x-first half winner All Times EDT Thursday’s Games Spokane 5, Hillsboro 4 Everett 4, Tri-City 2 Eugene at Vancouver, ppd.…

x-first half winner

All Times EDT

Thursday’s Games

Spokane 5, Hillsboro 4

Everett 4, Tri-City 2

Eugene at Vancouver, ppd. to July 3

Friday’s Games

Vancouver 5, Eugene 3, 1st game

Eugene 9, Vancouver 0, 2nd game

Everett 15, Tri-City 2

Spokane 4, Hillsboro 2

Saturday’s Games

Eugene at Vancouver, 8:05 p.m.

Tri-City at Everett, 10:05 p.m.

Spokane at Hillsboro, 10:05 p.m.

Sunday’s Games

Eugene at Vancouver, 4:05 p.m.

Spokane at Hillsboro, 4:05 p.m.

Tri-City at Everett, 7:05 p.m.

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