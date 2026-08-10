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Sports Betting Line

The Associated Press

August 10, 2026, 7:11 PM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at CINCINNATI (37½) Detroit
at PITTSBURGH (37½) Green Bay
at NEW ENGLAND (38½) Indianapolis
at HOUSTON (37½) LA Chargers
at LAS VEGAS (39½) Arizona
Tennessee (39½) at SAN FRANCISCO

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Miami (36½) at WASHINGTON
Denver (37½) at ATLANTA
at NY JETS (36½) Tampa Bay

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at CHICAGO (38½) Cleveland
Carolina (38½) at BUFFALO
Minnesota (40½) at NY GIANTS
at NEW ORLEANS (37½) Jacksonville
at KANSAS CITY (36½) LA Rams
Philadelphia (36½) at BALTIMORE
at SEATTLE (39½) Dallas

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TCU (47½) North Carolina
at USC 35½ 38½ (60½) San Jose State
at VIRGINIA (53½) NC State
at NORTH DAKOTA STATE (47½) Jacksonville State
at EASTERN MICHIGAN (52½) Sacramento State
at STANFORD (48½) Hawaii
at FLORIDA STATE 30½ 31½ (52½) New Mexico State
at UNLV (57½) Memphis

MLB

Tuesday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at DETROIT -126 Cleveland +103
at N.Y YANKEES -134 Seattle +110
at TORONTO -153 Boston +125
Baltimore -119 at MINNESOTA -102
Texas -144 at LA ANGELS +122
Tampa Bay -162 at ATHLETICS +136

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Pittsburgh -122 at MIAMI +100
Chicago Cubs -166 at WASHINGTON +140
at ATLANTA -132 N.Y Mets +108
Philadelphia -170 at ST. LOUIS +138
at ARIZONA -176 Colorado +143
Milwaukee -143 at SAN DIEGO +118

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CHICAGO WHITE SOX -166 Cincinnati +135
Houston -200 at SAN FRANCISCO +168
at LA DODGERS -282 Kansas City +222

Consensus odds provided by Sportradar

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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