College Football Championship Winners

College Football Championship

Jan. 13, 2020 — LSU 42, Clemson 25

Jan. 7, 2019 — Clemson 44, Alabama 16

Jan. 8, 2018 — Alabama 26, Georgia 23, OT

Jan. 9, 2017 — Clemson 35, Alabama 31

Jan. 11, 2016 — Alabama 45, Clemson 40

Jan. 12, 2015 — Ohio St. 42, Oregon 20

BCS National Championship

Jan. 6, 2014 — Florida St. 34, Auburn 31

Jan. 7, 2013 — Alabama 42, Notre Dame 14

Jan. 9, 2012 — Alabama 21, LSU 0

Jan. 10, 2011 — Auburn 22, Oregon 19

Jan. 7, 2010 — Alabama 37, Texas 21

Jan. 8, 2009 — Florida 24, Oklahoma 14

Jan. 7, 2008 — LSU 38, Ohio State 24

Jan. 8, 2007 — Florida 41, Ohio State 14

BCS Championship

Jan. 4, 2006 Rose Bowl — Texas 41, Southern Cal-x 38

Jan. 1, 2005 Orange Bowl — Southern Cal-x 55, Oklahoma 19

Jan. 4, 2004 Sugar Bowl — LSU 21, Oklahoma 14

Jan. 3, 2003 Fiesta Bowl — Ohio St. 31, Miami 24, 2OT

Jan. 3, 2002 Rose Bowl — Miami 37, Nebraska 14

Jan. 3, 2001 Orange Bowl — Oklahoma 13, Florida St. 2

Jan. 4, 2000 Sugar Bowl — Florida St. 46, Virginia Tech 29

Jan. 4, 1999 Fiesta Bowl — Tennessee 23, Florida St. 16

x-participation vacated

