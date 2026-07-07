Wimbledon Results

Tuesday
At All England Lawn Tennis and Croquet Club
London
Purse: £30,060,000
Surface: Grass
LONDON (AP) _ Results Tuesday from the Championships at All England Lawn Tennis and Croquet Club (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Quarterfinals
Jannik Sinner (1), Italy, def. Jan-Lennard Struff, Germany, 7-5, 7-6 (4), 6-3.
Women’s Singles
Quarterfinals
Coco Gauff (7), United States, def. Jessica Pegula (4), United States, 4-6, 6-3, 6-3.
Women’s Doubles
Third Round
Taylor Townsend, United States, and Katerina Siniakova (1), Czechia, def. Asia Muhammad, United States, and Fanny Stollar (16), Hungary, 6-3, 6-3.
Gabriela Dabrowski, Canada, and Luisa Stefani (2), Brazil, def. Storm Hunter, Australia, and Caty McNally (14), United States, 6-1, 6-4.
Katarzyna Piter, Poland, and Anna Siskova, Czechia, def. Rebecca Sramkova, Slovakia, and Linda Noskova, Czechia, 7-5, 6-4.
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