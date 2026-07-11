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ISCO Championship Par Scores

The Associated Press

July 11, 2026, 7:05 PM

Saturday

At Championship Course

Louisville, Ky.

Purse: $4 million

Yardage: 7,056; Par: 70

Third Round

Lucas Glover, United States 63-64-68—195 -15
Aaron Wise, United States 65-65-66—196 -14
Steven Fisk, United States 63-66-68—197 -13
Stephan Jaeger, Germany 63-69-65—197 -13
Chan Kim, United States 64-65-68—197 -13
Zac Blair, United States 69-65-64—198 -12
Tom Hoge, United States 66-67-65—198 -12
Rafael Campos, Puerto Rico 66-67-66—199 -11
William Mouw, United States 68-63-68—199 -11
Taylor Pendrith, Canada 70-63-66—199 -11
Ben Silverman, Canada 67-68-64—199 -11
Davis Chatfield, United States 68-64-68—200 -10
Manuel Elvira, Spain 68-65-67—200 -10
Mackenzie Hughes, Canada 66-68-66—200 -10
Chandler Phillips, United States 67-66-67—200 -10
Alejandro Tosti, Argentina 67-66-67—200 -10
Kris Ventura, Norway 68-68-64—200 -10
Sam Bairstow, England 67-70-64—201 -9
Benjamin James, United States 65-69-67—201 -9
Jeong-Weon Ko, France 65-65-71—201 -9
Jackson Koivun, United States 67-68-66—201 -9
Christo Lamprecht, South Africa 68-69-64—201 -9
Danny Walker, United States 69-65-67—201 -9
Joel Dahmen, United States 67-67-68—202 -8
Adrien Dumont De Chassart, Belgium 69-66-67—202 -8
Takumi Kanaya, Japan 66-68-68—202 -8
Patton Kizzire, United States 65-69-68—202 -8
David Lipsky, United States 71-66-65—202 -8
Ben Martin, United States 67-69-66—202 -8
Felix Mory, France 69-68-65—202 -8
Jacob Skov Olesen, Denmark 67-70-65—202 -8
Paul Peterson, United States 70-67-65—202 -8
Chad Ramey, United States 67-67-68—202 -8
Christiaan Bezuidenhout, South Africa 72-65-66—203 -7
Davis Bryant, United States 69-68-66—203 -7
Wenyi Ding, China 67-69-67—203 -7
Ben Kohles, United States 71-66-66—203 -7
Romain Langasque, France 66-67-70—203 -7
Niklas Lemke, Sweden 67-67-69—203 -7
Denny McCarthy, United States 68-65-70—203 -7
Thomas Rosenmueller, Germany 66-70-67—203 -7
Preston Stout, United States 68-67-68—203 -7
Kevin Streelman, United States 70-64-69—203 -7
Dylan Wu, United States 68-68-67—203 -7
Nick Hardy, United States 66-68-70—204 -6
Luke List, United States 69-68-67—204 -6
Hugo Townsend, Sweden 69-68-67—204 -6
Jonathan Byrd, United States 71-64-70—205 -5
Ugo Coussaud, France 69-67-69—205 -5
A.J. Ewart, Canada 66-67-72—205 -5
Rico Hoey, Philippines 71-66-68—205 -5
Max Homa, United States 67-70-68—205 -5
Beau Hossler, United States 69-68-68—205 -5
Troy Merritt, United States 63-71-71—205 -5
Fabian Gomez, Argentina 69-67-70—206 -4
Marcel Schneider, Germany 69-68-69—206 -4
Euan Walker, Scotland 67-70-69—206 -4
Cameron Champ, United States 66-70-71—207 -3
Joel Girrbach, Switzerland 67-69-71—207 -3
Lanto Griffin, United States 70-67-70—207 -3
Justin Lower, United States 68-65-74—207 -3
Adam Svensson, Canada 65-72-70—207 -3
Camilo Villegas, Colombia 69-67-71—207 -3
Nick Dunlap, United States 72-65-71—208 -2
Oihan Guillamoundeguy, France 67-69-72—208 -2
Marcus Kinhult, Sweden 67-70-71—208 -2
Pontus Nyholm, Sweden 64-73-71—208 -2

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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