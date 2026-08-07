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High-A Northwest League Glance

The Associated Press

August 7, 2026, 1:32 AM

x-first half winner

All Times EDT

Wednesday’s Games

Eugene 5, Spokane 1

Vancouver 6, Everett 3

Hillsboro 10, Tri-City 5

Thursday’s Games

Eugene 15, Spokane 10, 10 innings

Everett 4, Vancouver 3

Hillsboro 9, Tri-City 1

Friday’s Games

Eugene at Spokane, 9:35 p.m.

Vancouver at Everett, 10:05 p.m.

Hillsboro at Tri-City, 10:05 p.m.

Saturday’s Games

Eugene at Spokane, 9:35 p.m.

Vancouver at Everett, 10:05 p.m.

Hillsboro at Tri-City, 10:05 p.m.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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