England 2, Norway 1

|England
|1
|0
|1
|—
|2
|Norway
|1
|0
|0
|—
|1
First Half_1, Norway, Schjelderup, (Odegaard), 36th minute; 2, England, Bellingham, (Gordon), 45th+2.
Second Half_None.
First Overtime_3, England, Bellingham, 93rd.
Second Overtime_None.
Goalies_England, Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford; Norway, Orjan Nyland, Sander Tangvik, Egil Selvik.
Yellow Cards_Ajer, Norway, 117th.
Referee_Clement Turpin. Assistant Referees_Nicolas Danos, Benjamin Pages, Jerome Brisard. 4th Official_Alejandro Hernandez.
A_64,478.
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