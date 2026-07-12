Genesis Scottish Open Scores

Saturday
At The Renaissance Club
North Berwick, United Kingdom
Purse: $9 million
Yardage: 7,282; Par: 70
Third Round
|Matt Fitzpatrick, England
|67-65-66—198
|Min Woo Lee, Australia
|66-66-66—198
|Robert MacIntyre, Scotland
|67-66-65—198
|Chris Gotterup, United States
|68-65-66—199
|Tom Kim, South Korea
|65-66-68—199
|Michael Thorbjornsen, United States
|66-68-65—199
|Wyndham Clark, United States
|67-67-66—200
|John Keefer, United States
|68-68-64—200
|Keita Nakajima, Japan
|67-66-67—200
|Kevin Roy, United States
|67-68-65—200
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|68-68-65—201
|Danny Willett, England
|67-67-67—201
|Marcus Armitage, England
|68-67-67—202
|Mac Meissner, United States
|71-67-64—202
|Karl Vilips, Australia
|70-64-68—202
|Sudarshan Yellamaraju, Canada
|68-65-69—202
|Alejandro Del Rey, Spain
|72-66-65—203
|Tommy Fleetwood, England
|67-70-66—203
|Ryan Gerard, United States
|68-67-68—203
|Tyrrell Hatton, England
|70-66-67—203
|Si Woo Kim, South Korea
|70-67-66—203
|Joost Luiten, Netherlands
|67-66-70—203
|Victor Perez, France
|69-64-70—203
|Patrick Reed, United States
|68-67-68—203
|Jordan L. Smith, England
|68-63-72—203
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|68-66-70—204
|Casey Jarvis, South Africa
|68-68-68—204
|Oliver Lindell, Finland
|66-69-69—204
|Rory McIlroy, Northern Ireland
|65-66-73—204
|Francesco Molinari, Italy
|68-69-67—204
|Matti Schmid, Germany
|68-69-67—204
|Austin Eckroat, United States
|70-66-69—205
|Ryan Fox, New Zealand
|71-65-69—205
|Calum Hill, Scotland
|67-69-69—205
|Mikael Lindberg, Sweden
|69-68-68—205
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|67-71-67—205
|Guido Migliozzi, Italy
|68-67-70—205
|J.J. Spaun, United States
|68-70-67—205
|Andy Sullivan, England
|68-68-69—205
|Jesper Svensson, Sweden
|70-68-67—205
|Justin Thomas, United States
|69-67-69—205
|Darius Van Driel, Netherlands
|70-65-70—205
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|69-64-72—205
|Ricky Castillo, United States
|70-66-70—206
|Cameron Davis, Australia
|70-66-70—206
|Chris Kirk, United States
|70-67-69—206
|Andrew Putnam, United States
|71-65-70—206
|Jon Rahm, Spain
|73-65-68—206
|Nick Taylor, Canada
|70-67-69—206
|Laurie Canter, England
|69-68-70—207
|Nicolas Echavarria, Colombia
|68-70-69—207
|Max Greyserman, United States
|69-69-69—207
|Viktor Hovland, Norway
|68-70-69—207
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|69-69-69—207
|Corey Conners, Canada
|67-70-71—208
|Brian Harman, United States
|70-68-70—208
|Rasmus Hojgaard, Denmark
|65-73-70—208
|Michael Brennan, United States
|67-71-71—209
|Kurt Kitayama, United States
|66-72-71—209
|Shaun Norris, South Africa
|68-70-71—209
|Nacho Elvira, Spain
|69-69-72—210
|Andrew Novak, United States
|66-71-73—210
|Adrien Saddier, France
|72-66-72—210
|Yuto Katsuragawa, Japan
|71-67-73—211
|Hennie Du Plessis, South Africa
|70-66-75—211
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|70-68-73—211
|Sahith Theegala, United States
|70-67-74—211
|Adam Scott, Australia
|69-69-75—213
|Davis Riley, United States
|68-70-75—213
|Scott Jamieson, Scotland
|69-69-76—214
|Eric Cole, United States
|71-67-79—217
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