Wild Card Glance

All Times EDT
AMERICAN LEAGUE
|W
|L
|Pct
|WCGB
|New York
|74
|56
|.569
|+9
|Boston
|72
|59
|.550
|+6½
|Cleveland
|66
|66
|.500
|—
|Houston
|65
|66
|.496
|½
|Minnesota
|64
|68
|.485
|2
|Toronto
|64
|68
|.485
|2
|Baltimore
|63
|68
|.481
|2½
|Seattle
|63
|69
|.477
|3
|Detroit
|61
|70
|.466
|4½
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Monday’s Games
Tampa Bay 4, Detroit 1
Boston 4, Miami 2
Cleveland 4, L.A. Angels 2
Seattle 9, Philadelphia 2
Minnesota 9, Athletics 6
Tuesday’s Games
Boston at Miami, 6:40 p.m.
Tampa Bay at Detroit, 6:40 p.m.
Houston at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Kansas City at Toronto, 7:07 p.m.
Baltimore at St. Louis, 7:45 p.m.
Cleveland at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Minnesota at Athletics, 9:40 p.m.
Philadelphia at Seattle, 9:40 p.m.
Wednesday’s Games
Tampa Bay (Peralta 5-11) at Detroit (Melton 7-2), 1:10 p.m.
Cleveland (Cantillo 9-7) at L.A. Angels (Rodriguez 4-5), 4:07 p.m.
Philadelphia (Luzardo 11-5) at Seattle (Woo 9-8), 4:10 p.m.
Boston (Gray 16-3) at Miami (Gusto 0-3), 6:40 p.m.
Houston (Lambert 8-7) at N.Y. Yankees (TBD), 7:05 p.m.
Kansas City (Dobnak 2-1) at Toronto (Bieber 5-2), 7:07 p.m.
Baltimore (Bradish 7-12) at St. Louis (McGreevy 5-9), 7:45 p.m.
Minnesota (Prielipp 3-7) at Athletics (Ginn 8-8), 9:05 p.m.
Thursday’s Games
Baltimore at St. Louis, 2:15 p.m.
Houston at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Kansas City at Toronto, 7:07 p.m.
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NATIONAL LEAGUE
|W
|L
|Pct
|WCGB
|Chicago
|76
|56
|.576
|+5
|Philadelphia
|73
|59
|.553
|+2
|San Diego
|71
|61
|.538
|—
|Arizona
|69
|63
|.523
|2
|Miami
|67
|65
|.508
|4
|St. Louis
|66
|66
|.500
|5
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Monday’s Games
Boston 4, Miami 2
Chicago Cubs 7, Arizona 0
Seattle 9, Philadelphia 2
Pittsburgh 3, San Diego 2, 12 innings
Tuesday’s Games
Boston at Miami, 6:40 p.m.
Baltimore at St. Louis, 7:45 p.m.
Chicago Cubs at Arizona, 9:40 p.m.
Philadelphia at Seattle, 9:40 p.m.
Pittsburgh at San Diego, 9:40 p.m.
Wednesday’s Games
Chicago Cubs (Boyd 8-2) at Arizona (Rodriguez 13-4), 3:40 p.m.
Philadelphia (Luzardo 11-5) at Seattle (Woo 9-8), 4:10 p.m.
Pittsburgh (Chandler 6-8) at San Diego (Vásquez 9-6), 4:10 p.m.
Boston (Gray 16-3) at Miami (Gusto 0-3), 6:40 p.m.
Baltimore (Bradish 7-12) at St. Louis (McGreevy 5-9), 7:45 p.m.
Thursday’s Games
Baltimore at St. Louis, 2:15 p.m.
Arizona at San Francisco, 9:45 p.m.
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