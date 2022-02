Monday’s Short Track Speedskating Start List

Monday Men 1000m Quarterfinals Quarterfinal 2 1. Shaoang Liu, Hungary. 2. Quentin Fercoq, France. 3. Lee Juneseo, South Korea. 4.…

Monday

Men

1000m

Quarterfinals

Quarterfinal 2

1. Shaoang Liu, Hungary.

2. Quentin Fercoq, France.

3. Lee Juneseo, South Korea.

4. Pascal Dion, Canada.

5. Kazuki Yoshinaga, Japan.

Quarterfinal 3

1. Ren Ziwei, China.

2. Brendan Corey, Australia.

3. Itzhak de Laat, Netherlands.

4. John-Henry Krueger, Hungary.

5. Furkan Akar, Turkey.

Quarterfinal 4

1. Hwang Daeheon, South Korea.

2. Sjinkie Knegt, Netherlands.

3. Li Wenlong, China.

4. Shaolin Sandor Liu, Hungary.

5. Ryan Pivirotto, United States.

Quarterfinal 1

1. Wu Dajing, China.

2. Jordan Pierre-Gilles, Canada.

3. Park Janghyuk, South Korea.

4. Andrew Heo, United States.

5. Pietro Sighel, Italy.

Semifinals

Semifinal 1

1. Hwang Daeheon, South Korea.

2. Furkan Akar, Turkey.

3. Li Wenlong, China.

4. Ren Ziwei, China.

5. Park Janghyuk, South Korea.

Semifinal 2

1. Lee Juneseo, South Korea.

2. Shaoang Liu, Hungary.

3. Andrew Heo, United States.

4. Wu Dajing, China.

5. Itzhak de Laat, Netherlands.

6. Shaolin Sandor Liu, Hungary.

Finals

Final A

1. Shaolin Sandor Liu, Hungary.

2. Wu Dajing, China.

3. Ren Ziwei, China.

4. Li Wenlong, China.

5. Shaoang Liu, Hungary.

Final B

1. Andrew Heo, United States.

2. Itzhak de Laat, Netherlands.

3. Furkan Akar, Turkey.

Women

500m

Quarterfinals

Quarterfinal 1

1. Kim Boutin, Canada.

2. Alyson Charles, Canada.

3. Arianna Valcepina, Italy.

4. Fan Kexin, China.

5. Florence Brunelle, Canada.

Quarterfinal 2

1. Xandra Velzeboer, Netherlands.

2. Petra Jaszapati, Hungary.

3. Maame Biney, United States.

4. Selma Poutsma, Netherlands.

5. Elena Seregina, ROC.

Quarterfinal 3

1. Choi Minjeong, South Korea.

2. Arianna Fontana, Italy.

3. Zhang Yuting, China.

4. Sofia Prosvirnova, ROC.

5. Hanne Desmet, Belgium.

Quarterfinal 4

1. Suzanne Schulting, Netherlands.

2. Qu Chunyu, China.

3. Sumire Kikuchi, Japan.

4. Kristen Santos, United States.

5. Martina Valcepina, Italy.

Semifinals

Semifinal 1

1. Kim Boutin, Canada.

2. Arianna Fontana, Italy.

3. Arianna Valcepina, Italy.

4. Elena Seregina, ROC.

5. Alyson Charles, Canada.

Semifinal 2

1. Suzanne Schulting, Netherlands.

2. Hanne Desmet, Belgium.

3. Qu Chunyu, China.

4. Petra Jaszapati, Hungary.

5. Zhang Yuting, China.

Finals

Final A

1. Arianna Fontana, Italy.

2. Suzanne Schulting, Netherlands.

3. Kim Boutin, Canada.

4. Zhang Yuting, China.

5. Hanne Desmet, Belgium.

Final B

1. Elena Seregina, ROC.

2. Alyson Charles, Canada.

3. Petra Jaszapati, Hungary.

