LPGA Tour Schedule

Jan. 29-Feb. 1 _ Hilton Grand Vacations Tournament of Champions (Nelly Korda)
Feb. 19-22 _ Honda LPGA Thailand (Jeeno Thitikul)
Feb. 26-March 1 _ HSBC Women’s World Championship (Hannah Green)
March 5-8 _ Blue Bay LPGA (Mi Hyang Lee)
March 19-22 _ Fortinet Founders Cup (Hyo Joo Kim)
March 26-29 _ Ford Championship presented by Wild Horse Pass (Hyo Joo Kim)
April 2-5 _ Aramco Championship (Lauren Coughlin)
April 16-19 _ JM Eagle LA Championship presented by Plastpro (Hannah Green)
April 23-26 _ The Chevron Championship (Nelly Korda)
April 30-May 3 _ Riviera Maya Open at Mayakoba (Nelly Korda)
May 7-10 _ Mizuho Americas Open (Jeeno Thitikul)
May 14-17 _ Kroger Queen City Championship presented by P&G (Lottie Woad)
May 29-31 _ ShopRite LPGA powered by Wakefern (Celine Boutier)
June 4-7 _ U.S. Women’s Open presented by Ally (Nelly Korda)
June 11-14 _ Dow Championship (G.Kim/Y.Wilson)
June 18-21 _ Meijer LPGA Classic for Simply Give (Miyu Yamashita)
June 25-28 _ KPMG Women’s PGA Championship (Hae-Ran Ryu)
July 9-12 _ The Amundi Evian Championship (Hae-Ran Ryu)
July 23-26 _ ISPS HANDA Women’s Scottish Open (Jenny Shin)
July 30-Aug. 2 _ AIG Women’s Open, Lancashire, United Kingdom
Aug. 13-16 _ The Standard Portland Classic, Portland, Ore.
Aug. 20-23 _ CPKC Women’s Open, Edmonton, Alberta
Aug. 27-30 _ FM Championship, Norton, Mass.
Sept. 11-13 _ Solheim Cup, Cromvoirt, Netherlands
Sept. 25-27 _ Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G, Rogers, Ark.
Oct. 1-4 _ LOTTE Championship presented by Hoakalei, Ewa Beach, Hawaii
Oct. 15-18 _ Buick LPGA Shanghai, Shanghai
Oct. 22-25 _ BMW Ladies Championship, Haenam, South Korea
Oct. 29-Nov. 1 _ Maybank Championship, Kuala Lumpur, Malaysia
Nov. 5-8 _ TOTO Japan Classic, Omitama, Japan
Nov. 12-15 _ ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican, Belleair, Fla.
Nov. 19-22 _ CME Group Tour Championship, Naples, Fla.
Dec. 11-13 _ Grant Thornton Invitational, Naples, Fla.
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