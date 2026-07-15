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Sports on TV for Thursday, July 16

The Associated Press

July 15, 2026, 10:16 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Thursday, July 16

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

5:25 a.m. (Friday)

FS2 — AFL: Adelaide at Sydney

CYCLING

7 a.m.

NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 12

GOLF

4 a.m.

USA — DP World/PGA Tour: The Open Championship, First Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England

Noon

GOLF — DP World/PGA Tour: Corales Puntacana Championship, First Round, Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course), Punta Cana, Dominican Republic

4 a.m. (Friday)

USA — DP World/PGA Tour: The Open Championship, Second Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England

HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)

10:30 a.m.

NBATV — EYBL Peach Jam: TBD, Augusta, S.C.

1:30 p.m.

NBATV — 3SSB Palmetto Road Championships: TBD, Rock Hill, S.C.

HORSE RACING

1 p.m.

FS2 — Saratoga Live

MLB BASEBALL

7 p.m.

ESPN — N.Y. Mets at Philadelphia

NBA BASKETBALL

4 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Dallas vs. Oklahoma City, Las Vegas

4:30 p.m.

ESPNU — Summer League: Brooklyn vs. Houston, Las Vegas

6 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: L.A. Lakers vs. Chicago, Las Vegas

7 p.m.

ESPN2 — Summer League: Golden State vs. New York, Las Vegas

8 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Memphis vs. Atlanta, Las Vegas

9 p.m.

ESPN2 — Summer League: Toronto vs. Miami, Las Vegas

10 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Portland vs. Denver, Las Vegas

RUGBY (MEN’S)

5:45 a.m.

FS2 — NRL: Brisbane at Penrith

SOCCER (MEN’S)

7 p.m.

FS2 — Canadian Premier League: Forge FC at Pacific FC

SOFTBALL

7 p.m.

CBSSN — Athletes Unlimited: Chicago at Carolina

10 p.m.

MLBN — Athletes Unlimited: Utah at Portland

TENNIS

3:30 a.m.

TENNIS CHANNEL — Umag-ATP Quarterfinals; Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Early Rounds

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Umag-ATP Quarterfinals; Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Early Rounds

3:30 a.m. (Friday)

TENNIS CHANNEL — Umag-ATP Semifinals; Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Quarterfinals

6 a.m. (Friday)

TENNIS CHANNEL — Umag-ATP Semifinals; Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Quarterfinals

WNBA BASKETBALL

7 p.m.

NBATV — Portland at Washington

9 p.m.

PRIME VIDEO — New York at Dallas

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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