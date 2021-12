Rule 5 Draft List

DALLAS (AP) — Selections Monday of baseball’s Rule 5 draft listed by team, name, position, and team selected from: Triple…

DALLAS (AP) — Selections Monday of baseball’s Rule 5 draft listed by team, name, position, and team selected from:

Triple A Round 1

1. Orioles: Nolan Hoffman, RHP (Mariners)

2. Pirates: Zach Matson, LHP (Rockies)

3. Nationals: Andrew Young, 2B (D-backs)

4. Marlins: Charles Leblanc, SS (Giants)

5. Cubs: Conner Menez, LHP (Giants)

6. Rockies: Gabriel Rodriguez, LHP (Braves)

7. Tigers: Elvis Alvarado, RHP (Mariners)

8. Angels: Kenneth Rosenberg, LHP (Rays)

9. Mets: Alex Valverde, RHP (Rays)

10. Padres: Grant Gavin, RHP (Royals)

11. Guardians: Erik Sabrowski, LHP (Padres)

12. Phillies: Matt Seelinger, RHP (Giants)

13. Reds: Ronnie Dawson, OF (Astros)

14. Athletics: Gabriel Maciel, OF (Twins)

15. Braves: John Nogowski, 1B (Giants)

16. Mariners: Tanner Kirwer, OF (Blue Jays)

17. Cardinals: Ben Deluzio, OF (D-backs)

18. Blue Jays: Abdiel Mendoza, RHP (Rangers)

19. Red Sox: Austin Lambright, LHP (Royals)

20. Yankees: Steven Jennings, RHP (Pirates)

21. White Sox: Moises Castillo, SS (Cardinals)

22. Brewers: Caleb Boushley, RHP (Padres)

23. Astros: Ruben Garcia, RHP (Tigers)

24. Dodgers: Kekai Rios, C (Brewers)

25. Giants: Michael Gigliotti, OF (Rays)

Round 2

26. Orioles: Cole Uvila, RHP (Rangers)

27. Pirates: Nic Laio, RHP (Rangers)

28. Nationals: Curtis Taylor, RHP (Blue Jays)

29. Marlins: Robert Garcia, LHP (Royals)

30. Tigers: Nick Kuzia, RHP (Padres)

31. Mets: Carlos Ocampo, RHP (Cubs)

32. Guardians: Brett Daniels, RHP (Astros)

33. A’s: Vince Fernandez, OF (Giants)

34. Braves: Luis De Avila, RHP (Royals)

35. Mariners: Walking Cabrera, OF (Rockies)

36. Cardinals: Carlos Guarate, RHP (Padres)

37. Red Sox: Brian Keller, RHP (Yankees)

38. Yankees: Manny Ramirez, RHP (Astros)

39. Dodgers: Carson Fulmer, RHP (Reds)

Round 3

40. Pirates: Jacob Gonzalez, 3B (Giants)

41. Nationals: Matt Brill, RHP (D-backs)

42. Marlins: Cobie Vance, 2B (A’s)

43. Braves: Allan Winans, RHP (Mets)

44. Mariners: Tommy Wilson, RHP (Mets)

45. Cardinals: Jonah Davis, OF (Pirates)

46. Dodgers: Jon Duplantier, RHP (Giants)

Round 4

47. Nationals: Dakody Clemmer, RHP (Guardians)

28. Marlins: Laurbert Arias, RHP (Padres)

49. Braves: Tanner Andrews, RHP (Marlins)

50. Cardinals: Nelfri Contreras, LHP (Dodgers)

Round 5

51. Marlins: Carlos Santiago, SS (Dodgers)

