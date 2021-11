NCAA FBS Individual Kickoff Returns

Kickoff Returns G No KRYd Avg R.Ali, Marshall 10 1 97 97.00 I.Kelly-Martin, Iowa 8 1 67 67.00 D.Martin, New…

Kickoff Returns

G No KRYd Avg R.Ali, Marshall 10 1 97 97.00 I.Kelly-Martin, Iowa 8 1 67 67.00 D.Martin, New Mexico 7 1 47 47.00 T.Magee, Louisiana Tech 5 1 46 46.00 B.Bowling, Utah St. 10 1 45 45.00 B.Massey, SMU 8 12 516 43.00 T.Morin, Wake Forest 10 1 43 43.00 L.Griffin, Mississippi St. 8 9 339 37.67 J.Carothers, W. Kentucky 5 2 75 37.50 J.Williams, Alabama 10 9 337 37.44 M.Jones, Houston 10 10 369 36.90 C.Holmes, Kent St. 8 1 35 35.00 J.Skinner, Boise St. 9 1 35 35.00 D.Achane, Texas A&M 10 7 244 34.86 B.Battie, South Florida 10 15 514 34.27 B.Farrell, Stanford 8 2 68 34.00 J.Spielman, TCU 4 9 302 33.56 Z.Knight, NC State 10 11 369 33.55 M.Logan-Green, New Mexico 4 9 299 33.22 L.Brown, Oklahoma St. 3 4 132 33.00 J.Hall, Ball St. 10 12 387 32.25 M.Knowles, Kansas St. 10 17 546 32.12 E.Egbuka, Ohio St. 8 13 417 32.08 M.Murray, Arkansas St. 5 1 32 32.00 D.Rencher, Clemson 2 1 32 32.00 J.Stuart, Toledo 10 7 224 32.00 S.Lewis, Louisiana Tech 1 4 126 31.50 N.Pritchett, Auburn 9 10 313 31.30 T.Hennigan, Appalachian St. 10 3 93 31.00 M.Lee, Virginia Tech 1 1 31 31.00 D.Williams, Oregon 8 1 31 31.00 J.Byrd, San Diego St. 10 16 485 30.31 J.McDowell, South Carolina 8 9 272 30.22 E.Belmar, Virginia Tech 1 1 30 30.00 J.Holiday, Tennessee 6 2 60 30.00 J.Jeter, Texas State 10 1 30 30.00 J.Taylor, Wake Forest 10 7 210 30.00 B.Brewton, Uconn 8 23 684 29.74 C.Stone, Wyoming 4 2 59 29.50 T.Levy, Boston College 10 14 406 29.00 K.Williams, Notre Dame 10 1 29 29.00 R.Blackshear, Virginia Tech 10 6 173 28.83 L.James, Old Dominion 7 10 286 28.60 K.Shakir, Boise St. 10 2 57 28.50 M.Haywood, Navy 4 8 227 28.38 J.Harrison, Marshall 9 11 309 28.09 W.Shipley, Clemson 7 11 309 28.09 B.Brumm, Liberty 7 1 28 28.00 T.Jackson, Coastal Carolina 7 1 28 28.00 G. Porter, Arizona St. 5 1 28 28.00 B.Presley, Oklahoma St. 10 8 224 28.00 C.Tyree, Notre Dame 8 9 252 28.00 J.Watkins, Louisville 10 1 28 28.00 K.Allen, UCLA 10 15 419 27.93 B.Mitchell, Toledo 8 10 277 27.70 J.Virgil, Appalachian St. 9 16 442 27.62 U.Bentley, SMU 8 5 138 27.60 M.Wright, Oregon 10 10 276 27.60 B.Rice, Colorado 10 17 469 27.59 D.Davis, TCU 10 13 358 27.54 W.Wright, West Virginia 10 22 602 27.36 N.Remigio, California 8 12 325 27.08 C.Beal-Smith, Wake Forest 9 1 27 27.00 L.Grimm, Kansas 8 1 27 27.00 J. Howard, Syracuse 3 2 54 27.00 D.Richardson, Oklahoma St. 9 2 54 27.00 O.Wilson, Florida St. 9 1 27 27.00 