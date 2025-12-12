2025 College Football Award Winners

Winners of the 2025 college football awards, presented Friday:
Chuck Bednarik Trophy (best defensive player) — Jacob Rodriguez, LB, Texas Tech
Davey O’Brien National Quarterback Award — Fernando Mendoza, Indiana
Doak Walker Award (outstanding running back) — Jeremiyah Love, Notre Dame
Bronko Nagurski (outstanding defensive player) — Jacob Rodriguez, LB, Texas Tech
Rimington Award (outstanding center) — Logan Jones, Iowa
Outland Trophy (outstanding collegiate interior lineman) — Spencer Fano, Utah
John Mackey (best tight end) — Eli Stowers, Vanderbilt
Fred Biletnikoff Award (outstanding receiver) — Makai Lemon, Southern Cal
Dick Butkus Award (best linebacker) — Jacob Rodriguez, Texas Tech
Ray Guy Award (best punter) — Brett Thorson, Georgia
Walter Camp National Player of the Year — Fernando Mendoza, QB, Indiana
Maxwell Award (best all-around player) — Fernando Mendoza, QB, Indiana
Jim Thorpe Award (best defensive back) — Caleb Downs, S, Ohio St.
Lou Groza Award (outstanding place-kicker) — Tate Sandell, Oklahoma
Coach of the Year Award — Curt Cignetti, Indiana
NFF Outstanding Contribution to Amateur Football — Gregg Sarra, Newsday
Buddy Teevens Award (outstanding contribution to college football) — Kalani Stiake, BYU
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.