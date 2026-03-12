Live Radio
Gulf States Sportswatch Daily Listings

The Associated Press

March 12, 2026, 4:10 PM

Alabama at Kentucky — SECN+

Mississippi State at Arkansas — SECN+

Auburn at Missouri — SECN+

Mississippi at Texas — SECN+

Women’s College Gymnastics: Auburn – Missouri — SECN+

Tennessee at Mississippi State — SECN+

Auburn at Oklahoma — SECN+

The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