T.Tucker, Cincinnati 10 17 455 26.76 N.Peat, Stanford 10 19 496 26.11 Y.Ali, Middle Tennessee 8 1 26 26.00 G.Cook, FAU 1 1 26 26.00 T.Jay, Florida St. 9 4 104 26.00 K.Logan, Kansas 10 12 312 26.00 G.Spurrier, Duke 1 1 26 26.00 J.Gibbs, Georgia Tech 10 20 519 25.95 S.Scarver, Utah St. 9 17 440 25.88 C.Harrell, Southern Miss. 10 21 543 25.86 B.Corum, Michigan 9 12 304 25.33 M.Mathison, Akron 10 18 453 25.17 D.Taylor, UTSA 8 6 151 25.17 T.Rudolph, N. Illinois 10 14 351 25.07 B.Bishop, W. Kentucky 7 16 401 25.06 D.Bracy, Cent. Michigan 5 1 25 25.00 B.Covey, Utah 10 1 25 25.00 D.Fleming, Louisiana-Lafayette 10 2 50 25.00 K.King, Virginia Tech 6 9 225 25.00 R.White, Arizona St. 9 1 25 25.00 I. Wooden, Kent St. 1 1 25 25.00 G.Rogers, Memphis 8 16 399 24.94 K.Pearson, Charlotte 6 4 99 24.75 J.Poke, Kent St. 8 15 371 24.73 A.Lamar, Arkansas St. 10 48 1186 24.71 S.Byrd, Charlotte 10 19 467 24.58 T.Pena, Syracuse 7 16 391 24.44 T.Ebner, Baylor 10 16 390 24.38 C.Camp, Charlotte 10 3 73 24.33 E.Sanders, Iowa St. 4 3 73 24.33 S.Tyler, W. Michigan 10 7 170 24.29 J.Reed, Michigan St. 10 13 314 24.15 V.Jones, Tennessee 10 17 410 24.12 M.Baldwin, Baylor 3 2 48 24.00 N.Bryant, W. Michigan 1 1 24 24.00 P.Dixon, New Mexico 1 3 72 24.00 H.Dixon, Louisiana Tech 6 1 24 24.00 S.Hagans, Duke 2 3 72 24.00 T.Harrell, Louisville 10 2 48 24.00 N.Jones, Ball St. 5 1 24 24.00 S.Smartt, Old Dominion 6 5 120 24.00 T.Pannunzio, Colorado St. 9 13 309 23.77 R.O’Keefe, UCF 10 3 71 23.67 K.Pace, Clemson 8 5 118 23.60 J.Bell, Nevada 10 18 423 23.50 K.Abrams-Draine, Missouri 10 17 397 23.35 T.Chandler, North Carolina 10 3 70 23.33 D.Joyner, South Carolina 10 3 70 23.33 K.Hutson, Oregon 10 6 139 23.17 M.Irving, Minnesota 9 6 139 23.17 J.Noel, Iowa St. 10 6 139 23.17 M.Tucker, Appalachian St. 8 6 139 23.17 D.Torrey, North Texas 10 7 162 23.14 J.Lane, Middle Tennessee 9 9 208 23.11 D.Bush, Coastal Carolina 8 1 23 23.00 T.Case, Navy 1 1 23 23.00 D.Ellis, Maryland 1 1 23 23.00 C.Holmes, Penn St. 2 1 23 23.00 Y.Rogers, FAU 1 2 46 23.00 D.Thompkins, Utah St. 10 10 230 23.00 T.Ward, Florida St. 10 2 46 23.00 W.Wieland, Wyoming 4 1 23 23.00 C.Jones, Iowa 10 19 436 22.95 G.Jackson, Washington 10 15 342 22.80 T.Snead, East Carolina 10 14 319 22.79 A.Watkins, Tulsa 10 8 182 22.75 M.Williams, Oklahoma 9 4 91 22.75 S.Fresch, Rice 10 13 295 22.69 T.Mokiao-Atimalala, UCF 10 3 68 22.67 C.Turner, Hawaii 11 12 272 22.67 G.Bryant, Southern Cal 8 11 249 22.64 J.Conley, North Carolina 9 8 181 22.62 J.Hewitt, Indiana 9 10 226 22.60 M.Harley, Miami 10 2 45 22.50 J.Horne, Kansas 5 2 45 22.50 D.Moorer, Texas State 7 15 336 22.40 T.Robinson, Army 9 5 112 22.40 