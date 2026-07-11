Live Radio
Home » Sports » England 2, Norway 1

England 2, Norway 1

The Associated Press

July 11, 2026, 7:55 PM

England 1 0 1 2
Norway 1 0 0 1

First Half_1, Norway, Schjelderup, (Odegaard), 36th minute; 2, England, Bellingham, (Gordon), 45th+2.

Second Half_None.

First Overtime_3, England, Bellingham, 93rd.

Second Overtime_None.

Goalies_England, Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford; Norway, Orjan Nyland, Sander Tangvik, Egil Selvik.

Yellow Cards_Ajer, Norway, 117th.

Referee_Clement Turpin. Assistant Referees_Nicolas Danos, Benjamin Pages, Jerome Brisard. 4th Official_Alejandro Hernandez.

A_64,478.

___

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up