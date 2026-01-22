Live Radio
Home » Education News » Wednesday's Scores

Wednesday’s Scores

The Associated Press

January 22, 2026, 12:54 AM

GIRLS PREP BASKETBALL=

Air Academy 64, Discovery Canyon 29

Arapahoe 67, Cherokee Trail 58

Byers 67, Elbert 28

Chatfield 69, Bear Creek 41

Columbine 78, Ralston Valley 67

D’Evelyn 56, Evergreen High School 49

DMLK 48, KIPP Denver 28

DSST: Montview 33, Denver West 30

Denver East 74, Denver South 47

Denver SST 41, DSST: Green Valley Ranch 10

Golden 54, Pomona 14

Grandview 58, Eaglecrest 38

Green Mountain 71, Dakota Ridge 28

Jefferson Academy 46, Stargate School 22

Lewis-Palmer 54, Cheyenne Mountain 45

Littleton 52, Conifer 16

Lutheran 51, Palmer Ridge 29

Lyons 57, Dawson 22

Manitou Springs 51, Florence 33

Northfield 102, Vista PEAK 69

Overland 52, J.K. Mullen 49

Salida 66, James Irwin Charter School 40

Smoky Hill 53, Cherry Creek 45

St. Mary’s 62, Banning Lewis Academy 23

Summit 37, Steamboat Springs 29

Thomas Jefferson 58, Regis Groff 30

Valor Christian 77, Lakewood 41

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Education News | Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up