x-first half winner
All Times EDT
Wednesday’s Games
Eugene 5, Spokane 1
Vancouver 6, Everett 3
Hillsboro 10, Tri-City 5
Thursday’s Games
Eugene 15, Spokane 10, 10 innings
Everett 4, Vancouver 3
Hillsboro 9, Tri-City 1
Friday’s Games
Eugene at Spokane, 9:35 p.m.
Vancouver at Everett, 10:05 p.m.
Hillsboro at Tri-City, 10:05 p.m.
Saturday’s Games
Eugene at Spokane, 9:35 p.m.
Vancouver at Everett, 10:05 p.m.
Hillsboro at Tri-City, 10:05 p.m.
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