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Wild Card Glance

The Associated Press

August 25, 2026, 10:02 AM

All Times EDT

AMERICAN LEAGUE

W L Pct WCGB
New York 74 56 .569 +9
Boston 72 59 .550 +6½
Cleveland 66 66 .500
Houston 65 66 .496 ½
Minnesota 64 68 .485 2
Toronto 64 68 .485 2
Baltimore 63 68 .481
Seattle 63 69 .477 3
Detroit 61 70 .466

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Monday’s Games

Tampa Bay 4, Detroit 1

Boston 4, Miami 2

Cleveland 4, L.A. Angels 2

Seattle 9, Philadelphia 2

Minnesota 9, Athletics 6

Tuesday’s Games

Boston at Miami, 6:40 p.m.

Tampa Bay at Detroit, 6:40 p.m.

Houston at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Kansas City at Toronto, 7:07 p.m.

Baltimore at St. Louis, 7:45 p.m.

Cleveland at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Minnesota at Athletics, 9:40 p.m.

Philadelphia at Seattle, 9:40 p.m.

Wednesday’s Games

Tampa Bay (Peralta 5-11) at Detroit (Melton 7-2), 1:10 p.m.

Cleveland (Cantillo 9-7) at L.A. Angels (Rodriguez 4-5), 4:07 p.m.

Philadelphia (Luzardo 11-5) at Seattle (Woo 9-8), 4:10 p.m.

Boston (Gray 16-3) at Miami (Gusto 0-3), 6:40 p.m.

Houston (Lambert 8-7) at N.Y. Yankees (TBD), 7:05 p.m.

Kansas City (Dobnak 2-1) at Toronto (Bieber 5-2), 7:07 p.m.

Baltimore (Bradish 7-12) at St. Louis (McGreevy 5-9), 7:45 p.m.

Minnesota (Prielipp 3-7) at Athletics (Ginn 8-8), 9:05 p.m.

Thursday’s Games

Baltimore at St. Louis, 2:15 p.m.

Houston at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Kansas City at Toronto, 7:07 p.m.

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NATIONAL LEAGUE

W L Pct WCGB
Chicago 76 56 .576 +5
Philadelphia 73 59 .553 +2
San Diego 71 61 .538
Arizona 69 63 .523 2
Miami 67 65 .508 4
St. Louis 66 66 .500 5

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Monday’s Games

Boston 4, Miami 2

Chicago Cubs 7, Arizona 0

Seattle 9, Philadelphia 2

Pittsburgh 3, San Diego 2, 12 innings

Tuesday’s Games

Boston at Miami, 6:40 p.m.

Baltimore at St. Louis, 7:45 p.m.

Chicago Cubs at Arizona, 9:40 p.m.

Philadelphia at Seattle, 9:40 p.m.

Pittsburgh at San Diego, 9:40 p.m.

Wednesday’s Games

Chicago Cubs (Boyd 8-2) at Arizona (Rodriguez 13-4), 3:40 p.m.

Philadelphia (Luzardo 11-5) at Seattle (Woo 9-8), 4:10 p.m.

Pittsburgh (Chandler 6-8) at San Diego (Vásquez 9-6), 4:10 p.m.

Boston (Gray 16-3) at Miami (Gusto 0-3), 6:40 p.m.

Baltimore (Bradish 7-12) at St. Louis (McGreevy 5-9), 7:45 p.m.

Thursday’s Games

Baltimore at St. Louis, 2:15 p.m.

Arizona at San Francisco, 9:45 p.m.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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