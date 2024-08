Australia 3, Spain 1 Australia 1 0 0 2 — 3 Spain 0 0 1 0 — 1 Australia_A. Arnott…

Australia 3, Spain 1

Australia 1 0 0 2 — 3 Spain 0 0 1 0 — 1

Australia_A. Arnott 1, S. Kershaw 1, K. Nobbs 1.

Spain_L. Riera 1.

Green Cards_M. Segu, Spain, 14′. R. Greiner, Australia, 29′.

Yellow Cards_B. Perez, Spain, 54′. K. Somerville, Australia, 56′.

Red Cards_None.

Umpires_Ayanna McClean, Trinidad and Tobago. Amber Church, New Zealand. Martin Madden, Britain. David Tomlinson, New Zealand.

