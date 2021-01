Wednesday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL= Dan River 29, Altavista 27 Dominion 53, Broad Run 43 Franklin 59, Amelia County 43 George Mason…

BOYS PREP BASKETBALL=

Dan River 29, Altavista 27

Dominion 53, Broad Run 43

Franklin 59, Amelia County 43

George Mason 58, Warren County 41

Grafton 48, Tabb 40

James Monroe 55, Chancellor 48

John Handley 90, Culpeper 49

Loudoun County 55, Park View-Sterling 24

Midlothian 79, Powhatan 62

Patriot 76, Osbourn Park 59

Poquoson 59, Bruton 28

Rye Cove 50, Patrick Henry-Glade Spring 42

Union 69, Ridgeview 40

W.T. Woodson 64, James Robinson 30

Washington-Lee 43, McLean 38

Woodbridge 85, Gar-Field 58

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Bassett vs. Halifax County, ppd.

Christiansburg vs. Pulaski County, ppd.

John Champe vs. Osbourn, ppd.

Lake Braddock vs. West Springfield, ppd.

Martinsville vs. Magna Vista, ppd.

Salem vs. Patrick Henry-Roanoke, ppd.

William Fleming vs. Roanoke Catholic, ppd.

Yorktown vs. South Lakes, ppd.

GIRLS PREP BASKETBALL=

Battlefield 46, Unity Reed High Schoo 40

Chancellor 52, James Monroe 39

Floyd County 64, Giles 63

George Wythe-Wytheville 55, Rural Retreat 31

Herndon 43, Langley 33

Loudoun County 55, Park View-Sterling 25

Patriot 44, Osbourn Park 36

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Auburn vs. Bland County, ppd.

Chilhowie vs. Honaker, ppd.

GW-Danville vs. Patrick County, ppd.

Halifax County vs. Bassett, ppd.

James River-Buchanan vs. Alleghany, ppd.

Magna Vista vs. Martinsville, ppd.

Osbourn vs. John Champe, ppd.

Patrick Henry-Roanoke vs. Salem, ppd.

Potomac vs. C.D. Hylton, ppd.

Pulaski County vs. Christiansburg, ppd.

W.T. Woodson vs. James Robinson, ppd.

