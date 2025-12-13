Heisman Winners

Live Radio
The Associated Press

December 13, 2025, 8:05 PM

(x-vacated)

2025_Fernando Mendoza, Indiana, QB

2024_Travis Hunter, Colorado, WR/CB

2023_Jayden Daniels, LSU, QB

2022_Caleb Williams, Southern Cal, QB

2021_Bryce Young, Alabama, QB

2020_DeVonta Smith, Alabama, WR

2019_Joe Burrow, LSU, QB

2018_Kyler Murray, Oklahoma, QB

2017_Baker Mayfield, Oklahoma, QB

2016_Lamar Jackson, Louisville, QB

2015_Derrick Henry, Alabama, RB

2014_Marcus Mariota, Oregon, QB

2013_Jameis Winston, Florida State, QB

2012_Johnny Manziel, Texas A&M, QB

2011_Robert Griffin III, Baylor, QB

2010_Cam Newton, Auburn, QB

2009_Mark Ingram, Alabama, RB

2008_Sam Bradford, Oklahoma, QB

2007_Tim Tebow, Florida, QB

2006_Troy Smith, Ohio State, QB

2005_x-Reggie Bush, Southern Cal, RB

2004_Matt Leinart, Southern Cal, QB

2003_Jason White, Oklahoma, QB

2002_Carson Palmer, Southern Cal, QB

2001_Eric Crouch, Nebraska, QB

2000_Chris Weinke, Florida St., QB

1999_Ron Dayne, Wisconsin, RB

1998_Ricky Williams, Texas, RB

1997_Charles Woodson, Michigan, CB

1996_Danny Wuerffel, Florida, QB

1995_Eddie George, Ohio State, TB

1994_Rashaan Salaam, Colorado, RB

1993_Charlie Ward, Florida State, QB

1992_Gino Torretta, Miami, QB

1991_Desmond Howard, Michigan, WR

1990_Ty Detmer, Brigham Young, QB

1989_Andre Ware, Houston, QB

1988_Barry Sanders, Oklahoma State, RB

1987_Tim Brown, Notre Dame, WR

1986_Vinny Testaverde, Miami, QB

1985_Bo Jackson, Auburn, TB

1984_Doug Flutie, Boston College, QB

1983_Mike Rozier, Nebraska, TB

1982_Herschel Walker, Georgia, HB

1981_Marcus Allen, Southern Cal, TB

1980_George Rogers, South Carolina, HB

1979_Charles White, Southern Cal, TB

1978_Billy Sims, Oklahoma, HB

1977_Earl Campbell, Texas, FB

1976_Tony Dorsett, Pittsburgh, HB

1975_Archie Griffin, Ohio State, HB

1974_Archie Griffin, Ohio State, HB

1973_John Cappelletti, Penn State, HB

1972_Johnny Rodgers, Nebraska, FL

1971_Pat Sullivan, Auburn, QB

1970_Jim Plunkett, Stanford, QB

1969_Steve Owens, Oklahoma, HB

1968_O.J. Simpson, Southern Cal, TB

1967_Gary Beban, UCLA, QB

1966_Steve Spurrier, Florida, QB

1965_Mike Garrett, Southern Cal, TB

1964_John Huarte, Notre Dame, QB

1963_Roger Staubach, Navy, QB

1962_Terry Baker, Oregon State, QB

1961_Ernie Davis, Syracuse, HB

1960_Joe Bellino, Navy, HB

1959_Billy Cannon, LSU, HB

1958_Pete Dawkins, Army, HB

1957_John David Crow, Texas A&M, HB

1956_Paul Hornung, Notre Dame, QB

1955_Howard Cassady, Ohio State, HB

1954_Alan Ameche, Wisconsin, FB

1953_John Lattner, Notre Dame, HB

1952_Billy Vessels, Oklahoma, HB

1951_Dick Kazmaier, Princeton, HB

1950_Vic Janowicz, Ohio State, HB

1949_Leon Hart, Notre Dame, E

1948_Doak Walker, SMU, HB

1947_John Lujack, Notre Dame, QB

1946_Glenn Davis, Army, HB

1945_Doc Blanchard, Army, HB

1944_Les Horvath, Ohio State, QB

1943_Angelo Bertelli, Notre Dame, QB

1942_Frank Sinkwich, Georgia, HB

1941_Bruce Smith, Minnesota, HB

1940_Tom Harmon, Michigan, HB

1939_Nile Kinnick, Iowa, HB

1938_Davey O’Brien, Texas Christian, QB

1937_Clint Frank, Yale, HB

1936_Larry Kelley, Yale, E

1935_Jay Berwanger, Chicago, HB

