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Rocket Classic Par Scores

The Associated Press

August 1, 2026, 6:06 PM

Saturday

At North Course

Detroit

Purse: $10 million

Yardage: 7,328; Par: 70

Third Round

Davis Riley 68-64-63—195 -15
Michael Brennan 65-67-64—196 -14
Rickie Fowler 63-68-67—198 -12
Rasmus Højgaard 69-68-61—198 -12
Chris Kirk 65-67-66—198 -12
Cameron Young 69-61-68—198 -12
Michael Kim 65-67-67—199 -11
Xander Schauffele 66-66-67—199 -11
Michael Thorbjornsen 69-64-66—199 -11
Kris Ventura 68-66-65—199 -11
Patrick Cantlay 64-66-70—200 -10
Luke Clanton 66-67-67—200 -10
Benjamin James 67-68-65—200 -10
Si Woo Kim 69-66-65—200 -10
Justin Lower 68-65-67—200 -10
Matt Wallace 67-64-69—200 -10
Ryan Gerard 63-69-69—201 -9
Russell Henley 67-67-67—201 -9
Rico Hoey 66-69-66—201 -9
David Lipsky 67-67-67—201 -9
Adrien Saddier 67-67-67—201 -9
Kevin Yu 66-70-65—201 -9
Keegan Bradley 65-68-69—202 -8
Ricky Castillo 66-68-68—202 -8
Zecheng Dou 69-67-66—202 -8
Austin Eckroat 67-68-67—202 -8
Doug Ghim 65-67-70—202 -8
Emiliano Grillo 66-67-69—202 -8
Joe Highsmith 68-67-67—202 -8
Sungjae Im 67-69-66—202 -8
Stephan Jaeger 65-68-69—202 -8
Mac Meissner 69-68-65—202 -8
Keita Nakajima 69-67-66—202 -8
Thorbjørn Olesen 67-68-67—202 -8
Marco Penge 70-64-68—202 -8
Kevin Roy 69-66-67—202 -8
Jordan L. Smith 66-71-65—202 -8
Brandt Snedeker 66-68-68—202 -8
Davis Thompson 67-68-67—202 -8
Chandler Blanchet 72-65-66—203 -7
Jacob Bridgeman 68-65-70—203 -7
Corey Conners 67-67-69—203 -7
Johnny Keefer 66-70-67—203 -7
Ben Kohles 70-65-68—203 -7
Jackson Koivun 69-67-67—203 -7
Hideki Matsuyama 67-68-68—203 -7
Gordon Sargent 67-69-67—203 -7
Patrick Fishburn 64-66-74—204 -6
Max Greyserman 68-68-68—204 -6
Adam Schenk 67-68-69—204 -6
Neal Shipley 67-70-67—204 -6
J.J. Spaun 67-67-70—204 -6
Jordan Spieth 68-66-70—204 -6
Karl Vilips 69-67-68—204 -6
Christiaan Bezuidenhout 68-69-68—205 -5
Zac Blair 69-66-70—205 -5
Tony Finau 68-67-70—205 -5
Nicolai Højgaard 66-69-70—205 -5
Hank Lebioda 69-66-70—205 -5
Brian Campbell 68-68-70—206 -4
Beau Hossler 69-67-70—206 -4
Matt Kuchar 68-68-70—206 -4
Peter Malnati 61-71-74—206 -4
Jackson Suber 66-71-69—206 -4
Nick Taylor 69-66-71—206 -4
Mark Hubbard 66-68-73—207 -3
Harris English 67-69-72—208 -2
Ryo Hisatsune 66-70-72—208 -2
Matthew McCarty 70-66-72—208 -2
Dylan Wu 67-70-71—208 -2
Adam Svensson 69-68-74—211 +1
William Mouw 71-66-75—212 +2
Marcelo Rozo 69-68-78—215 +5

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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