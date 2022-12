2022 World Cup Scoring Leaders

Five Kylian Mbappe, France Three Cody Gakpo, Netherlands Olivier Giroud, France Lionel Messi, Argentina Alvaro Morata, Spain Marcus Rashford, England…

Five

Kylian Mbappe, France

Three

Cody Gakpo, Netherlands

Olivier Giroud, France

Lionel Messi, Argentina

Alvaro Morata, Spain

Marcus Rashford, England

Richarlison, Brazil

Bukayo Saka, England

Enner Valencia, Ecuador

Two

Vincent Aboubakar, Cameroon

Salem Aldawsari, Saudi Arabia

Julian Alvarez, Argentina

Gue-Sung Cho, South Korea

Giorgian de Arrascaeta, Uruguay

Ritsu Doan, Japan

Breel Embolo, Switzerland

Bruno Fernandes, Portugal

Niclas Fullkrug, Germany

Craig Goodwin, Australia

Kai Havertz, Germany

Andrej Kramaric, Croatia

Mohammed Kudus, Ghana

Robert Lewandowski, Poland

Aleksandar Mitrovic, Serbia

Mehdi Taremi, Iran

Ferran Torres, Spain

One

Zakaria Aboukhlal, Morocco

Saleh Alshehri, Saudi Arabia

Takuma Asano, Japan

Andre Ayew, Ghana

Marco Asensio, Spain

Gareth Bale, Wales

Michy Batshuayi, Belgium

Jude Bellingham, England

Daley Blind, Netherlands

Osman Bukari, Ghana

Casemiro, Brazil

Moises Caicedo, Ecuador

Hwang Hee-Chan, South Korea

Jean-Charles Castelletto, Cameroon

Luis Chavez, Mexico

Rouzbeh Cheshmi, Iran

Eric Maxim Choupo-Moting, Cameroon

Andreas Christensen, Denmark

Alphonso Davies, Canada

Memphis Depay, Netherlands

Frenkie de Jong, Netherlands

Boulaye Dia, Senegal

Famara Diedhiou, Senegal

Bamba Dieng, Senegal

Mitchell Duke, Australia

Denzel Dumfries, Netherlands

Youssef En-Nesyri, Morocco

Phil Foden, England

Remo Freuler, Switzerland

Joao Felix, Portugal

Enzo Fernandez, Argentina

Keysher Fuller, Costa Rica

Gavi, Spain

Jack Grealish, England

Serge Gnabry, Germany

Ilkay Gundogan, Germany

Kim Young-Gwon, South Korea

Jordan Henderson, England

Ricardo Horta, Portugal

Vinicius Junior, Brazil

Harry Kane, England

Wahbi Khazri, Tunisia

Davy Klaassen, Netherlands

Kalidou Koulibaly, Senegal

Rafael Leao, Portugal

Mathew Leckie, Australia

Marko Livaja, Croatia

Daizen Maeda, Japan

Lovro Majer, Croatia

Alexis Mac Allister, Argentina

Henry Martin, Mexico

Sergej Milinkovic-Savic, Serbia

Mohammed Muntari, Qatar

Neymar, Brazil

Dani Olmo, Spain

Seung-Ho Paik, South Korea

Lucas Paqueta, Brazil

Strahinja Pavlovic, Serbia

Ivan Perisic, Croatia

Christian Pulisic, United States

Adrien Rabiot, France

Ramin Rezaeian, Iran

Cristiano Ronaldo, Portugal

Romain Saiss, Morocco

Mohammed Salisu, Ghana

Ismaila Sarr, Senegal

Xherdan Shaqiri, Switzerland

Carlos Soler, Spain

Raheem Sterling, England

Ao Tanaka, Japan

Yeltsin Tejeda, Costa Rica

Dusan Vlahovic, Serbia

Tim Weah, United States

Haji Wright, United States

Piotr Zielinski, Poland

Hakim Ziyech, Morocco

