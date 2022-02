Friday’s Biathlon Start List

Friday Women 7.5km Sprint 1. Tiril Eckhoff, Norway. 2. Justine Braisaz-Bouchet, France. 3. Katharina Innerhofer, Austria. 4. Alina Stremous, Moldova.…

Friday

Women

7.5km Sprint

1. Tiril Eckhoff, Norway.

2. Justine Braisaz-Bouchet, France.

3. Katharina Innerhofer, Austria.

4. Alina Stremous, Moldova.

5. Marte Olsbu Roeiseland, Norway.

6. Milena Todorova, Bulgaria.

7. Kristina Reztsova, ROC.

8. Mari Eder, Finland.

9. Denise Herrmann, Germany.

10. Clare Egan, United States.

11. Lotte Lie, Belgium.

12. Galina Vishnevskaya-Sheporenko, Kazakhstan.

13. Anais Chevalier-Bouchet, France.

14. Iryna Leshchanka, Belarus.

15. Iryna Petrenko, Ukraine.

16. Hanna Sola, Belarus.

17. Amy Baserga, Switzerland.

18. Paulina Fialkova, Slovakia.

19. Marketa Davidova, Czech Republic.

20. Megan Bankes, Canada.

21. Fuyuko Tachizaki, Japan.

22. Dorothea Wierer, Italy.

23. Polona Klemencic, Slovenia.

24. Dzinara Alimbekava, Belarus.

25. Lisa Vittozzi, Italy.

26. Jessica Jislova, Czech Republic.

27. Monika Hojnisz-Starega, Poland.

28. Julia Simon, France.

29. Tuuli Tomingas, Estonia.

30. Ingrid Landmark Tandrevold, Norway.

31. Avvakumova Ekaterina, South Korea.

32. Natalia Ushkina, Romania.

33. Lisa Theresa Hauser, Austria.

34. Ukaleq Astri Slettemark, Denmark.

35. Anna Magnusson, Sweden.

36. Uliana Nigmatullina, ROC.

37. Ivona Fialkova, Slovakia.

38. Vanessa Voigt, Germany.

39. Federica Sanfilippo, Italy.

40. Lena Haecki, Switzerland.

41. Kamila Zuk, Poland.

42. Kim Seonsu, South Korea.

43. Irina Kazakevich, ROC.

44. Tang Jialin, China.

45. Elvira Oeberg, Sweden.

46. Chu Yuanmeng, China.

47. Emma Lunder, Canada.

48. Dunja Zdouc, Austria.

49. Linn Persson, Sweden.

50. Sari Maeda, Japan.

51. Alla Ghilenko, Moldova.

52. Hanna Oeberg, Sweden.

53. Gabriele Lescinskaite, Lithuania.

54. Ziva Klemencic, Slovenia.

55. Anais Bescond, France.

56. Lucie Charvatova, Czech Republic.

57. Yuliia Dzhima, Ukraine.

58. Suvi Minkkinen, Finland.

59. Ida Lien, Norway.

60. Deedra Irwin, United States.

61. Lora Hristova, Bulgaria.

62. Baiba Bendika, Latvia.

63. Johanna Talihaerm, Estonia.

64. Meng Fanqi, China.

65. Susan Dunklee, United States.

66. Maria Zdravkova, Bulgaria.

67. Svetlana Mironova, ROC.

68. Tereza Vobornikova, Czech Republic.

69. Nastassia Kinnunen, Finland.

70. Anastasiya Merkushyna, Ukraine.

71. Elena Kruchynkina, Belarus.

72. Emily Dickson, Canada.

73. Franziska Preuss, Germany.

74. Asuka Hachisuka, Japan.

75. Kinga Zbylut, Poland.

76. Henrieta Horvatova, Slovakia.

77. Regina Oja, Estonia.

78. Samuela Comola, Italy.

79. Julia Schwaiger, Austria.

80. Sarah Beaudry, Canada.

81. Joanne Reid, United States.

82. Erika Janka, Finland.

83. Vanessa Hinz, Germany.

84. Veronika Machyniakova, Slovakia.

85. Yurie Tanaka, Japan.

86. Daniela Kadeva, Bulgaria.

87. Susan Kuelm, Estonia.

88. Ding Yuhuan, China.

89. Anna Maka, Poland.

