Tour de France Results

Wednesday, July 8
Stage 5
A 90.3 mile ride from Lannemezan to Pau
Stage Results:
1. Olav Kooij, Netherlands, Decathlon CMA CGM Team, 03:29:07.
2. Max Kanter, Germany, XDS Astana Team, same time.
3. Tim Merlier, Belgium, Soudal Quick-Step, same time.
4. Henri Artz, Netherlands, Lotto Intermarché, same time.
5. Jasper Philipsen, Belgium, Alpecin-Premier Tech, same time.
6. Biniam Girmay, Eritrea, NSN Cycling Team, same time.
7. Mads Pedersen, Denmark, Lidl-Trek, same time.
8. Milan Fretin, Belgium, Cofidis, same time.
9. Anthony Turgis, France, TotalEnergies, same time.
10. Søren Waerenskjold, Norway, Uno-X Mobility, same time.
Also:
29. Sean Quinn, United States, EF Education–EasyPost, 3:29:21.
33. Matteo Jorgenson, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, same time.
38. Brandon McNulty, United States, UAE Team Emirates-XRG, same time.
85. Quinn Simmons, United States, Lidl-Trek, 3:29:54.
88. Sepp Kuss, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, same time.
Overall Standings:
1. Torstein Træen, Norway, Uno-X Mobility, 16:32:07.
2. Sean Quinn, United States, EF Education-EasyPost, 16:32:35.
3. Mathias Vacek, Czech Republic, Lidl-Trek, 16:35:57.
4. Tadej Pogačar, Slovenia, UAE Team Emirates XRG, 16:40:00.
5. Jonas Vingegaard, Denmark, Team Visma ‘ Lease a Bike, same time.
6. Robbe Debruyne, Belgium, Alpecin-Premier Tech, 16:40:13.
7. Remco Evenepoel, Belgium, Red Bull – Bora – Hansgrohe, 16:40:23.
8. Isaac Del Toro, Mexico, UAE Team Emirates XRG, 16:40:24.
9. Juan Ayuso, Spain, Lidl-Trek, 16:40:27.
10. Paul Seixas, France, Decathlon CMA CGM Team, 16:40:48.
Also:
2. Sean Quinn, United States, EF Education-EasyPost, 16:32:35.
36. Quinn Simmons, United States, Lidl-Trek, 16:48:40.
38. Brandon McNulty, United States, UAE Team Emirates-XRG, 16:49:55.
40. Sepp Kuss, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 16:50:17.
41. Matteo Jorgenson, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 16:51:19.
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