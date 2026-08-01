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High-A Northwest League Glance

The Associated Press

August 1, 2026, 10:59 PM

x-first half winner

All Times EDT

Friday’s Games

Spokane 7, Vancouver 5, 10 innings

Hillsboro 3, Everett 2

Tri-City 3, Eugene 2

Saturday’s Games

Hillsboro 6, Everett 1

Tri-City 9, Eugene 6

Spokane 9, Vancouver 1

Sunday’s Games

Everett at Hillsboro, 4:05 p.m.

Spokane at Vancouver, 4:05 p.m.

Tri-City at Eugene, 7:05 p.m.

Tuesday’s Games

Eugene at Spokane, 9:35 p.m.

Vancouver at Everett, 10:05 p.m.

Hillsboro at Tri-City, 10:05 p.m.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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