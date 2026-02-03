Super Bowl Champions

Live Radio
2025 — Philadelphia (NFC) 40, Kansas City (AFC) 22

2024 — Kansas City (AFC) 25, San Francisco (NFC) 22, OT

2023 — Kansas City (AFC) 38, Philadelphia (NFC) 35

2022 — L.A. Rams (NFC) 23, Cincinnati (AFC) 20

2021 — Tampa Bay (NFC) 31, Kansas City (AFC) 9

2020 — Kansas City (AFC) 31, San Francisco (NFC) 20

2019 — New England (AFC) 13, L.A. Rams (NFC) 3

2018 — Philadelphia (NFC) 41, New England (AFC) 33

2017 — New England (AFC) 34, Atlanta (NFC) 28, OT

2016 — Denver (AFC) 24, Carolina (NFC) 10

2015 — New England (AFC) 28, Seattle (NFC) 24

2014 — Seattle (NFC) 43, Denver (AFC) 8

2013 — Baltimore (AFC) 34, San Francisco (NFC) 31

2012 — N.Y. Giants (NFC) 21, New England (AFC) 17

2011 — Green Bay (NFC) 31, Pittsburgh (AFC) 25

2010 — New Orleans (NFC) 31, Indianapolis (AFC) 17

2009 — Pittsburgh (AFC) 27, Arizona (NFC) 23

2008 — N.Y. Giants (NFC) 17, New England (AFC) 14

2007 — Indianapolis (AFC) 29, Chicago (NFC) 17

2006 — Pittsburgh (AFC) 21, Seattle (NFC) 10

2005 — New England (AFC) 24, Philadelphia (NFC) 21

2004 — New England (AFC) 32, Carolina (NFC) 29

2003 — Tampa Bay (NFC) 48, Oakland (AFC) 21

2002 — New England (AFC) 20, St. Louis (NFC) 17

2001 — Baltimore Ravens (AFC) 34, N.Y. Giants (NFC) 7

2000 — St. Louis (NFC) 23, Tennessee (AFC) 16

1999 — Denver (AFC) 34, Atlanta (NFC) 19

1998 — Denver (AFC) 31, Green Bay (NFC) 24

1997 — Green Bay (NFC) 35, New England (AFC) 21

1996 — Dallas (NFC) 27, Pittsburgh (AFC) 17

1995 — San Francisco (NFC) 49, San Diego (AFC) 26

1994 — Dallas (NFC) 30, Buffalo (AFC) 13

1993 — Dallas (NFC) 52, Buffalo (AFC) 17

1992 — Washington (NFC) 37, Buffalo (AFC) 24

1991 — N.Y. Giants (NFC) 20, Buffalo (AFC) 19

1990 — San Francisco (NFC) 55, Denver (AFC) 10

1989 — San Francisco (NFC) 20, Cincinnati (AFC) 16

1988 — Washington (NFC) 42, Denver (AFC) 10

1987 — N.Y. Giants (NFC) 39, Denver (AFC) 20

1986 — Chicago (NFC) 46, New England (AFC) 10

1985 — San Francisco (NFC) 38, Miami (AFC) 16

1984 — L.A. Raiders (AFC) 38, Washington (NFC) 9

1983 — Washington (NFC) 27, Miami (AFC) 17

1982 — San Francisco (NFC) 26, Cincinnati (AFC) 21

1981 — Oakland (AFC) 27, Philadelphia (NFC) 10

1980 — Pittsburgh (AFC) 31, L.A. Rams (NFC) 19

1979 — Pittsburgh (AFC) 35, Dallas (NFC) 31

1978 — Dallas (NFC) 27, Denver (AFC) 10

1977 — Oakland (AFC) 32, Minnesota (NFC) 14

1976 — Pittsburgh (AFC) 21, Dallas (NFC) 17

1975 — Pittsburgh (AFC) 16, Minnesota (NFC) 6

1974 — Miami (AFC) 24, Minnesota (NFC) 7

1973 — Miami (AFC) 14, Washington (NFC) 7

1972 — Dallas (NFC) 24, Miami (AFC) 3

1971 — Baltimore Colts (AFC) 16, Dallas (NFC) 13

1970 — Kansas City (AFL) 23, Minnesota (NFL) 7

1969 — N.Y. Jets (AFL) 16, Baltimore Colts (NFL) 7

1968 — Green Bay (NFL) 33, Oakland (AFL) 14

1967 — Green Bay (NFL) 35, Kansas City (AFL) 10

