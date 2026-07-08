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Tour de France Results

The Associated Press

July 8, 2026, 1:40 PM

Wednesday, July 8

Stage 5

A 90.3 mile ride from Lannemezan to Pau

Stage Results:

1. Olav Kooij, Netherlands, Decathlon CMA CGM Team, 03:29:07.

2. Max Kanter, Germany, XDS Astana Team, same time.

3. Tim Merlier, Belgium, Soudal Quick-Step, same time.

4. Henri Artz, Netherlands, Lotto Intermarché, same time.

5. Jasper Philipsen, Belgium, Alpecin-Premier Tech, same time.

6. Biniam Girmay, Eritrea, NSN Cycling Team, same time.

7. Mads Pedersen, Denmark, Lidl-Trek, same time.

8. Milan Fretin, Belgium, Cofidis, same time.

9. Anthony Turgis, France, TotalEnergies, same time.

10. Søren Waerenskjold, Norway, Uno-X Mobility, same time.

Also:

29. Sean Quinn, United States, EF Education–EasyPost, 3:29:21.

33. Matteo Jorgenson, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, same time.

38. Brandon McNulty, United States, UAE Team Emirates-XRG, same time.

85. Quinn Simmons, United States, Lidl-Trek, 3:29:54.

88. Sepp Kuss, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, same time.

Overall Standings:

1. Torstein Træen, Norway, Uno-X Mobility, 16:32:07.

2. Sean Quinn, United States, EF Education-EasyPost, 16:32:35.

3. Mathias Vacek, Czech Republic, Lidl-Trek, 16:35:57.

4. Tadej Pogačar, Slovenia, UAE Team Emirates XRG, 16:40:00.

5. Jonas Vingegaard, Denmark, Team Visma ‘ Lease a Bike, same time.

6. Robbe Debruyne, Belgium, Alpecin-Premier Tech, 16:40:13.

7. Remco Evenepoel, Belgium, Red Bull – Bora – Hansgrohe, 16:40:23.

8. Isaac Del Toro, Mexico, UAE Team Emirates XRG, 16:40:24.

9. Juan Ayuso, Spain, Lidl-Trek, 16:40:27.

10. Paul Seixas, France, Decathlon CMA CGM Team, 16:40:48.

Also:

2. Sean Quinn, United States, EF Education-EasyPost, 16:32:35.

36. Quinn Simmons, United States, Lidl-Trek, 16:48:40.

38. Brandon McNulty, United States, UAE Team Emirates-XRG, 16:49:55.

40. Sepp Kuss, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 16:50:17.

41. Matteo Jorgenson, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 16:51:19.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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