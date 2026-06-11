US-Best-Sellers-Books-PW

HARDCOVER FICTION
1. “Whistler” by Ann Patchett (Harper)
2. “Yesteryear” by Caro Claire Burke (Knopf)
3. “Land” by Maggie O’Farrell (Knopf)
4. “Road Trip” by Mary Kay Andrews (St. Martin’s)
5. “The Calamity Club” by Kathryn Stockett (Spiegel & Grau)
6. “Our Perfect Storm” by Carley Fortune (Berkley)
7. “The Midnight Train” by Matt Haig (Viking)
8. “The Final Target” by Nora Roberts (St. Martin’s)
9. “The Ballad of Falling Dragons” by Sarah A. Parker (Avon)
10. “Kissed by the Gods (deluxe ed.)” by Caty Rogan (Requited)
11. “Phoebe Berman’s Gonna Lose It” by Brooke Averick (Crown)
12. “A Parade of Horribles” by Matt Dinniman (Ace)
13. “Ironwood” by Michael Connelly (Little, Brown)
14. “Lore Olympus, Vol. 10″ by Rachel Smythe (Inklore)
15. “26 Beauties” by James Patterson (Little, Brown)
HARDCOVER NONFICTION
1. “Revolution” by Eric Metaxas (Odysseus)
2. “View from the East Wing” by Jill Biden (Gallery)
3. “The Land and Its People” by David Sedaris (Little, Brown)
4. “Strangers” by Belle Burden (Dial)
5. “Take Me to Your Leader” by Neil deGrasse Tyson (Simon Six)
6. “The Fix” by Barbara McQuade (Seven Stories)
7. “The Hero Next Door” by Martha Raddatz (Avid Reader)
8. “All We Say” by Ben Rhodes (Random House)
9. “Eat Like a Sardinian” by Francesco Mattana (Murdoch)
10. “No Dumb Questions” by Kelce/Kelce (Morrow)
11. “Don’t Call It Art” by Austin Kleon (Tarcher)
12. “Unburdened” by Dorit Kemsley (Podium)
13. “London Falling” by Patrick Radden Keefe (Doubleday)
14. “The Wilder Way” by Eva zu Beck (Gallery)
15. “Famesick” by Lena Dunham (Random House)
TRADE PAPERBACK BESTSELLERS
1. “Theo of Golden” by Allen Levi (Atria)
2. “The Divorce” by Freida McFadden (Poisoned Pen)
3. “Dungeon Crawler Carl” by Matt Dinniman (Ace)
4. “Chainsaw Man, Vol. 21″ by Tatsuki Fujimoto (Viz)
5. “Dolly All the Time” by Annabel Monaghan (Putnam)
6. “Jujutsu Kaisen, Vol. 30″ by Gege Akutami (Viz)
7. “Death on the Lanai” by Rachel Ekstrom Courage (Hyperion Avenue)
8. “Dungeon Crawler Carl, Vol. 1 (graphic novel)” by Matt Dinniman (Vault)
9. “A Resistance History of the United States” by Tad Stoermer (Steerforth)
10. “Game On” by Navessa Allen (Slowburn)
11. “Want to Know a Secret?” by Freida McFadden (Poisoned Pen)
12. “Field Guide for the Formerly Villainous” by Autumn K. England (Poisoned Pen)
13. “Murdoku” by Manuel Garand (Puzzlewright)
14. “Great Big Beautiful Life” by Emily Henry (Berkley)
15. “Dear Debbie” by Freida McFadden (Poisoned Pen)
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