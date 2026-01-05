Live Radio
Home » College Basketball » NCAA Women's Basketball Top…

NCAA Women’s Basketball Top 25 Fared-Week

The Associated Press

January 5, 2026, 12:56 AM

No. 1 UConn (15-0) beat Providence 90-53; beat Seton Hall 84-48

No. 2 Texas (17-0) beat Missouri 89-71; beat No. 15 Mississippi 67-64

No. 3 South Carolina (15-1) beat Alabama 83-57; beat Florida 74-63

No. 4 UCLA (14-1) beat Penn State 97-61; beat No. 17 USC 80-46

No. 5 LSU (14-2) lost to No. 11 Kentucky 80-78; lost to No. 12 Vanderbilt 65-61

No. 6 Michigan (11-2) beat Oregon 92-87, OT; lost to Washington 64-52

No. 7 Maryland (15-1) lost to Illinois 73-70; beat Indiana 82-67

No. 8 Oklahoma (14-1) beat Texas A&M 72-50; beat Mississippi State 95-47

No. 8 TCU (14-1) beat BYU 72-48; lost to Utah 87-77, OT

No. 10 Iowa State (14-1) beat Houston 80-62; lost to Baylor 62-60

No. 11 Kentucky (15-1) beat No. 5 LSU 80-78; beat Missouri 74-52

No. 12 Vanderbilt (15-0) beat Arkansas 88-71; beat No. 5 LSU 65-61

No. 13 Louisville (14-3) beat SMU 91-58; beat Virginia Tech 85-60

No. 14 Iowa (11-2) beat No. 20 Nebraska 86-76

No. 15 Mississippi (14-3) Beat Georgia 79-62; lost to No. 2 Texas 67-64

No. 16 North Carolina (13-4) beat California 71-55; lost to Stanford 77-71, OT

No. 17 USC (10-4) beat No. 20 Nebraska 74-67; lost to No. 4 UCLA 80-46

No. 18 Notre Dame (10-4) lost to Georgia Tech 95-90, OT; lost to Duke 82-68

No. 19 Ohio State (12-2) beat Rutgers 71-49; beat Purdue 83-56

No. 20 Nebraska (13-2) lost to No. 14 Iowa 86-76; beat Purdue 78-62

No. 21 Texas Tech (16-0) beat UCF 73-55; beat Arizona 80-49

No. 22 Baylor (13-3) beat Oklahoma State 77-68; beat No. 10 Iowa State 72-70

No. 23 Tennessee (10-3) beat Florida 76-65; beat Auburn 73-56

No. 24 Michigan State (14-1) beat Indiana 80-60; beat Illinois 81-75

No. 25 Princeton (13-1) beat Temple 87-77; beat Penn 74-68

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up