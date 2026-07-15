Sports on TV for Thursday, July 16

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Thursday, July 16
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
5:25 a.m. (Friday)
FS2 — AFL: Adelaide at Sydney
CYCLING
7 a.m.
NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 12
GOLF
4 a.m.
USA — DP World/PGA Tour: The Open Championship, First Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England
Noon
GOLF — DP World/PGA Tour: Corales Puntacana Championship, First Round, Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course), Punta Cana, Dominican Republic
4 a.m. (Friday)
USA — DP World/PGA Tour: The Open Championship, Second Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England
HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)
10:30 a.m.
NBATV — EYBL Peach Jam: TBD, Augusta, S.C.
1:30 p.m.
NBATV — 3SSB Palmetto Road Championships: TBD, Rock Hill, S.C.
HORSE RACING
1 p.m.
FS2 — Saratoga Live
MLB BASEBALL
7 p.m.
ESPN — N.Y. Mets at Philadelphia
NBA BASKETBALL
4 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Dallas vs. Oklahoma City, Las Vegas
4:30 p.m.
ESPNU — Summer League: Brooklyn vs. Houston, Las Vegas
6 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: L.A. Lakers vs. Chicago, Las Vegas
7 p.m.
ESPN2 — Summer League: Golden State vs. New York, Las Vegas
8 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Memphis vs. Atlanta, Las Vegas
9 p.m.
ESPN2 — Summer League: Toronto vs. Miami, Las Vegas
10 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Portland vs. Denver, Las Vegas
RUGBY (MEN’S)
5:45 a.m.
FS2 — NRL: Brisbane at Penrith
SOCCER (MEN’S)
7 p.m.
FS2 — Canadian Premier League: Forge FC at Pacific FC
SOFTBALL
7 p.m.
CBSSN — Athletes Unlimited: Chicago at Carolina
10 p.m.
MLBN — Athletes Unlimited: Utah at Portland
TENNIS
3:30 a.m.
TENNIS CHANNEL — Umag-ATP Quarterfinals; Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Early Rounds
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Umag-ATP Quarterfinals; Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Early Rounds
3:30 a.m. (Friday)
TENNIS CHANNEL — Umag-ATP Semifinals; Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Quarterfinals
6 a.m. (Friday)
TENNIS CHANNEL — Umag-ATP Semifinals; Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Quarterfinals
WNBA BASKETBALL
7 p.m.
NBATV — Portland at Washington
9 p.m.
PRIME VIDEO — New York at Dallas
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