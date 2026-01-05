NCAA Women’s Basketball Top 25 Fared-Week

No. 1 UConn (15-0) beat Providence 90-53; beat Seton Hall 84-48
No. 2 Texas (17-0) beat Missouri 89-71; beat No. 15 Mississippi 67-64
No. 3 South Carolina (15-1) beat Alabama 83-57; beat Florida 74-63
No. 4 UCLA (14-1) beat Penn State 97-61; beat No. 17 USC 80-46
No. 5 LSU (14-2) lost to No. 11 Kentucky 80-78; lost to No. 12 Vanderbilt 65-61
No. 6 Michigan (11-2) beat Oregon 92-87, OT; lost to Washington 64-52
No. 7 Maryland (15-1) lost to Illinois 73-70; beat Indiana 82-67
No. 8 Oklahoma (14-1) beat Texas A&M 72-50; beat Mississippi State 95-47
No. 8 TCU (14-1) beat BYU 72-48; lost to Utah 87-77, OT
No. 10 Iowa State (14-1) beat Houston 80-62; lost to Baylor 62-60
No. 11 Kentucky (15-1) beat No. 5 LSU 80-78; beat Missouri 74-52
No. 12 Vanderbilt (15-0) beat Arkansas 88-71; beat No. 5 LSU 65-61
No. 13 Louisville (14-3) beat SMU 91-58; beat Virginia Tech 85-60
No. 14 Iowa (11-2) beat No. 20 Nebraska 86-76
No. 15 Mississippi (14-3) Beat Georgia 79-62; lost to No. 2 Texas 67-64
No. 16 North Carolina (13-4) beat California 71-55; lost to Stanford 77-71, OT
No. 17 USC (10-4) beat No. 20 Nebraska 74-67; lost to No. 4 UCLA 80-46
No. 18 Notre Dame (10-4) lost to Georgia Tech 95-90, OT; lost to Duke 82-68
No. 19 Ohio State (12-2) beat Rutgers 71-49; beat Purdue 83-56
No. 20 Nebraska (13-2) lost to No. 14 Iowa 86-76; beat Purdue 78-62
No. 21 Texas Tech (16-0) beat UCF 73-55; beat Arizona 80-49
No. 22 Baylor (13-3) beat Oklahoma State 77-68; beat No. 10 Iowa State 72-70
No. 23 Tennessee (10-3) beat Florida 76-65; beat Auburn 73-56
No. 24 Michigan State (14-1) beat Indiana 80-60; beat Illinois 81-75
No. 25 Princeton (13-1) beat Temple 87-77; beat Penn 74-68
