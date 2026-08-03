2026 Little League Softball World Series Glance

At Greenville, N.C.
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ORANGE BRACKET
ASIA-PACIFIC REGION, Sangō, Japan; CENTRAL REGION, Owensboro, Ky.; LATIN AMERICA REGION, Guayama, PR; MID-ATLANTIC REGION, Toms River, N.J.; NEW ENGLAND REGION, Bristol, Conn.; WEST REGION, Live Oak, Calif.
PURPLE BRACKET
CANADA REGION, Repentigny, Quebec; EUROPE & AFRICA REGION, Bologna, Italy; NORTH CAROLINA REGION, Clayton, N.C.; NORTHWEST REGION, Snohomish, Wash.; SOUTHEAST REGION, Lake Mary, Fla.; SOUTHWEST REGION, Helotes, Texas
Double Elimination
Sunday, Aug. 2
Game 1: Lake Mary (Fla.) 14, Snohomish (Wash.) 0
Game 2: Sangō (Japan) 4, Toms River (N.J.) 1
Game 3: Owensboro (Ky.) 11, Live Oak (Calif.) 1
Monday, Aug. 3
Game 4: Clayton (N.C.) 16, Repentigny (Quebec) 4
Game 5: Guayama (PR) vs. Sangō (Japan), 12:20 a.m.
Game 6: Bologna (Italy) vs. Lake Mary (Fla.), 3 p.m.
Game 7: Helotes (Texas) vs. Clayton (N.C.), 6 p.m.
Game 8: Bristol (Conn.) vs. Owensboro (Ky.), 9 p.m.
Tuesday, Aug. 4
Game 9: Snohomish (Wash.) vs. Game 7 loser, 10 a.m.
Game 10: Toms River (N.J.) vs. Game 8 loser, 1 p.m.
Game 11: Live Oak (Calif.) vs. Game 5 loser, 4 p.m.
Game 12: Repentigny (Quebec) vs. Game 6 loser, 7 p.m.
Wednesday, Aug. 5
Game 13: Game 10 winner vs. Game 11 winner, 10 a.m.
Game 14: Game 9 winner vs. Game 12 winner, 1 p.m.
Thursday, Aug. 6
Game 15: Game 6 winner vs. Game 7 winner, 1 p.m.
Game 16: Game 5 winner vs. Game 8 winner, 5 p.m.
Friday, Aug. 7
Game 17: Game 15 loser vs. Game 14 winner, 3 p.m.
Game 18: Game 16 loser vs. Game 13 winner, 6 p.m.
Saturday, Aug. 8
Orange Bracket Championship
Game 19: Game 16 winner vs. Game 18 winner, 3 p.m.
Purple Bracket Championship
Game 20: Game 15 winner vs. Game 17 winner, 6 p.m.
Sunday, Aug. 9
Third Place
Game 21: Game 19 loser vs. Game 20 loser, 10 a.m.
Championship
Game 22: Game 19 winner vs. Game 20 winner, 3 p.m.
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