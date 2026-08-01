Rocket Classic Par Scores

Saturday
At North Course
Detroit
Purse: $10 million
Yardage: 7,328; Par: 70
Third Round
|Davis Riley
|68-64-63—195
|-15
|Michael Brennan
|65-67-64—196
|-14
|Rickie Fowler
|63-68-67—198
|-12
|Rasmus Højgaard
|69-68-61—198
|-12
|Chris Kirk
|65-67-66—198
|-12
|Cameron Young
|69-61-68—198
|-12
|Michael Kim
|65-67-67—199
|-11
|Xander Schauffele
|66-66-67—199
|-11
|Michael Thorbjornsen
|69-64-66—199
|-11
|Kris Ventura
|68-66-65—199
|-11
|Patrick Cantlay
|64-66-70—200
|-10
|Luke Clanton
|66-67-67—200
|-10
|Benjamin James
|67-68-65—200
|-10
|Si Woo Kim
|69-66-65—200
|-10
|Justin Lower
|68-65-67—200
|-10
|Matt Wallace
|67-64-69—200
|-10
|Ryan Gerard
|63-69-69—201
|-9
|Russell Henley
|67-67-67—201
|-9
|Rico Hoey
|66-69-66—201
|-9
|David Lipsky
|67-67-67—201
|-9
|Adrien Saddier
|67-67-67—201
|-9
|Kevin Yu
|66-70-65—201
|-9
|Keegan Bradley
|65-68-69—202
|-8
|Ricky Castillo
|66-68-68—202
|-8
|Zecheng Dou
|69-67-66—202
|-8
|Austin Eckroat
|67-68-67—202
|-8
|Doug Ghim
|65-67-70—202
|-8
|Emiliano Grillo
|66-67-69—202
|-8
|Joe Highsmith
|68-67-67—202
|-8
|Sungjae Im
|67-69-66—202
|-8
|Stephan Jaeger
|65-68-69—202
|-8
|Mac Meissner
|69-68-65—202
|-8
|Keita Nakajima
|69-67-66—202
|-8
|Thorbjørn Olesen
|67-68-67—202
|-8
|Marco Penge
|70-64-68—202
|-8
|Kevin Roy
|69-66-67—202
|-8
|Jordan L. Smith
|66-71-65—202
|-8
|Brandt Snedeker
|66-68-68—202
|-8
|Davis Thompson
|67-68-67—202
|-8
|Chandler Blanchet
|72-65-66—203
|-7
|Jacob Bridgeman
|68-65-70—203
|-7
|Corey Conners
|67-67-69—203
|-7
|Johnny Keefer
|66-70-67—203
|-7
|Ben Kohles
|70-65-68—203
|-7
|Jackson Koivun
|69-67-67—203
|-7
|Hideki Matsuyama
|67-68-68—203
|-7
|Gordon Sargent
|67-69-67—203
|-7
|Patrick Fishburn
|64-66-74—204
|-6
|Max Greyserman
|68-68-68—204
|-6
|Adam Schenk
|67-68-69—204
|-6
|Neal Shipley
|67-70-67—204
|-6
|J.J. Spaun
|67-67-70—204
|-6
|Jordan Spieth
|68-66-70—204
|-6
|Karl Vilips
|69-67-68—204
|-6
|Christiaan Bezuidenhout
|68-69-68—205
|-5
|Zac Blair
|69-66-70—205
|-5
|Tony Finau
|68-67-70—205
|-5
|Nicolai Højgaard
|66-69-70—205
|-5
|Hank Lebioda
|69-66-70—205
|-5
|Brian Campbell
|68-68-70—206
|-4
|Beau Hossler
|69-67-70—206
|-4
|Matt Kuchar
|68-68-70—206
|-4
|Peter Malnati
|61-71-74—206
|-4
|Jackson Suber
|66-71-69—206
|-4
|Nick Taylor
|69-66-71—206
|-4
|Mark Hubbard
|66-68-73—207
|-3
|Harris English
|67-69-72—208
|-2
|Ryo Hisatsune
|66-70-72—208
|-2
|Matthew McCarty
|70-66-72—208
|-2
|Dylan Wu
|67-70-71—208
|-2
|Adam Svensson
|69-68-74—211
|+1
|William Mouw
|71-66-75—212
|+2
|Marcelo Rozo
|69-68-78—215
|+5
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