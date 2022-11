Saudi Arabia 2, Argentina 1

Saudi Arabia 0 2 — 2 Argentina 1 0 — 1 First Half_1, Argentina, Messi, (penalty kick), 10th minute. Second…

Saudi Arabia 0 2 — 2 Argentina 1 0 — 1

First Half_1, Argentina, Messi, (penalty kick), 10th minute.

Second Half_2, Saudi Arabia, AlShehri, (Al Birakan), 48th; 3, Saudi Arabia, Al-Dawsari, 53rd.

Goalies_Saudi Arabia, Mohammed Alowais, Nawaf Alaqidi, Mohammed Alyami; Argentina, Emilano Martinez, Franco Armani, Geronimo Rulli.

Yellow Cards_Almalki, Saudi Arabia, 67th; Albulayhi, Saudi Arabia, 75th; Al-Dawsari, Saudi Arabia, 79th; Abdulhamid, Saudi Arabia, 82nd; Alabid, Saudi Arabia, 88th; Alowais, Saudi Arabia, 90th+2.

Referee_Slavko Vincic. Assistant Referees_Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic, Pol van Boekel. 4th Official_Maguette Ndiaye.

A_88,012.

