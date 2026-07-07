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Wimbledon Results

The Associated Press

July 7, 2026, 10:45 AM

Tuesday

At All England Lawn Tennis and Croquet Club

London

Purse: £30,060,000

Surface: Grass

LONDON (AP) _ Results Tuesday from the Championships at All England Lawn Tennis and Croquet Club (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Quarterfinals

Jannik Sinner (1), Italy, def. Jan-Lennard Struff, Germany, 7-5, 7-6 (4), 6-3.

Women’s Singles

Quarterfinals

Coco Gauff (7), United States, def. Jessica Pegula (4), United States, 4-6, 6-3, 6-3.

Women’s Doubles

Third Round

Taylor Townsend, United States, and Katerina Siniakova (1), Czechia, def. Asia Muhammad, United States, and Fanny Stollar (16), Hungary, 6-3, 6-3.

Gabriela Dabrowski, Canada, and Luisa Stefani (2), Brazil, def. Storm Hunter, Australia, and Caty McNally (14), United States, 6-1, 6-4.

Katarzyna Piter, Poland, and Anna Siskova, Czechia, def. Rebecca Sramkova, Slovakia, and Linda Noskova, Czechia, 7-5, 6-4.

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