x-first half winner
All Times EDT
Friday’s Games
Spokane 7, Vancouver 5, 10 innings
Hillsboro 3, Everett 2
Tri-City 3, Eugene 2
Saturday’s Games
Hillsboro 6, Everett 1
Tri-City 9, Eugene 6
Spokane 9, Vancouver 1
Sunday’s Games
Everett at Hillsboro, 4:05 p.m.
Spokane at Vancouver, 4:05 p.m.
Tri-City at Eugene, 7:05 p.m.
Tuesday’s Games
Eugene at Spokane, 9:35 p.m.
Vancouver at Everett, 10:05 p.m.
Hillsboro at Tri-City, 10:05 p.m.
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