US-Apple-Books-Top-10

Top Paid Books (US Bestseller List)
1. Whistler by Ann Patchett (Harper)
2. Rocket’s Red Glare by James Patterson & Matt Eversmann (Little, Brown and Company)
3. The Deal by Elle Kennedy (Elle Kennedy Inc.)
4. The Calamity Club by Kathryn Stockett (Spiegel & Grau)
5. The Score by Elle Kennedy (Elle Kennedy Inc.)
6. The Mistake by Elle Kennedy (Elle Kennedy Inc.)
7. Yesteryear: A GMA Book Club Pick by Caro Claire Burke (Knopf Doubleday Publishing Group)
8. Theo of Golden by Allen Levi (Atria Books)
9. Ironwood by Michael Connelly (Little, Brown and Company)
10. The Final Target by Nora Roberts (St. Martin’s Publishing Group)
Top Paid Audiobooks (US Bestseller List)
1. The Divorce by Freida McFadden (Dreamscape Media)
2. Yesteryear: A GMA Book Club Pick: A Novel (Unabridged) by Caro Claire Burke (Penguin Random House, LLC)
3. The Calamity Club: A Novel by Kathryn Stockett (INaudio, LLC)
4. Whistler by Ann Patchett (HarperCollins Publishers )
5. Dungeon Crawler Carl: A LitRPG/Gamelit Adventure (Unabridged) by Matt Dinniman (Audible)
6. Theo of Golden (Unabridged) by Allen Levi (Simon & Schuster Digital Sales…)
7. Project Hail Mary (Unabridged) by Andy Weir (Audible)
8. Beautiful Ugly by Alice Feeney (Macmillan Publishing Group, LLC )
9. Strangers: A Memoir of Marriage (Unabridged) by Belle Burden (Penguin Random House, LLC)
10. Carl’s Doomsday Scenario: Dungeon Crawler Carl, Book 2 (Unabridged) by Matt Dinniman (Audible)
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