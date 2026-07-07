Tour de France Results

Tuesday, July 7
Stage 4
A 113.02 mile ride from Carcassonne to Foix
Stage Results:
1. Mads Pedersen, Denmark, Lidl-Trek, 4:10:45
2. Quinn Simmons, United States, Lidl-Trek, same time.
3. Raúl García Pierna, Spain, Arkéa–B&B Hotels, same time.
4. Marco Frigo, Italy, Israel–Premier Tech, same time.
5. Ramses Debruyne, Belgium, Alpecin–Deceuninck, same time.
6. Kévin Vauquelin, France, Arkéa–B&B Hotels, same time.
7. Sean Quinn, United States, EF Education–EasyPost, same time.
8. Torstein Træen, Norway, Bahrain Victorious, same time.
9. Pablo Castrillo, Spain, Movistar Team, same time.
10. Mathias Vacek, Czech Republic, Lidl-Trek, same time.
Also:
2. Quinn Simmons, United States, Lidl-Trek, 4:10:45.
7. Sean Quinn, United States, EF Education–EasyPost, same time.
32. Brandon McNulty, United States, UAE Team Emirates-XRG, 4:23:44.
42. Matteo Jorgenson, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, same time.
46. Sepp Kuss, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 4:23:44.
Overall Standings:
1. Torstein Træen, Norway, Uno-X Mobility, 13:02:46
2. Sean Quinn, United States, EF Education-EasyPost, 13:03:14
3. Mathias Vacek, Czech Republic, Lidl-Trek, 13:06:36
4. Tadej Pogačar, Slovenia, UAE Team Emirates XRG, 13:10:39
5. Jonas Vingegaard, Denmark, Team Visma ‘ Lease a Bike, 13:10:39
6. Ramses Debruyne, Belgium, Alpecin-Deceuninck, 13:10:52
7. Remco Evenepoel, Belgium, Red Bull–BORA–Hansgrohe, 13:11:02
8. Isaac Del Toro, Mexico, UAE Team Emirates XRG, 13:11:03
9. Juan Ayuso, Spain, Lidl-Trek, 13:11:06
10. Paul Seixas, France, Decathlon CMA CGM Team, 13:11:27
Also:
2. Sean Quinn, United States, EF Education-EasyPost, 13:03:14
36. Quinn Simmons, United States, Lidl-Trek, 13:18:46.
38. Sepp Kuss, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 13:20:23.
39. Brandon McNulty, United States, UAE Team Emirates-XRG, 13:20:34.
43. Matteo Jorgenson, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 13:21:58.
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