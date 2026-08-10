NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at CINCINNATI 3½ 6½ (37½) Detroit at PITTSBURGH 1½ 1½ (37½) Green Bay…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at CINCINNATI
|3½
|6½
|(37½)
|Detroit
|at PITTSBURGH
|1½
|1½
|(37½)
|Green Bay
|at NEW ENGLAND
|1½
|1½
|(38½)
|Indianapolis
|at HOUSTON
|1½
|1½
|(37½)
|LA Chargers
|at LAS VEGAS
|1½
|2½
|(39½)
|Arizona
|Tennessee
|2½
|2½
|(39½)
|at SAN FRANCISCO
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Miami
|1½
|2½
|(36½)
|at WASHINGTON
|Denver
|3½
|5½
|(37½)
|at ATLANTA
|at NY JETS
|1½
|2½
|(36½)
|Tampa Bay
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at CHICAGO
|1½
|1½
|(38½)
|Cleveland
|Carolina
|1½
|1½
|(38½)
|at BUFFALO
|Minnesota
|1½
|2½
|(40½)
|at NY GIANTS
|at NEW ORLEANS
|1½
|2½
|(37½)
|Jacksonville
|at KANSAS CITY
|1½
|1½
|(36½)
|LA Rams
|Philadelphia
|2½
|2½
|(36½)
|at BALTIMORE
|at SEATTLE
|2½
|3½
|(39½)
|Dallas
College Football
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at TCU
|6½
|7½
|(47½)
|North Carolina
|at USC
|35½
|38½
|(60½)
|San Jose State
|at VIRGINIA
|5½
|5½
|(53½)
|NC State
|at NORTH DAKOTA STATE
|8½
|7½
|(47½)
|Jacksonville State
|at EASTERN MICHIGAN
|7½
|8½
|(52½)
|Sacramento State
|at STANFORD
|3½
|5½
|(48½)
|Hawaii
|at FLORIDA STATE
|30½
|31½
|(52½)
|New Mexico State
|at UNLV
|3½
|5½
|(57½)
|Memphis
MLB
Tuesday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at DETROIT
|-126
|Cleveland
|+103
|at N.Y YANKEES
|-134
|Seattle
|+110
|at TORONTO
|-153
|Boston
|+125
|Baltimore
|-119
|at MINNESOTA
|-102
|Texas
|-144
|at LA ANGELS
|+122
|Tampa Bay
|-162
|at ATHLETICS
|+136
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Pittsburgh
|-122
|at MIAMI
|+100
|Chicago Cubs
|-166
|at WASHINGTON
|+140
|at ATLANTA
|-132
|N.Y Mets
|+108
|Philadelphia
|-170
|at ST. LOUIS
|+138
|at ARIZONA
|-176
|Colorado
|+143
|Milwaukee
|-143
|at SAN DIEGO
|+118
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at CHICAGO WHITE SOX
|-166
|Cincinnati
|+135
|Houston
|-200
|at SAN FRANCISCO
|+168
|at LA DODGERS
|-282
|Kansas City
|+222
Consensus odds provided by Sportradar
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