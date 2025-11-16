Tulsa visits Kansas State after Haggerty’s 23-point performance

Tulsa Golden Hurricane (3-0) at Kansas State Wildcats (3-0) New York; Monday, 8 p.m. EST BOTTOM LINE: Kansas State plays…

Tulsa Golden Hurricane (3-0) at Kansas State Wildcats (3-0)

New York; Monday, 8 p.m. EST

BOTTOM LINE: Kansas State plays Tulsa after PJ Haggerty scored 23 points in Kansas State’s 99-96 victory over the California Golden Bears.

Kansas State went 16-17 overall a season ago while going 10-5 at home. The Wildcats averaged 70.8 points per game last season, 33.5 in the paint, 13.9 off of turnovers and 10.0 on fast breaks.

Tulsa went 13-20 overall with a 3-8 record on the road last season. The Golden Hurricane averaged 6.1 steals, 2.7 blocks and 10.7 turnovers per game last season.

The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive and data from Sportradar.

