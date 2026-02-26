Live Radio
Thursday’s Scores

The Associated Press

February 26, 2026, 9:28 PM

GIRLS PREP BASKETBALL=

Newark East Side 58, Orange 55

The Pilgrim Academy 25, King’s Christian 19

Toms River South 73, Immaculata 42

Veritas Christian Academy 49, Atlantic Christian School 39

NJSIAA State Tournament=

First Round=

Central Jersey=

Group 2=

Governor Livingston 64, Piscataway Tech 17

Johnson 57, Holmdel 39

Manasquan 55, Ocean Township 24

Metuchen 50, South River 35

Point Pleasant Boro 63, Delran 50

Robbinsville 54, Bordentown 37

Rumson-Fair Haven 54, Wall 39

Spotswood 64, Delaware Valley Regional 48

Group 4=

East Brunswick 70, Hightstown 30

Franklin 75, Manalapan 17

Freehold Township 71, Sayreville 42

Hillsborough 52, West Windsor-Plainsboro South 21

Hunterdon Central 48, Trenton Central 15

Jackson Memorial 62, Monroe 37

Marlboro 54, Montgomery 48

Princeton 66, Old Bridge 39

North Non-Public=

Group A=

DePaul Catholic 83, Newark Academy 36

Immaculate Heart 54, Morristown-Beard 14

Oak Knoll 43, Montclair Kimberley 37

Paramus Catholic 52, Dwight-Englewood 44

Pingry 43, Kent Place 11

North Section 1=

Group 2=

Glen Rock 58, Sussex Tech 16

High Point 50, Passaic Valley 19

Jefferson 51, Lakeland Reg. 23

Leonia 47, Pascack Hills 44

Mahwah 51, West Milford 35

Pascack Valley 57, Vernon 27

Westwood 49, Dumont 16

Group 4=

Eastside Paterson 60, Union City 19

Kearny 51, Clifton 35

Livingston 49, Montclair 31

Morristown 56, Memorial 20

Passaic Tech 39, Fair Lawn 37

Ridgewood 67, Bloomfield 31

West Orange 80, North Bergen 33

North Section 2=

Group 2=

Bernards 58, Lyndhurst 25

Caldwell 64, Harrison 18

Hackettstown 53, Hoboken 50

Hanover Park 40, Newark Collegiate 32

Madison 66, West Side 24

Ridgefield Park 48, Snyder 45

Voorhees 49, Weequahic 13

West Morris 54, Rutherford 43

Group 4=

Bayonne 54, Scotch Plains-Fanwood 42

Columbia 66, Linden 38

Piscataway 69, Perth Amboy 38

Union 57, Elizabeth 50

Watchung Hills 46, Bridgewater-Raritan 40

Westfield 67, J.P. Stevens 26

Woodbridge 66, North Star Academy 53

South Jersey=

Group 1=

Wildwood 68, Clayton 18

Group 2=

Cedar Creek 40, Pleasantville 35

Collingswood 56, Gloucester City 31

Haddon Heights 51, Willingboro 29

Haddonfield 63, Barnegat 22

Manchester 47, Sterling 35

West Deptford 54, Lower Cape May Regional 29

Group 4=

Cherokee 52, Rancocas Valley 20

Cherry Hill East 46, Atlantic City 38

Eastern 60, Millville 37

Egg Harbor 49, Vineland 11

Howell 58, Bridgeton 22

Kingsway 48, Central Regional 40

Lenape 65, Pennsauken 19

Southern 46, Washington Township 40

South Non-Public=

Group A=

Bishop Eustace 57, Saint Rose High School 46

Camden Catholic 56, Notre Dame (NJ) 33

Paul VI 59, Mt. St. Mary 24

St. John Vianney 67, Donovan Catholic 16

St. Thomas Aquinas 73, Immaculata 42

Trinity Hall 57, Our Lady of Mercy 48

Union Catholic 69, Princeton Day 48

Group B=

Stuart Country Day 80, Noor-Ul-Iman School 22

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

