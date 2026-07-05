F1 British Grand Prix Results

Sunday
At Silverstone Circuit
Silverstone.
Lap length: 5.00 kilometers
(Start position in parentheses)
1. (2) Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 52 laps, 1:27:11.335, 25 points.
2. (4) George Russell, Great Britain, Mercedes, 52, +0.427 seconds, 18.
3. (3) Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 52, +0.772, 15.
4. (6) Lando Norris, Great Britain, McLaren, 52, +1.149, 12.
5. (5) Isack Hadjar, France, Red Bull Racing, 52, +1.598, 10.
6. (10) Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 52, +2.023, 8.
7. (9) Arvid Lindblad, Great Britain, Racing Bulls, 52, +2.214, 6.
8. (11) Gabriel Bortoleto, Brazil, Audi F1 Team, 52, +2.413, 4.
9. (19) Franco Colapinto, Argentina, Alpine, 52, +3.229, 2.
10. (15) Pierre Gasly, France, Alpine, 52, +3.445, 1.
11. (8) Oscar Piastri, Australia, McLaren, 52, +4.014.
12. (14) Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 52, +4.391.
13. (13) Oliver Bearman, England, Haas, 52, +5.245.
14. (17) Esteban Ocon, France, Haas, 52, +5.512.
15. (20) Sergio Perez, Mexico, Cadillac, 52, +7.403.
16. (1) Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 52, +8.005.
17. (18) Valtteri Bottas, Finland, Cadillac, 52, +8.162.
18. (21) Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, 51, 1L.
19. (22) Lance Stroll, Canada, Aston Martin, 51, 1L.
20. (7) Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, did not finish, 46, 6L.
21. (16) Alexander Albon, Thailand, Williams, did not finish, 43, 9L.
22. (12) Nico Hulkenberg, Germany, Audi F1 Team, did not finish, 36, 16L.
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Driver Standings
1. Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 179 points.
2. George Russell, Great Britain, Mercedes, 154.
3. Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 147.
4. Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 108.
5. Lando Norris, Great Britain, McLaren, 97.
6. Oscar Piastri, Australia, McLaren, 82.
7. Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 76.
8. Isack Hadjar, France, Red Bull Racing, 52.
9. Pierre Gasly, France, Alpine, 42.
10. Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 39.
11. Arvid Lindblad, Great Britain, Racing Bulls, 20.
12. Oliver Bearman, England, Haas, 18.
13. Franco Colapinto, Argentina, Alpine, 18.
14. Gabriel Bortoleto, Brazil, Audi F1 Team, 6.
15. Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 6.
16. Alexander Albon, Thailand, Williams, 5.
17. Esteban Ocon, France, Haas, 3.
18. Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, 1.
Manufacturers Standings
1. Mercedes, 333.
2. Ferrari, 255.
3. McLaren, 179.
4. Red Bull Racing, 128.
5. Alpine, 60.
6. Racing Bulls, 59.
7. Haas, 21.
8. Williams, 11.
9. Audi F1 Team, 6.
10. Aston Martin, 1.
11. Cadillac, 0.
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