2025 NCAA Women’s Div I Volleyball Tournament Glance All Times EST
First Round
Thursday, Dec. 4
No. 4 Colorado def. American, 25-16, 25-19, 25-16
No. 4 Kansas def. High Point, 25-20, 25-15, 25-18
No. 6 Baylor def. Arkansas St., 23-25, 25-20, 30-28, 23-25, 15-10
No. 5 Miami (FL) def. Tulsa, 25-22, 13-25, 25-22, 25-20
No. 4 Indiana def. Toledo, 25-18, 25-15, 25-17
North Carolina def. No. 6 UTEP, 24-26, 25-11, 25-18, 25-21
No. 8 UCLA def. Georgia Tech, 24-26, 25-19, 23-25, 25-18, 25-10
No. 6 N. Iowa def. Utah, 15-25, 21-25, 26-24, 25-20, 15-10
Utah St. def. No. 7 Tennessee, 25-19, 25-15, 20-25, 18-25, 15-11
No. 3 Purdue def. Wright St., 25-13, 25-21, 25-19
No. 1 Kentucky def. Wofford, 25-11, 25-19, 25-12
Cal Poly def. No. 5 BYU, 25-19, 17-25, 20-25, 25-20, 15-10
No. 3 Creighton def. Northern Colorado, 25-12, 23-25, 23-25, 25-17, 15-8
No. 2 Arizona St. def. Coppin St., 25-11, 25-14, 25-12
No. 4 Southern Cal def. Princeton, 25-19, 25-12, 25-13
No. 3 Wisconsin def. Eastern Ill., 25-11, 25-6, 25-19
Friday, Dec. 5
No. 7 W. Kentucky vs. Marquette, 4 p.m.
No. 8 Xavier vs. Michigan, 4 p.m.
No. 8 San Diego vs. Kansas St., 4:30 p.m.
No. 6 TCU vs. Steven F. Austin St., 5 p.m.
No. 7 Rice vs. Florida, 5 p.m.
No. 5 Iowa St. vs. St. Thomas (Minn.), 5:30 p.m.
No. 8 Penn St. vs. South Florida, 5:30 p.m.
No. 1 Pittsburgh vs. UMBC, 6:30 p.m.
No. 2 Louisville vs. Loyola Chicago, 6:30 p.m.
No. 2 SMU vs. Cent. Arkansas, 7:30 p.m.
No. 3 Texas A&M vs. Campbell, 7:30 p.m.
No. 7 South Dakota St. vs. Arizona, 7:30 p.m.
No. 1 Nebraska vs. LIU, 8 p.m.
No. 1 Texas vs. Florida A&M, 8 p.m.
No. 4 Minnesota vs. Fairfield, 8 p.m.
No. 2 Stanford vs. Utah Valley, 10 p.m.
Second Round
Friday, Dec. 5
No. 3 Purdue vs. No. 6 Baylor, 6 p.m.
No. 4 Indiana vs. No. 5 Colorado, 6 p.m.
No. 1 Kentucky vs. No. 8 UCLA, 7 p.m.
No. 4 Kansas vs. No. 5 Miami, 7 p.m.
No. 3 Creighton vs. N. Iowa, 7:30 p.m.
No. 2 Arizona St. vs. Utah St., 8 p.m.
No. 3 Wisconsin vs. North Carolina, 8 p.m.
No. 4 Southern Cal vs. Cal Poly, 10 p.m.
