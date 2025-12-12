2025 NCAA Women’s Div I Volleyball Tournament Glance All Times EST
First Round
Thursday, Dec. 4
No. 4 Colorado def. American, 25-16, 25-19, 25-16
No. 4 Kansas def. High Point, 25-20, 25-15, 25-18
No. 6 Baylor def. Arkansas St., 23-25, 25-20, 30-28, 23-25, 15-10
No. 5 Miami (FL) def. Tulsa, 25-22, 13-25, 25-22, 25-20
No. 4 Indiana def. Toledo, 25-18, 25-15, 25-17
North Carolina def. No. 6 UTEP, 24-26, 25-11, 25-18, 25-21
No. 8 UCLA def. Georgia Tech, 24-26, 25-19, 23-25, 25-18, 25-10
No. 6 N. Iowa def. Utah, 15-25, 21-25, 26-24, 25-20, 15-10
Utah St. def. No. 7 Tennessee, 25-19, 25-15, 20-25, 18-25, 15-11
No. 3 Purdue def. Wright St., 25-13, 25-21, 25-19
No. 1 Kentucky def. Wofford, 25-11, 25-19, 25-12
Cal Poly def. No. 5 BYU, 25-19, 17-25, 20-25, 25-20, 15-10
No. 3 Creighton def. Northern Colorado, 25-12, 23-25, 23-25, 25-17, 15-8
No. 2 Arizona St. def. Coppin St., 25-11, 25-14, 25-12
No. 4 Southern Cal def. Princeton, 25-19, 25-12, 25-13
No. 3 Wisconsin def. Eastern Ill., 25-11, 25-6, 25-19
Friday, Dec. 5
Marquette def. No. 7 W. Kentucky, 25-22, 25-21, 25-16
Michigan def. No. 8 Xavier, 25-19, 25-15, 25-23
Kansas St. def. No. 8 San Diego vs., 21-25, 25-17, 26-28, 25-22, 15-12
No. 6 TCU def. Steven F. Austin St., 25-8, 26-24, 25-20
Florida def. No. 7 Rice, 27-25, 25-23, 25-19
No. 5 Iowa St. def. St. Thomas (Minn.), 21-25, 25-13, 25-16, 21-25, 15-8
No. 8 Penn St. def. South Florida, 25-23, 12-25, 25-21, 25-19
No. 1 Pittsburgh def. UMBC, 25-10, 25-17, 25-13
No. 2 Louisville def. Loyola Chicago, 25-17, 25-9, 25-12
No. 2 SMU def. Cent. Arkansas, 25-13, 25-13, 25-13
No. 3 Texas A&M def. Campbell, 25-17, 25-9, 25-12
Arizona def. No. 7 South Dakota St., 25-21, 22-25, 25-15, 25-15
No. 1 Nebraska def. LIU, 25-11, 25-15, 25-17
No. 1 Texas def. Florida A&M, 25-11, 25-8, 25-14
No. 4 Minnesota def. Fairfield, 25-12, 25-7, 25-13
No. 2 Stanford def. Utah Valley, 21-25, 25-21, 25-13, 25-14
Second Round
Friday, Dec. 5
No. 3 Purdue def. No. 6 Baylor, 25-16, 25-19, 23-25, 25-20
No. 4 Indiana def. No. 5 Colorado, 25-20, 25-17, 25-13
No. 1 Kentucky def. No. 8 UCLA, 30-25, 25-16, 28-30, 25-17
No. 4 Kansas def. No. 5 Miami, 25-17, 25-22, 22-25, 27-25
No. 3 Creighton def. N. Iowa, 25-18, 23-25, 25-22, 25-21
No. 2 Arizona St. def. Utah St., 25-15, 25-18, 22-25, 25-15
No. 3 Wisconsin def. North Carolina, 25-14, 25-21, 27-25
Cal Poly def. No. 4 Southern Cal, 25-19, 25-20, 20-25, 14-25, 15-7
Saturday, Dec. 6
No. 2 Louisville def. Marquette, 21-15, 25-11, 23-25, 25-19, 15-12
No. 1 Pittsburgh def. Michigan, 25-23, 25-23, 25-18
No. 1 Texas def. No. 8 Penn St., 25-16, 25-9, 25-19
No. 1 Nebraska def. Kansas St., 25-17, 25-21, 25-16
No. 2 SMU def. Florida, 25-11, 25-21, 26-24
No. 3 Texas A&M def. TCU, 23-25, 25-22, 25-23, 29-27
No. 4 Minnesota def. No. 5 Iowa St., 25-22, 25-21, 25-14
No. 2 Stanford def. Arizona, 25-16, 25-27, 25-17, 25-20
Third Round
Thursday, Dec. 11
Lexington Regional
No. 3 Creighton def. No. 2 Arizona State, 26-24, 19-25, 25-13, 25-18
No. 1 Kentucky def. Cal Poly, 25-18, 25-19, 25-7
Pittsburgh Regional
No. 1 Pittsburgh def. No. 4 Minnesota, 25-16, 25-23, 25-22
No. 3 Purdue def. No. 2 SMU, 16-25, 25-19, 25-22, 29-27
Friday, Dec. 12
Austin Regional
No. 1 Texas vs. No. 4 Indiana, noon
No. 2 Stanford vs. No. 3 Wisconsin, 2:30 p.m.
Lincoln Regional
No. 2 Louisville vs. No. 3 Texas A&M, 7 p.m.
No. 1 Nebraska vs. No. 4 Kansas, 9:30 p.m.
Quarterfinals
Saturday, Dec. 13
Lexington Regional
No. 1 Kentucky vs. No. 3 Creighton, 5:00 p.m.
Pittsburgh Regional
No. 1 Pittsburgh vs. No. 3 Purdue, 7:30 p.m.
Sunday, Dec. 14
Austin Regional
Austin Regional winners, TBA
Lincoln Regional
Lincoln Regional winners, TBA
Semifinals
Thursday, Dec. 18
Quarterfinal winners, 6:30 p.m.
Quarterfinal winners, 9 p.m.
Championship
Sunday, Dec. 21
Semifinal winners, 3:30 p.m.
_____
