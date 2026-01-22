Wednesday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Air Academy 64, Discovery Canyon 29
Arapahoe 67, Cherokee Trail 58
Byers 67, Elbert 28
Chatfield 69, Bear Creek 41
Columbine 78, Ralston Valley 67
D’Evelyn 56, Evergreen High School 49
DMLK 48, KIPP Denver 28
DSST: Montview 33, Denver West 30
Denver East 74, Denver South 47
Denver SST 41, DSST: Green Valley Ranch 10
Golden 54, Pomona 14
Grandview 58, Eaglecrest 38
Green Mountain 71, Dakota Ridge 28
Jefferson Academy 46, Stargate School 22
Lewis-Palmer 54, Cheyenne Mountain 45
Littleton 52, Conifer 16
Lutheran 51, Palmer Ridge 29
Lyons 57, Dawson 22
Manitou Springs 51, Florence 33
Northfield 102, Vista PEAK 69
Overland 52, J.K. Mullen 49
Salida 66, James Irwin Charter School 40
Smoky Hill 53, Cherry Creek 45
St. Mary’s 62, Banning Lewis Academy 23
Summit 37, Steamboat Springs 29
Thomas Jefferson 58, Regis Groff 30
Valor Christian 77, Lakewood 41
___
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/
