Thursday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Newark East Side 58, Orange 55
The Pilgrim Academy 25, King’s Christian 19
Toms River South 73, Immaculata 42
Veritas Christian Academy 49, Atlantic Christian School 39
NJSIAA State Tournament=
First Round=
Central Jersey=
Group 2=
Governor Livingston 64, Piscataway Tech 17
Johnson 57, Holmdel 39
Manasquan 55, Ocean Township 24
Metuchen 50, South River 35
Point Pleasant Boro 63, Delran 50
Robbinsville 54, Bordentown 37
Rumson-Fair Haven 54, Wall 39
Spotswood 64, Delaware Valley Regional 48
Group 4=
East Brunswick 70, Hightstown 30
Franklin 75, Manalapan 17
Freehold Township 71, Sayreville 42
Hillsborough 52, West Windsor-Plainsboro South 21
Hunterdon Central 48, Trenton Central 15
Jackson Memorial 62, Monroe 37
Marlboro 54, Montgomery 48
Princeton 66, Old Bridge 39
North Non-Public=
Group A=
DePaul Catholic 83, Newark Academy 36
Immaculate Heart 54, Morristown-Beard 14
Oak Knoll 43, Montclair Kimberley 37
Paramus Catholic 52, Dwight-Englewood 44
Pingry 43, Kent Place 11
North Section 1=
Group 2=
Glen Rock 58, Sussex Tech 16
High Point 50, Passaic Valley 19
Jefferson 51, Lakeland Reg. 23
Leonia 47, Pascack Hills 44
Mahwah 51, West Milford 35
Pascack Valley 57, Vernon 27
Westwood 49, Dumont 16
Group 4=
Eastside Paterson 60, Union City 19
Kearny 51, Clifton 35
Livingston 49, Montclair 31
Morristown 56, Memorial 20
Passaic Tech 39, Fair Lawn 37
Ridgewood 67, Bloomfield 31
West Orange 80, North Bergen 33
North Section 2=
Group 2=
Bernards 58, Lyndhurst 25
Caldwell 64, Harrison 18
Hackettstown 53, Hoboken 50
Hanover Park 40, Newark Collegiate 32
Madison 66, West Side 24
Ridgefield Park 48, Snyder 45
Voorhees 49, Weequahic 13
West Morris 54, Rutherford 43
Group 4=
Bayonne 54, Scotch Plains-Fanwood 42
Columbia 66, Linden 38
Piscataway 69, Perth Amboy 38
Union 57, Elizabeth 50
Watchung Hills 46, Bridgewater-Raritan 40
Westfield 67, J.P. Stevens 26
Woodbridge 66, North Star Academy 53
South Jersey=
Group 1=
Wildwood 68, Clayton 18
Group 2=
Cedar Creek 40, Pleasantville 35
Collingswood 56, Gloucester City 31
Haddon Heights 51, Willingboro 29
Haddonfield 63, Barnegat 22
Manchester 47, Sterling 35
West Deptford 54, Lower Cape May Regional 29
Group 4=
Cherokee 52, Rancocas Valley 20
Cherry Hill East 46, Atlantic City 38
Eastern 60, Millville 37
Egg Harbor 49, Vineland 11
Howell 58, Bridgeton 22
Kingsway 48, Central Regional 40
Lenape 65, Pennsauken 19
Southern 46, Washington Township 40
South Non-Public=
Group A=
Bishop Eustace 57, Saint Rose High School 46
Camden Catholic 56, Notre Dame (NJ) 33
Paul VI 59, Mt. St. Mary 24
St. John Vianney 67, Donovan Catholic 16
St. Thomas Aquinas 73, Immaculata 42
Trinity Hall 57, Our Lady of Mercy 48
Union Catholic 69, Princeton Day 48
Group B=
Stuart Country Day 80, Noor-Ul-Iman School 22
___
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.