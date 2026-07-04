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BMW International Open Scores

The Associated Press

July 4, 2026, 12:13 PM

Saturday

At Golfclub Munchen Eichenried

Munich

Purse: $3 million

Yardage: 7,354; Par: 72

Third Round

Michael Hollick, South Africa 66-68-69—203
Bernd Wiesberger, Austria 68-68-67—203
Carlos Ortiz, Mexico 67-67-70—204
Hennie Du Plessis, South Africa 64-69-72—205
Thomas Rosenmueller, Germany 69-71-65—205
Oihan Guillamoundeguy, France 69-67-70—206
Jack Senior, England 69-65-72—206
Manuel Elvira, Spain 67-69-71—207
Casey Jarvis, South Africa 71-67-69—207
Jeong-Weon Ko, France 67-73-67—207
Marco Penge, England 68-69-70—207
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 70-68-70—208
Todd Clements, England 68-70-70—208
Oliver Lindell, Finland 69-69-70—208
Joaquin Niemann, Chile 68-70-70—208
Freddy Schott, Germany 70-70-68—208
Ashun Wu, China 70-66-72—208
Davis Bryant, United States 66-74-69—209
Alejandro Del Rey, Spain 68-71-70—209
Nacho Elvira, Spain 67-71-71—209
Finn Kolle, Germany 70-67-72—209
Frederic Lacroix, France 69-66-74—209
Renato Paratore, Italy 70-67-72—209
Andy Sullivan, England 68-69-72—209
Paul Waring, England 66-69-74—209
Jeff Winther, Denmark 68-70-71—209
Ugo Coussaud, France 69-69-72—210
Brad Dalke, United States 69-66-75—210
Ross Fisher, England 66-70-74—210
Matti Schmid, Germany 69-67-74—210
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 74-66-70—210
Filippo Celli, Italy 69-70-72—211
Joe Dean, England 66-69-76—211
Quentin Debove, France 67-72-72—211
Joel Girrbach, Switzerland 71-69-71—211
Alexander Levy, France 70-67-74—211
James Morrison, England 69-71-71—211
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 69-68-74—211
JC Ritchie, South Africa 65-71-75—211
Maximilian Steinlechner, Austria 69-69-73—211
Hugo Townsend, Sweden 70-66-75—211
Sam Bairstow, England 69-70-73—212
Scott Jamieson, Scotland 69-71-72—212
Stefano Mazzoli, Italy 68-72-72—212
Dylan Naidoo, South Africa 73-67-72—212
Shaun Norris, South Africa 69-69-74—212
Victor Perez, France 72-67-73—212
Jayden Trey Schaper, South Africa 64-73-75—212
Daniel Young, Scotland 66-71-75—212
Fred Biondi, Brazil 71-69-73—213
Matthew Jordan, England 68-70-75—213
Daniel Van Tonder, South Africa 70-69-74—213
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 68-72-74—214
Calum Hill, Scotland 70-70-74—214
Romain Langasque, France 67-72-75—214
Sebastian Munoz, Colombia 68-72-74—214
Niklas Norgaard Moller, Denmark 68-71-75—214
Abraham Ancer, Mexico 70-68-77—215
Darius Van Driel, Netherlands 72-68-75—215
Matteo Manassero, Italy 70-70-76—216
Adrian Meronk, Poland 67-69-80—216
Marcus Armitage, England 70-69-78—217
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 68-68-81—217
Benjamin Schmidt, England 68-71-78—217
Quim Vidal, Spain 69-71-77—217
Gregorio De Leo, Italy 69-70-83—222

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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