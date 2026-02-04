Tuesday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Acadiana Renaissance Charter 41, Erath 20
Albany 66, Doyle 46
Alexandria 44, Oakdale 41
Arcadia 60, Plain Dealing 23
Ascension Catholic 68, North Iberville 23
Assumption 66, Morgan City 58
B.T. Washington 52, Minden 32
Barbe 54, Southside 44
Beekman 47, Madison 15
Bell City 51, Hathaway 41
Berwick 39, Louisiana School for the Deaf 1
Brusly 54, Belaire 0
Calvin 65, D’Arbonne Woods 51
Carencro 30, New Iberia 28
Castor 45, Doyline 18
Cedar Creek 79, Haynesville 15
Central Catholic 49, Covenant Christian Academy 29
Central Private 61, Mount Hermon 28
Choudrant 53, Georgetown 14
Cohen 2, New Orleans Charter Science & Math 0
Collegiate Baton Rouge 39, Mentorship Academy 24
Country Day 43, Pope John Paul 18
Dutchtown 60, St. Amant 54
East Ascension 51, Live Oak 36
East Beauregard 57, Pickering 40
Elton 41, Port Barre 9
Evans 86, Reeves 58
Family Christian Academy 43, Northlake Christian 35
Family Community 63, Caldwell Parish 59
Fisher 2, Patrick Taylor 0
Florien 63, Converse 37
Fontainebleau 43, Hammond 35
Franklin 49, Delcambre 26
Franklinton 37, Belle Chasse 25
French Settlement 65, Mandeville 36
Glenmora 54, Jena 41
Grand Lake 56, Kinder 47
Grant 71, North Webster 54
H.L. Bourgeois 63, Hahnville 61
Hackberry 62, Starks 20
Hicks 60, Elizabeth 29
Highland Baptist 59, Gueydan 11
Holy Savior Menard 50, Oak Hill 41
Iota 51, Church Point 48
Iowa 87, DeRidder 15
Istrouma 56, Donaldsonville 29
JS Clark Leadership Academy 66, Opelousas Catholic 27
Jeanerette 56, Hanson Memorial 14
Jefferson Rise 22, Thomas Jefferson 15
Jonesboro-Hodge 58, Ringgold 41
LaGrange 58, Eunice 18
LaSalle 48, Lena Northwood 8
Lafayette 45, Sam Houston 40
Landry/Walker 31, Higgins 29
Lincoln Preparatory School 42, Glenbrook 27
Logansport 63, Lakeview 21
Loyola Prep 34, Woodlawn (SH) 30
Madison Prep 67, Glen Oaks 16
Mamou 28, Crowley 24
Mansfield 61, Lakeside 27
Maurepas 2, Slaughter 0
McDonogh #35 1, Mt Carmel 1
McKinley 48, Tara 32
Merryville 57, Tioga 44
Midland 82, Lake Arthur 70
New Iberia Catholic 36, Houma Christian 21
North Vermilion 52, David Thibodaux 11
Northside 58, Comeaux 22
Northwest 74, Pine Prairie 43
Oak Grove 49, Delhi Charter 10
Opelousas 28, Beau Chene 23
Ouachita Christian 42, Mangham 35
Parkview Baptist 61, University 38
Pearl River 50, St. Helena 29
Pine 75, Amite 51
Pineville 36, Plainview 23
Pitkin 58, Anacoco 49
Plaquemine 46, West Feliciana 40
Quitman 46, Homer 28
Richwood 52, Bastrop 46
Riverside Academy 50, Kentwood 27
Rosepine 88, DeQuincy 22
Saline 62, Gibsland-Coleman 45
Salmen 63, Chalmette 28
Scotlandville 64, Central – B.R. 30
Shreveport Northwood 56, Bossier 54
Singer 41, Johnson Bayou 29
Slidell 69, Northshore 26
South Beauregard 69, Jennings 33
South Lafourche 37, E.D. White 31, OT
South Terrebonne 54, Ellender 9
Southwood 38, North DeSoto 35
St. Edmund Catholic 59, Pointe Coupee Catholic 33
St. John 50, East Iberville 11
St. Louis 39, Lake Charles College Prep 32
St. Michael 66, Broadmoor 31
St. Thomas More 50, Westgate 41
Sterlington 45, Carroll 11
Sulphur 41, Acadiana 36
Sumner 25, Bogalusa 19
Tensas 48, Block 26
Terrebonne 48, Destrehan 44
Teurlings Catholic 61, RHS 11
Thibodaux 44, East St. John 34
Vandebilt Catholic 53, Lutcher 42
Washington-Marion 49, Leesville 44
White Castle 67, Ascension Christian School 38
Zachary 70, St. Joseph’s Academy 39
Zwolle 83, North Caddo 25
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=
Calvary Baptist Academy vs. Pleasant Hill, ppd.
Ebarb vs. Fairview, ccd.
Harrisonburg vs. Buckeye, ccd.
Union Parish vs. Arcadia, ccd.
Winnfield vs. Ruston, ccd.
