HB
1972_Johnny Rodgers, Nebraska, FL
1971_Pat Sullivan, Auburn, QB
1970_Jim Plunkett, Stanford, QB
1969_Steve Owens, Oklahoma, HB
1968_O.J. Simpson, Southern Cal, TB
1967_Gary Beban, UCLA, QB
1966_Steve Spurrier, Florida, QB
1965_Mike Garrett, Southern Cal, TB
1964_John Huarte, Notre Dame, QB
1963_Roger Staubach, Navy, QB
1962_Terry Baker, Oregon State, QB
1961_Ernie Davis, Syracuse, HB
1960_Joe Bellino, Navy, HB
1959_Billy Cannon, LSU, HB
1958_Pete Dawkins, Army, HB
1957_John David Crow, Texas A&M, HB
1956_Paul Hornung, Notre Dame, QB
1955_Howard Cassady, Ohio State, HB
1954_Alan Ameche, Wisconsin, FB
1953_John Lattner, Notre Dame, HB
1952_Billy Vessels, Oklahoma, HB
1951_Dick Kazmaier, Princeton, HB
1950_Vic Janowicz, Ohio State, HB
1949_Leon Hart, Notre Dame, E
1948_Doak Walker, SMU, HB
1947_John Lujack, Notre Dame, QB
1946_Glenn Davis, Army, HB
1945_Doc Blanchard, Army, HB
1944_Les Horvath, Ohio State, QB
1943_Angelo Bertelli, Notre Dame, QB
1942_Frank Sinkwich, Georgia, HB
1941_Bruce Smith, Minnesota, HB
1940_Tom Harmon, Michigan, HB
1939_Nile Kinnick, Iowa, HB
1938_Davey O’Brien, Texas Christian, QB
1937_Clint Frank, Yale, HB
1936_Larry Kelley, Yale, E
1935_Jay Berwanger, Chicago, HB
