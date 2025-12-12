Live Radio
2025 College Football Award Winners

The Associated Press

December 12, 2025, 11:56 PM

Winners of the 2025 college football awards, presented Friday:

Chuck Bednarik Trophy (best defensive player) — Jacob Rodriguez, LB, Texas Tech

Davey O’Brien National Quarterback Award — Fernando Mendoza, Indiana

Doak Walker Award (outstanding running back) — Jeremiyah Love, Notre Dame

Bronko Nagurski (outstanding defensive player) — Jacob Rodriguez, LB, Texas Tech

Rimington Award (outstanding center) — Logan Jones, Iowa

Outland Trophy (outstanding collegiate interior lineman) — Spencer Fano, Utah

John Mackey (best tight end) — Eli Stowers, Vanderbilt

Fred Biletnikoff Award (outstanding receiver) — Makai Lemon, Southern Cal

Dick Butkus Award (best linebacker) — Jacob Rodriguez, Texas Tech

Ray Guy Award (best punter) — Brett Thorson, Georgia

Walter Camp National Player of the Year — Fernando Mendoza, QB, Indiana

Maxwell Award (best all-around player) — Fernando Mendoza, QB, Indiana

Jim Thorpe Award (best defensive back) — Caleb Downs, S, Ohio St.

Lou Groza Award (outstanding place-kicker) — Tate Sandell, Oklahoma

Coach of the Year Award — Curt Cignetti, Indiana

NFF Outstanding Contribution to Amateur Football — Gregg Sarra, Newsday

Buddy Teevens Award (outstanding contribution to college football) — Kalani Stiake, BYU

