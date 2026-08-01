x-first half winner All Times EDT Friday’s Games Spokane 7, Vancouver 5, 10 innings Hillsboro 3, Everett 2 Tri-City 3,…

x-first half winner

All Times EDT

Friday’s Games

Spokane 7, Vancouver 5, 10 innings

Hillsboro 3, Everett 2

Tri-City 3, Eugene 2

Saturday’s Games

Hillsboro 6, Everett 1

Tri-City 9, Eugene 6

Spokane 9, Vancouver 1

Sunday’s Games

Everett at Hillsboro, 4:05 p.m.

Spokane at Vancouver, 4:05 p.m.

Tri-City at Eugene, 7:05 p.m.

Tuesday’s Games

Eugene at Spokane, 9:35 p.m.

Vancouver at Everett, 10:05 p.m.

Hillsboro at Tri-City, 10:05 p.m.

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.