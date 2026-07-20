NASCAR Cup Series Window World 450 Results

Sunday
At North Wilkesboro Speedway
North Wilkesboro, N.C.
Lap length: 0.62 miles
(Start position in parentheses)
1. (11) Joey Logano, Ford, 450 laps, 73 points.
2. (7) Denny Hamlin, Toyota, 450, 51.
3. (30) Chase Briscoe, Toyota, 450, 45.
4. (2) Ty Gibbs, Toyota, 450, 43.
5. (8) Shane Van Gisbergen, Chevrolet, 450, 47.
6. (26) Bubba Wallace, Toyota, 450, 38.
7. (23) Brad Keselowski, Ford, 449, 34.
8. (18) Todd Gilliland, Ford, 449, 31.
9. (17) Daniel Suárez, Chevrolet, 449, 29.
10. (21) Ryan Preece, Ford, 449, 27.
11. (1) Ryan Blaney, Ford, 448, 29.
12. (15) William Byron, Chevrolet, 448, 26.
13. (4) Carson Hocevar, Chevrolet, 448, 35.
14. (14) Austin Cindric, Ford, 448, 25.
15. (27) Kyle Larson, Chevrolet, 448, 22.
16. (22) Ty Dillon, Chevrolet, 448, 21.
17. (10) Chase Elliott, Chevrolet, 447, 24.
18. (34) Riley Herbst, Toyota, 447, 19.
19. (3) Christopher Bell, Toyota, 447, 23.
20. (9) Chris Buescher, Ford, 447, 17.
21. (6) Erik Jones, Toyota, 447, 16.
22. (29) Zane Smith, Ford, 447, 15.
23. (12) Austin Dillon, Chevrolet, 446, 14.
24. (16) Michael McDowell, Chevrolet, 446, 13.
25. (31) Noah Gragson, Ford, 446, 12.
26. (25) Alex Bowman, Chevrolet, 446, 11.
27. (13) Ross Chastain, Chevrolet, 446, 11.
28. (20) Cole Custer, Chevrolet, 446, 9.
29. (36) Cody Ware, Chevrolet, 446, 8.
30. (5) Tyler Reddick, Toyota, 445, 7.
31. (19) John H. Nemechek, Toyota, 445, 6.
32. (32) Connor Zilisch, Chevrolet, 443, 5.
33. (33) Austin Hill, Chevrolet, 442, 0.
34. (24) Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet, 442, 3.
35. (37) Chad Finchum, Ford, reargear, 303, 0.
36. (28) Josh Berry, Ford, accident, 199, 1.
37. (35) AJ Allmendinger, Chevrolet, suspension, 190, 1.
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Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 98.738 mph.
Time of Race: 2 hours, 50 minutes, 54 seconds.
Margin of Victory: .859 seconds.
Caution Flags: 5 for 43 laps.
Lead Changes: 17 among 9 drivers.
Lap Leaders: R.Blaney 0; T.Gibbs 1-42; D.Hamlin 43-51; S.Van Gisbergen 52-79; T.Gibbs 80-84; S.Van Gisbergen 85; J.Logano 86-93; S.Van Gisbergen 94-112; J.Logano 113-186; R.Blaney 187; J.Logano 188-269; S.Van Gisbergen 270; J.Logano 271-359; C.Briscoe 360-364; B.Wallace 365-372; B.Keselowski 373-379; D.Suárez 380; J.Logano 381-450
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): J.Logano, 5 times for 323 laps; S.Van Gisbergen, 4 times for 49 laps; T.Gibbs, 2 times for 47 laps; D.Hamlin, 1 time for 9 laps; B.Wallace, 1 time for 8 laps; B.Keselowski, 1 time for 7 laps; C.Briscoe, 1 time for 5 laps; D.Suárez, 1 time for 1 lap; R.Blaney, 1 time for 1 lap.
Wins: T.Reddick, 5; D.Hamlin, 4; R.Blaney, 2; C.Elliott, 2; S.Van Gisbergen, 2; T.Gibbs, 1; C.Hocevar, 1; C.Briscoe, 1; D.Suárez, 1; J.Logano, 1.
Top 16 in Points: 1. D.Hamlin, 842; 2. T.Reddick, 774; 3. R.Blaney, 755; 4. T.Gibbs, 708; 5. C.Elliott, 634; 6. K.Larson, 616; 7. C.Hocevar, 598; 8. C.Briscoe, 587; 9. C.Buescher, 585; 10. C.Bell, 574; 11. D.Suárez, 558; 12. W.Byron, 546; 13. B.Wallace, 531; 14. S.Van Gisbergen, 516; 15. J.Logano, 511; 16. A.Cindric, 495.
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NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.
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