D.Taylor, Arizona St. 8 18 403 22.39 J.Roberts, Umass 3 7 156 22.29 D.Adams, FAU 7 11 245 22.27 T.Keith, Bowling Green 10 19 423 22.26 A.Anderson, Temple 9 8 177 22.12 J.Bell, South Carolina 10 1 22 22.00 M.Davis, Air Force 9 3 66 22.00 M.Davis, BYU 1 1 22 22.00 M.Fleming, Maryland 7 4 88 22.00 L.Gumms, Cent. Michigan 6 1 22 22.00 C.Hill, Texas State 10 1 22 22.00 D.Holloman, Indiana 3 3 66 22.00 C.Lacy, South Alabama 10 2 44 22.00 J.Marks, Mississippi St. 10 5 110 22.00 D.Mask, Texas State 7 1 22 22.00 D.McDuffie, Buffalo 10 2 44 22.00 K.McIntosh, Georgia 8 4 88 22.00 T.Scott, Cincinnati 10 1 22 22.00 U. Stout, North Texas 3 2 44 22.00 J.Walker, Miami (Ohio) 10 8 176 22.00 J.Youngblood, Rutgers 2 1 22 22.00 D.Jamison, Texas 10 15 329 21.93 J.Mims, Fresno St. 11 12 263 21.92 S.Louis, Liberty 10 16 350 21.88 D.Morris, North Texas 5 6 131 21.83 T.Harris, Washington St. 10 14 305 21.79 J.Burton, FAU 10 9 196 21.78 J.Ivory, Memphis 9 3 65 21.67 C.Thomas, Boise St. 7 9 195 21.67 H. Hall, Louisville 9 18 389 21.61 C.McCoy, Marshall 9 5 108 21.60 N.Thompson, Georgia Southern 7 5 108 21.60 C.Wren, Florida St. 5 5 108 21.60 E.Acuna, New Mexico 1 2 43 21.50 D.Fox, Temple 7 10 215 21.50 J.Santana, Tulsa 10 3 64 21.33 D.Tuggle, Ohio 10 21 448 21.33 R.Cook, Buffalo 10 26 553 21.27 T.Cunningham, Arizona 10 15 319 21.27 M.Bailey, Cent. Michigan 8 4 85 21.25 D. Chandler, Wisconsin 4 4 85 21.25 M.Williams, Appalachian St. 10 4 85 21.25 C.Smith, Louisiana-Lafayette 10 19 403 21.21 S.Jenkins, UNLV 10 5 106 21.20 L.Joseph, FIU 10 20 423 21.15 N.Johnson, Kent St. 10 14 296 21.14 J.Otoviano, Rice 4 9 190 21.11 A.Cruickshank, Rutgers 7 15 316 21.07 I.Abanikanda, Pittsburgh 10 4 84 21.00 C.Acie, Navy 9 1 21 21.00 A.Anthony, Michigan 5 1 21 21.00 T.Brooks, Texas Tech 6 1 21 21.00 P.Cole, Ohio 4 4 84 21.00 R.Cray, Old Dominion 8 1 21 21.00 A.Crump, San Jose St. 1 1 21 21.00 M.Davis, Florida 9 10 210 21.00 B.Fitzgerald, Indiana 8 1 21 21.00 J.Garrett, UTEP 10 2 42 21.00 X.Hutchinson, Iowa St. 10 1 21 21.00 J.Irish, Oregon St. 4 2 42 21.00 K.Jackson, Georgia 10 5 105 21.00 J.Johnson, Oregon 10 3 63 21.00 J.Jones, Maryland 6 1 21 21.00 D.Jones, Navy 7 6 126 21.00 H.Littles, Ball St. 7 1 21 21.00 N.Martinez, Texas Tech 4 1 21 21.00 A.McGary, Bowling Green 5 1 21 21.00 I.Paige, Old Dominion 10 1 21 21.00 D.Scott, Hawaii 4 1 21 21.00 I.Stewart, E. Michigan 6 1 21 21.00 J.Stinson, Duke 10 29 607 20.93 K.Williams, San Diego St. 9 8 167 20.88 J.Jackson, Tulane 10 24 498 20.75 C.Azema, Northwestern 8 3 62 20.67 L.Bishop, Arkansas 8 7 144 20.57 J.Brown, UAB 10 9 185 20.56 C.Hood, North Carolina 4 2 41 20.50 B.Kemp, Virginia 10 4 82 