Medal predictions for the Beijing Olympics

BEIJING (AP) — ALPINE SKIING

Downhill

Men

Gold: Aleksander Aamodt Kilde, Norway

Silver: Matthias Mayer, Austria

Bronze: Marco Odermatt, Switzerland

Women

Gold: Lara Gut-Behrami, Switzerland

Silver: Ragnhild Mowinckel, Norway

Bronze: Sofia Goggia, Italy

Super-G

Men

Gold: Marco Odermatt, Switzerland

Silver: Aleksander Aamodt Kilde, Norway

Bronze: Vincent Kriechmayr, Austria

Women

Gold: Federica Brignone, Italy

Silver: Mikaela Shiffrin, United States

Bronze: Lara Gut-Behrami, Switzerland

Combined:

Men

Gold: Loic Meillard, Switzerland

Silver: Alexis Pinturault, France

Bronze: Marco Schwarz, Austria

Women

Gold: Mikaela Shiffrin, United States

Silver: Petra Vlhová, Slovakia

Bronze: Michelle Gisin, Switzerland

Giant Slalom:

Men

Gold: Marco Odermatt, Switzerland

Silver: Henrik Kristoffersen, Norway

Bronze: Alexis Pinturault, France

Women

Gold: Petra Vlhová, Slovakia

Silver: Mikaela Shiffrin, United States

Bronze: Sara Hector, Sweden

Slalom:

Men

Gold: Clément Noël, France

Silver: Lucas Braathen, Norway

Bronze: Manuel Feller, Austria

Women

Gold: Mikaela Shiffrin, United States

Silver: Petra Vlhová, Slovakia

Bronze: Katharina Liensberger, Austria

Team event:

