2021-22 AP Women’s All-America Teams

Statistics through March 15 FIRST TEAM

Aliyah Boston, South Carolina, 6-5, junior, St. Thomas, U.S.V.I., 16.8 ppg, 12 rpg, 2.6 blocks, 54.4 fg%, 31 3-point% (30 of 30 first place votes, 150 points).

Caitlin Clark, Iowa, 6-0, sophomore, West Des Moines, Iowa, 27.4 ppg, 8.1 rpg, 7.9 apg, 45.6 fg%, 33.3 3-point% (30, 150).

NaLyssa Smith, Baylor, 6-4, senior, Converse, Texas, 22.5 ppg, 11.5 rpg, 55 fg% (30, 150).

Rhyne Howard, Kentucky, 6-2, senior, Cleveland, Tenn., 20.6 ppg, 7.3 rpg, 44.5 fg%, 38.4 3-point% (15, 118).

Naz Hillmon, Michigan, 6-2, senior, Cleveland, 21 ppg, 9.4 rpg, 56.5 fg% (14, 113).

Haley Jones, Stanford, 6-1, junior, Santa Cruz, Calif., 13.1 ppg, 7.9 rpg, apg 3.7, 42.5 fg% (19, 113).

SECOND TEAM

Ayoka Lee, Kansas State, 6-6, junior, Byron, Minn., 22.4 ppg, 10.2 rpg, 3 blocks, 56.6 fg% (4, 67).

Ashley Joens, Iowa State, 6-1, senior, Iowa City, Iowa, 20.2 ppg, 9.5 rpg, 41 fg%, 37.5 3-point% (0, 64).

Aneesah Morrow, DePaul, 6-1, freshman, Chicago, 21.7 ppg, 13.8 rpg, 52.7 fg% (0, 49).

Khayla Pointer, LSU, 5-7, senior, Marietta, Ga., 19 ppg, 6.5 rpg, 5.2 apg, 42.1 fg%, 36.4 3-point% (1, 48).

Elissa Cunane, NC State, 6-5, senior, Summerfield, N.C., 13.8 ppg, 7.7 rpg, 52.6 fg%, 44.8 3-point% (1, 46).

THIRD TEAM

Elizabeth Kitley, Virginia Tech, 6-6, junior, Summerfield, N.C., 17.4 ppg, 9.9 rpg, 2.5 blocks, 54.8 fg% (1, 45).

Maddy Siegrist, Villanova, 6-1 junior, Poughkeepsie, N.Y., 25.9 ppg, 9.5 rpg, 49.8 fg%, 35.9 3-point % (1, 30).

Veronica Burton, Northwestern, 5-9, senior, Newton, Mass., 17.8 ppg, 5.5 rpg, 6.4 apg, 41.5 fg%, 32.6 3-point% (1, 29).

Cameron Brink, Stanford, 6-4, sophomore, Beaverton, Ore., 13.6 ppg, 8 rpg, 2.4 blocks, 56.2 fg%, 34.8 3-point% (1, 26).

Angel Reese, Maryland, 6-3, sophomore, Baltimore, 17.5 ppg, 10.8 rpg, 50 fg% (1, 24).

HONORABLE MENTION (alphabetical order)

Shakira Austin, Mississippi; Kiersten Bell, Florida Gulf Coast; Katie Benzan, Maryland; Grace Berger, Indiana; Paige Bueckers, UConn; Nia Clouden, Michigan State; Jennifer Coleman, Navy; Zia Cooke, South Carolina; Monika Czinano, Iowa; Jasmine Dickey, James Madison; Emily Engstler, Louisville; Dyaisha Fair, Buffalo; Shaylee Gonzales, BYU; Destanni Henderson, South Carolina; Rori Harmon, Texas; Jordan Horston, Tennessee; Abby Meyers, Princeton; Olivia Miles, Notre Dame; Ashley Owusu, Maryland; Cate Reese, Arizona; Taylor Robertson, Oklahoma; Jacy Sheldon, Ohio State; Christyn Williams, UConn; Macee Williams, IUPUI; Katelyn Young, Murray State.