20.50 J.Moses, W. Kentucky 5 4 82 20.50 H.Parrish, Mississippi 10 2 41 20.50 J.Brown, BYU 2 3 61 20.33 B.Means, Louisiana Tech 10 12 244 20.33 L.Wysong, New Mexico 10 14 284 20.29 J. Parson, Rutgers 2 4 81 20.25 M.Travis, N. Illinois 10 4 81 20.25 M.Lukes, Cent. Michigan 10 17 342 20.12 C.Bostic, San Jose St. 6 4 80 20.00 K.Boutte, LSU 6 1 20 20.00 A.Carter, Miami 7 1 20 20.00 S.Cobbs, Boise St. 7 10 200 20.00 C.DeJean, Iowa 1 1 20 20.00 J.Ealy, Mississippi 9 8 160 20.00 A.Erickson, New Mexico 8 2 40 20.00 L.Katoa, BYU 10 4 80 20.00 K.Robinson, San Jose St. 11 1 20 20.00 L.Summerall, Florida 3 1 20 20.00 T.Tracy, Iowa 10 1 20 20.00 M.Tweten, Iowa St. 1 1 20 20.00 Z.Weinmaster, Nebraska 3 1 20 20.00 R.Wilson, Michigan 9 1 20 20.00 T.Wilson, Kansas 10 1 20 20.00 J.Price, New Mexico St. 10 16 319 19.94 D.Ford, Penn St. 6 7 139 19.86 J.Richardson, UCF 10 14 278 19.86 C.Black, Virginia Tech 3 5 99 19.80 B.Sanders, Nevada 8 7 138 19.71 C.Townsend, Texas Tech 5 11 216 19.64 D.Rockette, South Alabama 10 10 196 19.60 J.Barden, Pittsburgh 8 6 117 19.50 J.Embry, Bowling Green 10 2 39 19.50 D.Lowe, Liberty 10 4 78 19.50 T.Palmer, LSU 9 6 117 19.50 R.Sanders, Arkansas 10 2 39 19.50 H.Beydoun, E. Michigan 10 9 175 19.44 R.Burns, Uconn 8 3 58 19.33 C.Dike, Wisconsin 10 4 77 19.25 S.Emilus, Louisiana Tech 9 4 77 19.25 C.Flemings, Oregon St. 9 8 154 19.25 J.Johnson, Umass 9 8 153 19.12 M.Colvin, Troy 8 9 172 19.11 A.Alce, Louisiana-Monroe 4 1 19 19.00 A.Bedgood, Coastal Carolina 7 1 19 19.00 B.Bennett, Coastal Carolina 10 2 38 19.00 C.Brewer, Texas 8 1 19 19.00 P.Brooks, Kansas St. 10 2 38 19.00 T.Davis, Duke 1 1 19 19.00 D.Demus, Maryland 5 5 95 19.00 B.Harris, Missouri 4 1 19 19.00 T.Henderson, Ohio St. 10 1 19 19.00 D.Jackson, Mississippi 9 3 57 19.00 F.Jackson, Coastal Carolina 2 3 57 19.00 B.Lewis, Air Force 9 1 19 19.00 A.Mukuba, Clemson 9 1 19 19.00 J.Neatherton, Ohio 6 3 57 19.00 J.Newton, Toledo 9 3 57 19.00 W.Robinson, Kentucky 10 1 19 19.00 J.Ross, Ohio 1 1 19 19.00 G.Rubin, Memphis 10 1 19 19.00 R.Taylor, Indiana 8 1 19 19.00 C.Warren, Navy 9 1 19 19.00 L.Whitehead, Tennessee 5 1 19 19.00 J.Williams, Missouri 4 1 19 19.00 N.Williams, UNLV 8 7 132 18.86 J.Nailor, Michigan St. 8 5 94 18.80 K.Williams, Wake Forest 10 8 150 18.75 T.Swen, Wyoming 10 7 131 18.71 T.Hill, Arizona St. 5 3 56 18.67 K.Hood, Georgia Southern 10 12 224 18.67 Z.Johnson, Kentucky 6 11 205 18.64 J.Kerley, SMU 8 5 93 18.60 A.Brown, Nebraska 4 2 37 18.50 D.Drummond, E. Michigan 10 2 37 18.50 X.Johnson, Ohio St. 2 2 37 18.50 S.Wyatt, Tulane 10 2 37 18.50 Q.White, Georgia St. 9 5 92 18.40 M.Stokes, Coastal Carolina 9 13 239 18.38