Gold: Austria

Silver: Sweden

Bronze: Switzerland

BIATHLON

Mixed Relay

Gold: Norway

Silver: France

Bronze: Belarus

Individual

Men 20K

Gold: Tarjei Boe, Norway

Silver: Sebastian Samuelsson, Sweden

Bronze: Sturla Holm Laegreid, Norway

Women 15K

Gold: Lisa Theresa Hauser, Austria

Silver: Marketa Davidova, Czech Republic

Bronze: Dzinara Alimbekava, Belarus

Sprint

Men 10K

Gold: Sebastian Samuelsson, Sweden

Silver: Quentin Fillon Maillet, France

Bronze: Emilien Jacquelin, France

Women 7.5K

Gold: Marte Olsbu Roeiseland, Norway

Silver: Elvira Oeberg, Sweden

Bronze: Hanna Sola, Belarus

Pursuit

Men 12.5K

Gold: Quentin Fillon Maillet, France

Silver: Tarjei Boe, Norway

Bronze: Alexandr Loginov, ROC

Women 10K

Gold: Marte Olsbu Roeiseland, Norway

Silver: Hanna Oeberg, Sweden

Bronze: Elvira Oeberg, Sweden

Relay

Men 4×7.5K

Gold: Norway

Silver: ROC

Bronze: France

Women 4x6K

Gold: France

Silver: Sweden

Bronze: Norway

Mass Start

Men 15K

Gold: Johannes Thingnes Boe, Norway

Silver: Tarjei Boe, Norway

Bronze: Quentin Fillon Maillet, France

Women 12.5K

Gold: Tiril Eckhoff, Norway

Silver: Justine Braisaz-Bouchet, France

Bronze: Dzinara Alimbekava, Belarus

BOBSLED

Two-man

Gold: Francesco Friedrich, Germany

Silver: Johannes Lochner, Germany

Bronze: Justin Kripps, Canada

Four-man

Gold: Francesco Friedrich, Germany

Silver: Justin Kripps, Canada

Bronze: Johannes Lochner, Germany

Women’s

Gold: Kaillie Humphries, United States

Silver: Laura Nolte, Germany

Bronze: Mariama Jamanka, Germany

Women’s Monobob

Gold: Laura Nolte, Germany

Silver: Elana Meyers Taylor, United States

Bronze: Cynthia Appiah, Canada

CROSS-COUNTRY

Skiathon

Men

Gold: Johannes Hoesflot Klaebo, Norway

Silver: Alexander Bolshunov, ROC

Bronze: Sjur Roethe, Norway

Women

Gold: Therese Johaug, Norway

Silver: Frida Karlsson, Sweden

Bronze: Rosie Brennan, United States

Sprint

Men

Gold: Johannes Hoesflot Klaebo, Norway

Silver: Richard Jouve, France

Bronze: Alexander Trentev, ROC

Women

Gold: Maja Dahlqvist, Sweden

Silver: Jessie Diggins, United States

Bronze: Natalia Neprayaeva, ROC

Classic Race

Men 15K

Gold: Iivo Niskanen, Finland

Silver: Alexander Bolshunov, ROC

Bronze: Johannes Hoesflot Klaebo, Norway

Women 10K

Gold: Therese Johaug, Norway

Silver: Jessie Diggins, United States

Bronze: Frida Karlsson, Sweden

Relay

Men 4x10K

Gold: Norway

Silver: ROC

Bronze: France

Women 4x5K

Gold: Norway

Silver: ROC

Bronze: Sweden

Team Sprint

Men

Gold: Norway

Silver: Finland

Bronze: ROC

Women

Gold: United States

Silver: Sweden

Bronze: Norway

Mass Start

Men 50K

Gold: Alexander Bolshunov, ROC

Silver: Johannes Hoesflot Klaebo, Norway

Bronze: Erik Valnes, Norway

Women 30K

Gold: Therese Johaug, Norway

Silver: Jessie Diggins, United States

Bronze: Natalia Neprayaeva, ROC

CURLING

Men

Gold: Britain

Silver: United States

Bronze: Canada

Women

Gold: Sweden

Silver: Britain

Bronze: Japan

Mixed Doubles

Gold: Norway

Silver: Switzerland

Bronze: Czech Republic

FIGURE SKATING

Men

Gold: Nathan Chen, United States

Silver: Yuzuru Hanyu, Japan

Bronze: Shoma Uno, Japan

Women

Gold: Kamila Valieva, Russia

Silver: Anna Shcherbakova, Russia

Bronze: Alexandra Trusova, Russia

Pairs

Gold: Anastasia Mishina and Aleksandr Galliamov, Russia

Silver: Evgenia Tarasova and Vladimir Morozov, Russia

