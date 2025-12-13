Live Radio
Celebration Bowl Winners

The Associated Press

December 13, 2025, 4:24 PM

Dec. 13, 2025 — SC State 40, Prairie View A&M 38, 4 OT

Dec. 14, 2024 — Jackson St. 38, SC State 7

Dec. 16, 2023 — Florida A&M 30, Howard 26

Dec. 17, 2022 — NC Central 41, Jackson St. 34, OT

Dec. 18, 2021 — South Carolina 31 Jackson St. 10

Dec. 2020 — No game played Covid 19

Dec. 21, 2019 — NC A&T 64, Alcorn 44

Dec. 15, 2018 — NC A&T 24, Alcorn 22

Dec. 16, 2017 — NC A&T 21, Grambling 14

Dec. 17, 2016 — Grambling 10, NC Central 9

Dec. 19, 2015 — NC A&T 41, Alcorn State 34

