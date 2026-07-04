BMW International Open Scores

Saturday
At Golfclub Munchen Eichenried
Munich
Purse: $3 million
Yardage: 7,354; Par: 72
Third Round
|Michael Hollick, South Africa
|66-68-69—203
|Bernd Wiesberger, Austria
|68-68-67—203
|Carlos Ortiz, Mexico
|67-67-70—204
|Hennie Du Plessis, South Africa
|64-69-72—205
|Thomas Rosenmueller, Germany
|69-71-65—205
|Oihan Guillamoundeguy, France
|69-67-70—206
|Jack Senior, England
|69-65-72—206
|Manuel Elvira, Spain
|67-69-71—207
|Casey Jarvis, South Africa
|71-67-69—207
|Jeong-Weon Ko, France
|67-73-67—207
|Marco Penge, England
|68-69-70—207
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|70-68-70—208
|Todd Clements, England
|68-70-70—208
|Oliver Lindell, Finland
|69-69-70—208
|Joaquin Niemann, Chile
|68-70-70—208
|Freddy Schott, Germany
|70-70-68—208
|Ashun Wu, China
|70-66-72—208
|Davis Bryant, United States
|66-74-69—209
|Alejandro Del Rey, Spain
|68-71-70—209
|Nacho Elvira, Spain
|67-71-71—209
|Finn Kolle, Germany
|70-67-72—209
|Frederic Lacroix, France
|69-66-74—209
|Renato Paratore, Italy
|70-67-72—209
|Andy Sullivan, England
|68-69-72—209
|Paul Waring, England
|66-69-74—209
|Jeff Winther, Denmark
|68-70-71—209
|Ugo Coussaud, France
|69-69-72—210
|Brad Dalke, United States
|69-66-75—210
|Ross Fisher, England
|66-70-74—210
|Matti Schmid, Germany
|69-67-74—210
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|74-66-70—210
|Filippo Celli, Italy
|69-70-72—211
|Joe Dean, England
|66-69-76—211
|Quentin Debove, France
|67-72-72—211
|Joel Girrbach, Switzerland
|71-69-71—211
|Alexander Levy, France
|70-67-74—211
|James Morrison, England
|69-71-71—211
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|69-68-74—211
|JC Ritchie, South Africa
|65-71-75—211
|Maximilian Steinlechner, Austria
|69-69-73—211
|Hugo Townsend, Sweden
|70-66-75—211
|Sam Bairstow, England
|69-70-73—212
|Scott Jamieson, Scotland
|69-71-72—212
|Stefano Mazzoli, Italy
|68-72-72—212
|Dylan Naidoo, South Africa
|73-67-72—212
|Shaun Norris, South Africa
|69-69-74—212
|Victor Perez, France
|72-67-73—212
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|64-73-75—212
|Daniel Young, Scotland
|66-71-75—212
|Fred Biondi, Brazil
|71-69-73—213
|Matthew Jordan, England
|68-70-75—213
|Daniel Van Tonder, South Africa
|70-69-74—213
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|68-72-74—214
|Calum Hill, Scotland
|70-70-74—214
|Romain Langasque, France
|67-72-75—214
|Sebastian Munoz, Colombia
|68-72-74—214
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|68-71-75—214
|Abraham Ancer, Mexico
|70-68-77—215
|Darius Van Driel, Netherlands
|72-68-75—215
|Matteo Manassero, Italy
|70-70-76—216
|Adrian Meronk, Poland
|67-69-80—216
|Marcus Armitage, England
|70-69-78—217
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|68-68-81—217
|Benjamin Schmidt, England
|68-71-78—217
|Quim Vidal, Spain
|69-71-77—217
|Gregorio De Leo, Italy
|69-70-83—222
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