Bronze: Sui Wenjing and Han Cong, China

Dance

Gold: Gabriella Papadakis and Guillaume Cizeron, France

Silver: Victoria Sinitsina and Nikita Katsalapov, Russia

Bronze: Madison Hubbell and Zachary Donohue, United States

Team

Gold: Russia

Silver: United States

Bronze: Japan

FREESTYLE SKIING

Moguls

Men

Gold: Mikael Kingsbury, Canada

Silver: Ikuma Horishima, Japan

Bronze: Matt Graham, Australia

Women

Gold: Perrine Laffont, France

Silver: Jakara Anthony, Australia

Bronze: Anri Kawamura, Japan

Big Air

Men

Gold: Oliwer Magnusson, Sweden

Silver: Mac Forehand, United States

Bronze: Alexander Hall, United States

Women

Gold: Tess Ledeux, France

Silver: Meghan Oldham, Canada

Bronze: Eileen Gu, China

Mixed Team Aerials

Gold: China

Silver: ROC

Bronze: Switzerland

Aerials

Men

Gold: Maxim Burov, ROC

Silver: Noe Roth, Switzerland

Bronze: Xindi Wang, China

Women

Gold: Xu Mengtao, China

Silver: Laura Peel, Australia

Bronze: Kong Fanya, China

Slopestyle

Men

Gold: Andri Ragettli, Switzerland

Silver: Colby Stevenson, United States

Bronze: Alex Hall, United States

Women

Gold: Eileen Gu, China

Silver: Mathilde Gremaud, Switzerland

Bronze: Kelly Sildarue, Estonia

Halfpipe

Men

Gold: Nico Porteous, New Zealand

Silver: David Wise, United States

Bronze: Aaron Blunck, United States

Women

Gold: Eileen Gu, China

Silver: Rachel Karker, Canada

Bronze: Brita Sigourney, United States

Skicross

Men

Gold: Ryan Regez, Switzerland

Silver: Bastien Modol, France

Bronze: Terence Tchiknavorian, France

Women

Gold: Sandra Naeslund, Sweden

Silver: Fanny Smith, Switzerland

Bronze: Marielle Thompson, Canada

HOCKEY

Men

Gold: Canada

Silver: Russia

Bronze: United States

Women

Gold: Canada

Silver: United States

Bronze: Finland

LUGE

Men

Gold: Johannes Ludwig, Germany

Silver: Felix Loch, Germany

Bronze: Wolfgang Kindl, Austria

Women

Gold: Madeleine Egle, Austria

Silver: Julia Taubitz, Germany

Bronze: Natalie Geisenberger, Germany

Doubles

Gold: Toni Eggert-Sascha Benecken, Germany

Silver: Andris Sics-Juris Sics, Latvia

Bronze: Thomas Steu-Lorenz Koller, Austria

Team Relay

Gold: Germany

Silver: Austria

Bronze: United States

NORDIC COMBINED

Men’s Large Hill

Gold: Jarl Magnus Riiber, Norway

Silver: Johannes Lamparter, Austria

Bronze: Eric Frenzel, Germany

Men’s Normal Hill

Gold: Jarl Magnus Riiber, Norway

Silver: Vinzenz Geiger, Germany

Bronze: Johannes Lamparter, Austria

Men’s Team

Gold: Germany

Silver: Norway

Bronze: Austria

SHORT TRACK SPEEDSKATING

500

Men

Gold: Wu Dajing, China

Silver: Ren Ziwei, China

Bronze: Shaolin Sandor Liu, Hungary

Women

Gold: Arianna Fontana, Italy

Silver: Fan Kexin, China

Bronze: Suzanne Schulting, Netherlands

1,000

Men

Gold: Hwang Daeheon, South Korea

Silver: Pascal Dion, Canada

Bronze: John-Henry Krueger, Hungary

Women

Gold: Suzanne Schulting, Netherlands

Silver: Choi Minjeong, South Korea

Bronze: Kristen Santos, United States

1,500

Men

Gold: Ren Ziwei, China

Silver: Park Jang Hyuk, South Korea

Bronze: Sjinkie Knegt, Netherlands

Women

Gold: Lee Yubin, South Korea

Silver: Suzanne Schulting, Netherlands

Bronze: Courtney Sarault, Canada

Men’s 5,000 Relay

Gold: South Korea

Silver: Canada

Bronze: China

Women’s 3,000 Relay

Gold: Netherlands

Silver: South Korea

Bronze: China

MIXED

2,000 Relay

Gold: China

Silver: ROC

