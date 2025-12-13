Live Radio
Chuck Bednarik Award Winners

The Associated Press

December 13, 2025, 12:06 AM

Winners of the Chuck Bednarik Award for the outstanding collegiate defensive player:

2025_Jacob Rodriguez, Texas Tech

2024_Travis Hunter, Colorado

2023_Payton Wilson, NC State

2022_Will Anderson Jr., Alabama

2021_Jordan Davis, Georgia

2020_Zach Collins, Tulsa

2019_Chase Young, Ohio State

2018_Josh Allen, Kentucky

2017_Minkah Fitzpatrick, Alabama

2016_Jonathan Allen, Alabama

2015_Tyler Matakevich, Temple

2014_Scooby Wright III, Arizona

2013_Aaron Donald, Pittsburgh

2012_Manti Te’o, Notre Dame

2011_Tyrann Mathieu, LSU

2010_Patrick Peterson, LSU

2009_Ndamukong Suh, Nebraska

2008_Rey Maualuga, Southern California

2007_Dan Connor, Penn State

2006_Paul Posluszny, Penn State

2005_Paul Posluszny, Penn State

2004_David Pollack, Georgia

2003_Teddy Lehman, Oklahoma

2002_E.J. Henderson, Maryland

2001_Julius Peppers, North Carolina

2000_Dan Morgan, Miami

1999_LaVar Arrington, Penn State

1998_Dat Nguyen, Texas A&M

1997_Charles Woodson, Michigan

1996_Pat Fitzgerald, Northwestern

1995_Pat Fitzgerald, Northwestern

