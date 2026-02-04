Live Radio
Tuesday’s Scores

The Associated Press

February 4, 2026, 12:51 AM

GIRLS PREP BASKETBALL=

Acadiana Renaissance Charter 41, Erath 20

Albany 66, Doyle 46

Alexandria 44, Oakdale 41

Arcadia 60, Plain Dealing 23

Ascension Catholic 68, North Iberville 23

Assumption 66, Morgan City 58

B.T. Washington 52, Minden 32

Barbe 54, Southside 44

Beekman 47, Madison 15

Bell City 51, Hathaway 41

Berwick 39, Louisiana School for the Deaf 1

Brusly 54, Belaire 0

Calvin 65, D’Arbonne Woods 51

Carencro 30, New Iberia 28

Castor 45, Doyline 18

Cedar Creek 79, Haynesville 15

Central Catholic 49, Covenant Christian Academy 29

Central Private 61, Mount Hermon 28

Choudrant 53, Georgetown 14

Cohen 2, New Orleans Charter Science & Math 0

Collegiate Baton Rouge 39, Mentorship Academy 24

Country Day 43, Pope John Paul 18

Dutchtown 60, St. Amant 54

East Ascension 51, Live Oak 36

East Beauregard 57, Pickering 40

Elton 41, Port Barre 9

Evans 86, Reeves 58

Family Christian Academy 43, Northlake Christian 35

Family Community 63, Caldwell Parish 59

Fisher 2, Patrick Taylor 0

Florien 63, Converse 37

Fontainebleau 43, Hammond 35

Franklin 49, Delcambre 26

Franklinton 37, Belle Chasse 25

French Settlement 65, Mandeville 36

Glenmora 54, Jena 41

Grand Lake 56, Kinder 47

Grant 71, North Webster 54

H.L. Bourgeois 63, Hahnville 61

Hackberry 62, Starks 20

Hicks 60, Elizabeth 29

Highland Baptist 59, Gueydan 11

Holy Savior Menard 50, Oak Hill 41

Iota 51, Church Point 48

Iowa 87, DeRidder 15

Istrouma 56, Donaldsonville 29

JS Clark Leadership Academy 66, Opelousas Catholic 27

Jeanerette 56, Hanson Memorial 14

Jefferson Rise 22, Thomas Jefferson 15

Jonesboro-Hodge 58, Ringgold 41

LaGrange 58, Eunice 18

LaSalle 48, Lena Northwood 8

Lafayette 45, Sam Houston 40

Landry/Walker 31, Higgins 29

Lincoln Preparatory School 42, Glenbrook 27

Logansport 63, Lakeview 21

Loyola Prep 34, Woodlawn (SH) 30

Madison Prep 67, Glen Oaks 16

Mamou 28, Crowley 24

Mansfield 61, Lakeside 27

Maurepas 2, Slaughter 0

McDonogh #35 1, Mt Carmel 1

McKinley 48, Tara 32

Merryville 57, Tioga 44

Midland 82, Lake Arthur 70

New Iberia Catholic 36, Houma Christian 21

North Vermilion 52, David Thibodaux 11

Northside 58, Comeaux 22

Northwest 74, Pine Prairie 43

Oak Grove 49, Delhi Charter 10

Opelousas 28, Beau Chene 23

Ouachita Christian 42, Mangham 35

Parkview Baptist 61, University 38

Pearl River 50, St. Helena 29

Pine 75, Amite 51

Pineville 36, Plainview 23

Pitkin 58, Anacoco 49

Plaquemine 46, West Feliciana 40

Quitman 46, Homer 28

Richwood 52, Bastrop 46

Riverside Academy 50, Kentwood 27

Rosepine 88, DeQuincy 22

Saline 62, Gibsland-Coleman 45

Salmen 63, Chalmette 28

Scotlandville 64, Central – B.R. 30

Shreveport Northwood 56, Bossier 54

Singer 41, Johnson Bayou 29

Slidell 69, Northshore 26

South Beauregard 69, Jennings 33

South Lafourche 37, E.D. White 31, OT

South Terrebonne 54, Ellender 9

Southwood 38, North DeSoto 35

St. Edmund Catholic 59, Pointe Coupee Catholic 33

St. John 50, East Iberville 11

St. Louis 39, Lake Charles College Prep 32

St. Michael 66, Broadmoor 31

St. Thomas More 50, Westgate 41

Sterlington 45, Carroll 11

Sulphur 41, Acadiana 36

Sumner 25, Bogalusa 19

Tensas 48, Block 26

Terrebonne 48, Destrehan 44

Teurlings Catholic 61, RHS 11

Thibodaux 44, East St. John 34

Vandebilt Catholic 53, Lutcher 42

Washington-Marion 49, Leesville 44

White Castle 67, Ascension Christian School 38

Zachary 70, St. Joseph’s Academy 39

Zwolle 83, North Caddo 25

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Calvary Baptist Academy vs. Pleasant Hill, ppd.

Ebarb vs. Fairview, ccd.

Harrisonburg vs. Buckeye, ccd.

Union Parish vs. Arcadia, ccd.

Winnfield vs. Ruston, ccd.