Bronze: Netherlands

SKELETON

Men

Gold: Martins Dukurs, Latvia

Silver: Christopher Grotheer, Germany

Bronze: Axel Jungk, Germany

Women

Gold: Tina Hermann, Germany

Silver: Janine Flock, Austria

Bronze: Kimberley Bos, Netherlands

SKI JUMPING

Men’s Large Hill

Gold: Karl Geiger, Germany

Silver: Ryoyu Kobayashi, Japan

Bronze: Marius Lindvik, Norway

Men’s Normal Hill

Gold: Ryoyu Kobayashi, Japan

Silver: Karl Geiger, Germany

Bronze: Halvor Egner Granerud, Norway

Men’s Team

Gold: Norway

Silver: Germany

Bronze: Austria

Women

Gold: Marita Kramer, Austria

Silver: Sara Takanashi, Japan

Bronze: Katharina Althaus, Germany

Mixed Team

Gold: Germany

Silver: Slovenia

Bronze: Austria

SNOWBOARDING

Big Air

Men

Gold: Max Parrot, Canada

Silver: Mark McMorris, Canada

Bronze: Marcus Kleveland, Norway

Women

Gold: Anna Gasser, Austria

Silver: Zoi Sadowski-Synott, New Zealand

Bronze: Jamie Anderson, United States

Slopestyle

Men

Gold: Red Gerard, United States

Silver: Sebastian Toutant, Canada

Bronze: Mark McMorris, Canada

Women

Gold: Kokomo Murase, Japan

Silver: Zoi Sadowski-Synnott, New Zealand

Bronze: Jamie Anderson, United States

Halfpipe

Men

Gold: Ayumu Hirano, Japan

Silver: Yuto Totsuka, Japan

Bronze: Ruka Hirano, Japan

Women

Gold: Chloe Kim, United States

Silver: Queralt Castellet, Spain

Bronze: Sena Tomita, Japan

Snowboardcross

Men

Gold: Alessandro Haemmerle, Austria

Silver: Eliot Grondin, Canada

Bronze: Merlin Surget, France

Women

Gold: Charlotte Bankes, Britain

Silver: Chloe Trespeuch, France

Bronze: Lindsey Jacobellis, United States

Parallel Giant Slalom

Men

Gold: Sangho Lee, South Korea

Silver: Dmitry Loginov, ROC

Bronze: Stefan Baumeister, Germany

Women

Gold: Ester Ledecka, Czech Republic

Silver: Daniela Ulbing, Austria

Bronze: Sofiya Nadyrshina, ROC

Mixed Team Snowboardcross

Gold: Italy

Silver: United States

Bronze: France

SPEEDSKATING

500

Men

Gold: Laurent Dubreuil, Canada

Silver: Tatsuya Shinhama, Japan

Bronze: Gao Tingyu, China

Women

Gold: Erin Jackson, United States

Silver: Angelina Golikova, ROC

Bronze: Olga Fatkulina, ROC

1,000

Men

Gold: Thomas Krol, Netherlands

Silver: Ning Zhongyan, China

Bronze: Kjeld Nuis, Netherlands

Women

Gold: Miho Takagi, Japan

Silver: Brittany Bowe, United States

Bronze: Nao Kodaira, Japan

1,500

Men

Gold: Ning Zhongyan, China

Silver: Joey Mantia, United States

Bronze: Thomas Krol, Netherlands

Women

Gold: Miho Takagi, Japan

Silver: Ayano Sato, Japan

Bronze: Brittany Bowe, United States

Women’s 3,000

Gold: Irene Schouten, Netherlands

Silver: Antoinette de Jong, Netherlands

Bronze: Martina Sáblíková, Czech Republic

5,000

Men

Gold: Nils van der Poel, Sweden

Silver: Patrick Roest, Netherlands

Bronze: Jorrit Bergsma, Netherlands

Women

Gold: Irene Schouten, Netherlands

Silver: Isabelle Weidemann, Canada

Bronze: Ragne Wiklund, Norway

Men’s 10,000

Gold: Nils van der Poel, Sweden

Silver: Jorrit Bergsma, Netherlands

Bronze: Ted-Jan Bloemen, Canada

Mass Start

Men

Gold: Bart Swings, Belgium

Silver: Ruslan Zakarov, ROC

Bronze: Joey Mantia, United States

Women

Gold: Irene Schouten, Netherlands

Silver: Ivanie Blondin, Canada

Bronze: Francesca Lollobrigida, Italy

Team Pursuit

Men

Gold: Netherlands

Silver: United States

Bronze: Norway

Women

Gold: Canada

Silver: Netherlands

Bronze: Japan

